คลิปคนเหล็กอินเดีย ถูกพร้าฟันคาหัว เดินเข้าไอซียู เล่นมือถือหน้าตาเฉย
คลิปไวรัลช็อกโลก หนุ่มวัย 27 ปีในมุมไบเดินเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลไซออน ทั้งที่มีมีดพร้าเล่มโตปักคาหัวฝั่งซ้าย แพทย์ชี้รอดตายราวปาฏิหาริย์เพราะคมมีดพลาดจุดสำคัญไปเพียงนิดเดียว
กลายเป็นภาพข่าวสุดสะเทือนขวัญและน่าเหลือเชื่อที่ถูกแชร์ไปทั่วโลก เมื่อชายหนุ่มชาวอินเดียวัย 27 ปีรายหนึ่ง เดินเข้าไปในแผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ของ โรงพยาบาลไซออน (Sion Hospital) ในกรุงมุมไบ ประเทศอินเดีย ในสภาพที่มีมีดพร้าลักษณะคล้ายเคียวปักคาอยู่ที่ศีรษะด้านซ้ายอย่างน่าสยดสยอง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงดึกของวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 โดยภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปวิดีโอเผยให้เห็นนาทีที่ชายรายนี้เดินเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยท่าทางที่ดูสงบอย่างไม่น่าเชื่อ เขายังคงมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และรายงานระบุว่าเขายังคงใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เดินเข้าโรงพยาบาลอีกด้วย สร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า ชายรายนี้ถูกดักซุ่มโจมตีโดยกลุ่มวัยรุ่น 3 คน บริเวณใกล้กับร้านไก่ทอดแห่งหนึ่ง หลังจากที่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้ หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้มีดพร้าฟันเข้าที่ศีรษะของเขาอย่างจังจนคมมีดปักคาอยู่ ส่วนอีกสองคนได้รุมทำร้ายร่างกายก่อนจะหลบหนีไป เพื่อนของผู้เสียหายจึงรีบพาเขาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ส่งโรงพยาบาลทันที
ทีมแพทย์ที่ทำการรักษาเปิดเผยว่า ชายรายนี้รอดชีวิตมาได้ราวกับมีปาฏิหาริย์ โดยคมมีดได้เจาะทะลุกระโหลกศีรษะเข้าไปลึกถึง 3 เซนติเมตร แต่โชคดีอย่างมหาศาลที่คมมีดไม่ได้ทำลายเนื้อเยื่อสมองในส่วนสำคัญที่ควบคุมการพูดและการเคลื่อนไหว ทำให้เขายังคงเดินและสื่อสารได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ทางครอบครัวของผู้เสียหายได้ออกมาตำหนิการทำงานของโรงพยาบาล โดยอ้างว่ามีความล่าช้าในการส่งตัวเข้าประมวลผลการรักษา ทั้งที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาพวิกฤตที่มีอาวุธปักคาศีรษะ ล่าสุดอาการของชายรายนี้ปลอดภัยแล้วหลังจากเข้ารับการผ่าตัดนำอาวุธออก ส่วนผู้ก่อเหตุวัยรุ่นทั้ง 3 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้เรียบร้อยแล้ว
อ้างอิงข้อมูลจาก : NDTV, mothership, IG/@manish12345jha
