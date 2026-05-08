เจาะอาณาจักร “โทน บางแค” เซียนพระดัง ฟันรายได้อื้อ ก่อนดราม่าปะทะบิ๊กตำรวจ

เจาะอาณาจักร “โทน บางแค” เซียนพระชื่อดัง เปิดงบการเงินและโครงสร้างผู้ถือหุ้น 5 บริษัท ก่อนดราม่าปะทะบิ๊กตำรวจ
จากกรณี “โทน บางแค” หรือ “โทนทอง สุขแก่น” เซียนพระอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับประเทศ กลายเป็นประเด็นในวงการพระเครื่อง หลังถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องเงินกับ “มาดามเก่ง” นักธุรกิจระดับหลายร้อยล้านบาท และมีชื่อของ “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถูกพาดพิง จนนำไปสู่การร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ประเด็นคดีความและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องยังต้องรอผลการสอบสวนจากตำรวจ รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หลังแต่ละฝ่ายออกมาชี้แจงและให้ข้อมูลผ่านสื่อแล้ว จุดที่ถูกจับตาอีกด้านคือเส้นทางธุรกิจของ “โทน บางแค” ก่อนเกิดกระแสดังกล่าว
“โทน บางแค” อายุ 41 ปี เป็นเซียนพระรุ่นเดียวกับเซียนพระชื่อดังหลายคนในวงการ เริ่มเป็นที่รู้จักจากการออกรายการ “แฟนพันธุ์แท้” ตอน “พระเหรียญ” เมื่อปี 2551 ก่อนขยายชื่อเสียงในตลาดพระเครื่องอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนั้น “โทน บางแค” เปิดศูนย์รับเช่าพระเครื่อง ทำธุรกิจรับรองพระแท้ และใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียถ่ายทอดสดขายและให้ความรู้เรื่องพระเครื่อง ปัจจุบันแฟนเพจ “โทน บางแค FC.” มีผู้ติดตามกว่า 2.2 ล้านคน
ในมุมธุรกิจ “โทน บางแค” เป็นผู้ถือหุ้นใน 4 บริษัท และเป็นกรรมการบริษัท 5 แห่ง โดยมี 1 แห่งแจ้งเสร็จชำระบัญชีแล้ว ข้อมูลแต่ละบริษัทมีทั้งธุรกิจเกี่ยวกับพระเครื่อง ตลาดกลางออนไลน์ การดูแลยานยนต์ และการขายส่งเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
1. บริษัท ทีทีซี โทน เทค แคร์ จำกัด
บริษัท ทีทีซี โทน เทค แคร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์คือการบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
บริษัทมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสาวจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์, นางสาวชญานุช รุจยาธนพร และนายโทนทอง สุขแก่น
บริษัทส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดย “โทน บางแค” หรือ “โทนทอง สุขแก่น” ถือหุ้นใหญ่สุด 60% ส่วนจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือ 20% และชญานุช รุจยาธนพร ถือ 20%
งบการเงินล่าสุดปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 561,117 บาท รายได้รวม 1,126,014 บาท และขาดทุนสุทธิ 535,065 บาท
2. บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด
บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์คือร้านขายปลีกวัตถุโบราณ ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
บริษัทมี “โทน บางแค” เป็นกรรมการรายเดียว โดยช่วงปี 2564-2567 เคยมีกรรมการอีก 2 คน คือ นายฐิติพรรณ โพธิ์กลิ่น และนางสาวจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์
บริษัทส่งสำเนาผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดย “โทน บางแค” ถือหุ้นใหญ่สุด 50% จิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือ 20% ชญานุช รุจยาธนพร ถือ 20% และรุ่งศักดิ์ อ่อนฉ่ำ ถือ 10%
งบการเงินล่าสุดปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,689,847 บาท รายได้รวม 11,156,205 บาท และขาดทุนสุทธิ 5,940,356 บาท
3. บริษัท อมูเลท คอยน์ จำกัด
บริษัท อมูเลท คอยน์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์คือการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ e-Marketplace ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
บริษัทมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสาวจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์, นางสาวชญานุช รุจยาธนพร และนายโทนทอง สุขแก่น
บริษัทส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดย “โทน บางแค” ถือหุ้นใหญ่สุด 60% จิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือ 20% และชญานุช รุจยาธนพร ถือ 20%
งบการเงินล่าสุดปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 989,773 บาท ไม่มีรายได้ และขาดทุนสุทธิ 5,227 บาท
4. บริษัท เมตา อมูเลท จำกัด
บริษัท เมตา อมูเลท จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์คือการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ e-Marketplace ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
บริษัทมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสาวจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์, นางสาวชญานุช รุจยาธนพร และนายโทนทอง สุขแก่น
บริษัทส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดย “โทน บางแค” ถือหุ้นใหญ่สุด 60% จิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือ 10% ชญานุช รุจยาธนพร ถือ 10% กฤช ลิมทวีสมเกียรติ ถือ 5% พงศ์เทพ จันทร์ทิพย์ ถือ 5% สามารถ สถีระกานนท์ ถือ 5% ปิยมิตร เฮงรุ่งเจริญ ถือ 4% และนพโรจน์ กุลพิชัยสิทธิ์ ถือ 1%
งบการเงินล่าสุดปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 959,407 บาท รายได้รวม 14,490 บาท และมีกำไรสุทธิ 7,631 บาท
5. บริษัท สามแม่คุณ จำกัด
บริษัท สามแม่คุณ จำกัด เป็นอีกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ “โทน บางแค” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แจ้งเลิกกิจการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 และเสร็จชำระบัญชีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ของบริษัทคือการขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
บริษัทมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสาวลีตา เสรีศตนันท์สกุล, นางสาววราภรณ์ คำเงิน และนายโทนทอง สุขแก่น
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2566 ระบุว่า จิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือหุ้นใหญ่สุด 34% ลีตา เสรีศตนันท์สกุล ถือ 33% และวราภรณ์ คำเงิน ถือ 33%
งบการเงินล่าสุดปี 2566 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 518,063 บาท รายได้รวม 1,029,644 บาท และมีกำไรสุทธิ 15,000 บาท
สรุปภาพรวมธุรกิจ “โทน บางแค”
จากข้อมูลทั้งหมด “โทน บางแค” มีชื่อเกี่ยวข้องกับบริษัทหลายแห่ง ทั้งในฐานะผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท โดยบริษัทที่ยังปรากฏข้อมูลหลักมีทั้งธุรกิจพระเครื่อง ธุรกิจตลาดกลางออนไลน์ และธุรกิจดูแลยานยนต์
บริษัทที่มีรายได้สูงสุดตามข้อมูลงบการเงินล่าสุดคือ บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด รายได้รวม 11,156,205 บาทในปี 2567 แต่ขาดทุนสุทธิ 5,940,356 บาท ส่วนบริษัทที่มีกำไรสุทธิในข้อมูลล่าสุดคือ บริษัท เมตา อมูเลท จำกัด และบริษัท สามแม่คุณ จำกัด ซึ่งบริษัทหลังเสร็จชำระบัญชีแล้ว
ประเด็นเกี่ยวกับคดีความและข้อกล่าวหายังต้องรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลธุรกิจที่เปิดเผยในขณะนี้ช่วยให้เห็นภาพโครงสร้างกิจการที่ “โทน บางแค” เข้าไปเกี่ยวข้องก่อนกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการพระเครื่อง
