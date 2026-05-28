ข่าวต่างประเทศ

ผู้พิพากษาสุดหล่อ โดนไล่ออก หลังโพสต์ไม่เหมาะสม ผันตัวเป็นดาว OLF

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 23:28 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 15:35 น.
เปิดใจอดีตผู้พิพากษานิวยอร์กสุดหล่อ หลังโดนไล่ออกพ้นตำแหน่ง ลั่นเดินหน้าทำ OnlyFans ต่อไป

เกรกอรี ล็อก อดีตผู้พิพากษาศาลจราจรนครนิวยอร์ก ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรก หลังถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 2565

จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากทวีตของล็อกที่ตอบโต้วิกกี ปาลาดิโน สมาชิกสภาเมืองนิวยอร์ก ด้วยถ้อยคำหยาบคาย หลังจากที่ปาลาดิโนออกมาวิจารณ์กิจกรรมอ่านนิทานของแดร็กควีนว่าเป็นภาพที่น่าละอาย ปาลาดิโนจึงยื่นเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมของล็อก ซึ่งนำไปสู่การสั่งปลดด้วยเหตุผลเรื่องความไม่เป็นมืออาชีพ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้พิพากษาต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความเป็นกลาง

ล็อกออกมาชี้แจงว่าทวีตดังกล่าวไม่ได้ละเมิดแนวทางจริยธรรมแต่อย่างใด เขามองว่านครนิวยอร์กเลือกเข้าข้างคนที่มีอคติแทนที่จะยืนหยัดต่อต้านความเกลียดชังต่อกลุ่ม LGBTQ นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกสภาเมืองและสื่อมวลชนฉวยโอกาสนำเสนอเนื้อหาผู้ใหญ่ในบัญชีส่วนตัวของเขามาเป็นประเด็น ทั้งที่งานดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาราชการ

ก่อนหน้านี้ ล็อกใช้บัญชีทวิตเตอร์อีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเปิดเผยใบหน้าและยอมรับตัวตนอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้พิพากษา เพื่อโปรโมตเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม OnlyFans

สำหรับก้าวต่อไป ล็อกยืนยันว่าจะเดินหน้าทั้งสองด้านควบคู่กัน ทั้งประกอบวิชาชีพกฎหมายในฐานะทนายความที่บริษัทกฎหมายของตัวเอง และผลิตเนื้อหาบนแพลตฟอร์มผู้ใหญ่ต่อไป โดยระบุว่างานบริการทางเพศรวมถึงสื่อสำหรับผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย และจะไม่กรองความคิดเพื่อเอาใจกลุ่มคนที่คอยโจมตีชุมชนของตัวเอง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

