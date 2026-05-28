จำไม่ลืม! สาวคอสเพลคนดัง เปิดร้านขาย "น้ำแช่เท้า" แฟนคลับแห่ซื้อเกลี้ยงถัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 16:39 น.
จำไม่ลืม! สาวคอสเพลคนดัง เปิดร้านขาย "น้ำแช่เท้า" แฟนคลับคลั่งนักสุดโต่ง ควักเงินแห่ซื้อเกลี้ยงถัง ทำชาวเน็ตยี้กันเป็นแถว

กลายเป็นภาพจำที่ชาวเน็ตต่างพูดถึงกันไม่หยุด สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงาน Park Con ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ FanimeCon งานรวมตัวแฟนอนิเมะชื่อดัง ณ เมืองซานโฮเซ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคอสเพลเยอร์ 2 ราย ตั้งบูธขายเครื่องดื่มในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน

พวกเธอนั่งแช่เท้าในถังน้ำแข็ง ซึ่งภายในนั้นมีน้ำสี ๆ ที่คาดว่าน่าจะเป็นน้ำผลไม้รสชาติแตกต่างกันในแต่ละถัง พร้อมชูป้ายข้อความว่า “FRESH FEET JUICE” หรือ “น้ำแช่เท้าสดใหม่” โดยระบุราคาและการบริการด้วยว่า “ราคา 5 ดอลลาร์ สำหรับการจิบเครื่องดื่มจากแก้ว ราคา 10 ดอลลาร์ (360 บาท) ดื่มจากแก้วน้ำขนาดใหญ่ ราคา 20 ดอลลาร์ (720 บาท)หากลูกค้าต้องการจิบน้ำจากเท้าของคอสเพลโดยตรง และราคา 30 ดอลลาร์ (1,080 บาท) บริการพ่นน้ำลายลงในแก้ว”

ทว่าสิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นคือ เครื่องดื่มดังกล่าวกลับได้รับความนิยมจากกลุ่มแฟนคลับอย่างล้นหลาม จนสามารถจำหน่ายหมดลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

แม้จะมีภาพปรากฏว่ามีลูกค้าบางส่วนยอมลองทำตามข้อเสนอจริง แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เดินผ่านด้วยความรู้สึกแปลกใจ แต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มแฟนคลับต่างก็พอใจเป็นอย่างมากกับกิจกรรมและการจ่ายเงินเพื่อรับสิทธิพิเศษในครั้งนี้ เรียกว่าเป็นความชอบของแต่ละกลุ่มบุคคลก็ว่าได้

อ้างอิงจาก : kotaku, X @Oniyaki, @caiziboshi

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

