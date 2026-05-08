คลิปคนเหล็กอินเดีย ถูกพร้าฟันคาหัว เดินเข้าไอซียู เล่นมือถือหน้าตาเฉย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 16:04 น.
ภาพจาก : mothership

คลิปไวรัลช็อกโลก หนุ่มวัย 27 ปีในมุมไบเดินเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลไซออน ทั้งที่มีมีดพร้าเล่มโตปักคาหัวฝั่งซ้าย แพทย์ชี้รอดตายราวปาฏิหาริย์เพราะคมมีดพลาดจุดสำคัญไปเพียงนิดเดียว

กลายเป็นภาพข่าวสุดสะเทือนขวัญและน่าเหลือเชื่อที่ถูกแชร์ไปทั่วโลก เมื่อชายหนุ่มชาวอินเดียวัย 27 ปีรายหนึ่ง เดินเข้าไปในแผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ของ โรงพยาบาลไซออน (Sion Hospital) ในกรุงมุมไบ ประเทศอินเดีย ในสภาพที่มีมีดพร้าลักษณะคล้ายเคียวปักคาอยู่ที่ศีรษะด้านซ้ายอย่างน่าสยดสยอง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงดึกของวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 โดยภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปวิดีโอเผยให้เห็นนาทีที่ชายรายนี้เดินเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยท่าทางที่ดูสงบอย่างไม่น่าเชื่อ เขายังคงมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และรายงานระบุว่าเขายังคงใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เดินเข้าโรงพยาบาลอีกด้วย สร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า ชายรายนี้ถูกดักซุ่มโจมตีโดยกลุ่มวัยรุ่น 3 คน บริเวณใกล้กับร้านไก่ทอดแห่งหนึ่ง หลังจากที่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้ หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้มีดพร้าฟันเข้าที่ศีรษะของเขาอย่างจังจนคมมีดปักคาอยู่ ส่วนอีกสองคนได้รุมทำร้ายร่างกายก่อนจะหลบหนีไป เพื่อนของผู้เสียหายจึงรีบพาเขาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ส่งโรงพยาบาลทันที

ทีมแพทย์ที่ทำการรักษาเปิดเผยว่า ชายรายนี้รอดชีวิตมาได้ราวกับมีปาฏิหาริย์ โดยคมมีดได้เจาะทะลุกระโหลกศีรษะเข้าไปลึกถึง 3 เซนติเมตร แต่โชคดีอย่างมหาศาลที่คมมีดไม่ได้ทำลายเนื้อเยื่อสมองในส่วนสำคัญที่ควบคุมการพูดและการเคลื่อนไหว ทำให้เขายังคงเดินและสื่อสารได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ทางครอบครัวของผู้เสียหายได้ออกมาตำหนิการทำงานของโรงพยาบาล โดยอ้างว่ามีความล่าช้าในการส่งตัวเข้าประมวลผลการรักษา ทั้งที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาพวิกฤตที่มีอาวุธปักคาศีรษะ ล่าสุดอาการของชายรายนี้ปลอดภัยแล้วหลังจากเข้ารับการผ่าตัดนำอาวุธออก ส่วนผู้ก่อเหตุวัยรุ่นทั้ง 3 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้เรียบร้อยแล้ว

อ้างอิงข้อมูลจาก : NDTV, mothership, IG/@manish12345jha

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

