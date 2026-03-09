ข่าวดาราบันเทิง

ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 13:18 น.
65
ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ

หมดสนุก! คาริน คิตาโอกะ นางเอก AV เดือดจัด ถูกตะโกนแซวหยาบคายกลางดิสนีย์แลนด์ ลั่น ขอเวลาส่วนตัว เคารพพื้นที่

สวนสนุก ควรจะเป็นดินแดนแห่งความสุขและรอยยิ้ม กลับกลายเป็นฝันร้ายชั่วขณะของ คาริน คิตาโอกะ (Karin Kitaoka) นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นวัย 22 ปี เมื่อทริปพักผ่อนที่ดิสนีย์แลนด์ของเธอต้องสะดุดลงเพราะพฤติกรรมคุกคามพื้นที่ส่วนตัวจากคนแปลกหน้า

เหตุการณ์ชวนอึดอัดนี้เกิดขึ้นในขณะที่คารินกำลังต่อแถวรอเล่นเครื่องเล่นกับเพื่อนสมัยเรียน ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว จู่ๆ ก็มีกลุ่มคนแปลกหน้าที่จำเธอได้ เริ่มหัวเราะขบขันและตะโกนชี้เป้าเสียงดังว่าเธอคือนักแสดง AV ไม่เพียงแต่ทำลายความเป็นส่วนตัว แต่ยังทำให้เพื่อนสนิทที่เดินทางมาด้วยกันต้องพลอยรู้สึกอึดอัดและวางตัวไม่ถูกไปด้วย

สิ่งที่ทำให้คารินรู้สึกโกรธเคืองยิ่งขึ้นไปอีกคือ หลังจากกลุ่มคนดังกล่าวกระทำการเสียมารยาทด้วยการล้อเลียนเธอต่อหน้าฝูงชนในระยะประชิดแล้ว ภายหลังกลับมีคนส่งข้อความทางไดเรกต์แมสเสจมาหาเธอด้วยถ้อยคำที่ “สุภาพ” เพื่อสอบถามว่าใช่ตัวเธอจริงๆ หรือไม่

คารินมองว่านี่คือความย้อนแย้งที่ไร้มารยาทอย่างสิ้นเชิง เพราะในชีวิตจริงกลับปฏิบัติกับเธอราวกับเป็นตัวตลก แต่พออยู่บนโลกออนไลน์กลับทำตัวสุภาพเรียบร้อย

หลังเกิดเหตุ คารินได้โพสต์ระบายความในใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว (@karin_kitaoka_0) ระบุชัดเจนว่า แม้เธอจะทำงานในอุตสาหกรรมนี้ แต่นอกเวลางานเธอก็คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการใช้ชีวิตส่วนตัว ยิ่งไปกว่านั้น การมาตะโกนพูดถึงอาชีพของเธอเสียงดังในสถานที่อย่างสวนสนุก ซึ่งเต็มไปด้วยเด็กและครอบครัว ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่รู้กาลเทศะอย่างยิ่ง

ด้าน อิจิเคน คันชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม AV ได้ออกมาแสดงทรรศนะถึงเรื่องนี้ว่า มารยาทพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเมื่อแฟนคลับบังเอิญเจอนักแสดงในชีวิตจริงคือ “การรักษาระยะห่าง” และให้ความเคารพพื้นที่ส่วนตัว โดยเขาแนะนำว่าการชื่นชมอยู่ห่างๆ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้ศิลปินรู้สึกถูกคุกคาม

เหตุการณ์ของคารินสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติเชิงลบที่นักแสดงในวงการนี้ต้องแบกรับ แม้ว่ามันจะเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในญี่ปุ่นก็ตาม คารินได้ทิ้งท้ายอย่างตรงไปตรงมาว่า หากแฟนๆ ต้องการพบเจอหรือพูดคุยกับเธอ ขอให้ไปเจอกันในงานอีเวนต์ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพราะในชีวิตประจำวัน เธอเองก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวและสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน

