การเงินเศรษฐกิจ

เจาะอาณาจักร “โทน บางแค” เซียนพระดัง ฟันรายได้อื้อ ก่อนดราม่าปะทะบิ๊กตำรวจ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 16:17 น.
74
เจาะอาณาจักร "โทน บางแค" เซียนพระดัง ฟันรายได้อื้อ ก่อนดราม่าปะทะบิ๊กตำรวจ

เจาะอาณาจักร “โทน บางแค” เซียนพระชื่อดัง เปิดงบการเงินและโครงสร้างผู้ถือหุ้น 5 บริษัท ก่อนดราม่าปะทะบิ๊กตำรวจ

จากกรณี “โทน บางแค” หรือ “โทนทอง สุขแก่น” เซียนพระอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับประเทศ กลายเป็นประเด็นในวงการพระเครื่อง หลังถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องเงินกับ “มาดามเก่ง” นักธุรกิจระดับหลายร้อยล้านบาท และมีชื่อของ “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถูกพาดพิง จนนำไปสู่การร้องเรียนขอความเป็นธรรม

ประเด็นคดีความและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องยังต้องรอผลการสอบสวนจากตำรวจ รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หลังแต่ละฝ่ายออกมาชี้แจงและให้ข้อมูลผ่านสื่อแล้ว จุดที่ถูกจับตาอีกด้านคือเส้นทางธุรกิจของ “โทน บางแค” ก่อนเกิดกระแสดังกล่าว

“โทน บางแค” อายุ 41 ปี เป็นเซียนพระรุ่นเดียวกับเซียนพระชื่อดังหลายคนในวงการ เริ่มเป็นที่รู้จักจากการออกรายการ “แฟนพันธุ์แท้” ตอน “พระเหรียญ” เมื่อปี 2551 ก่อนขยายชื่อเสียงในตลาดพระเครื่องอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น “โทน บางแค” เปิดศูนย์รับเช่าพระเครื่อง ทำธุรกิจรับรองพระแท้ และใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียถ่ายทอดสดขายและให้ความรู้เรื่องพระเครื่อง ปัจจุบันแฟนเพจ “โทน บางแค FC.” มีผู้ติดตามกว่า 2.2 ล้านคน

ในมุมธุรกิจ “โทน บางแค” เป็นผู้ถือหุ้นใน 4 บริษัท และเป็นกรรมการบริษัท 5 แห่ง โดยมี 1 แห่งแจ้งเสร็จชำระบัญชีแล้ว ข้อมูลแต่ละบริษัทมีทั้งธุรกิจเกี่ยวกับพระเครื่อง ตลาดกลางออนไลน์ การดูแลยานยนต์ และการขายส่งเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

โทน บางแค หรือ โทนทอง สุขแก่น เซียนพระชื่อดังระดับประเทศ
FB/ โทน บางแค FC.

1. บริษัท ทีทีซี โทน เทค แคร์ จำกัด

บริษัท ทีทีซี โทน เทค แคร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์คือการบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บริษัทมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสาวจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์, นางสาวชญานุช รุจยาธนพร และนายโทนทอง สุขแก่น

บริษัทส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดย “โทน บางแค” หรือ “โทนทอง สุขแก่น” ถือหุ้นใหญ่สุด 60% ส่วนจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือ 20% และชญานุช รุจยาธนพร ถือ 20%

งบการเงินล่าสุดปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 561,117 บาท รายได้รวม 1,126,014 บาท และขาดทุนสุทธิ 535,065 บาท

2. บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด

บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์คือร้านขายปลีกวัตถุโบราณ ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บริษัทมี “โทน บางแค” เป็นกรรมการรายเดียว โดยช่วงปี 2564-2567 เคยมีกรรมการอีก 2 คน คือ นายฐิติพรรณ โพธิ์กลิ่น และนางสาวจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์

บริษัทส่งสำเนาผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดย “โทน บางแค” ถือหุ้นใหญ่สุด 50% จิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือ 20% ชญานุช รุจยาธนพร ถือ 20% และรุ่งศักดิ์ อ่อนฉ่ำ ถือ 10%

งบการเงินล่าสุดปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,689,847 บาท รายได้รวม 11,156,205 บาท และขาดทุนสุทธิ 5,940,356 บาท

3. บริษัท อมูเลท คอยน์ จำกัด

บริษัท อมูเลท คอยน์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์คือการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ e-Marketplace ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บริษัทมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสาวจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์, นางสาวชญานุช รุจยาธนพร และนายโทนทอง สุขแก่น

บริษัทส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดย “โทน บางแค” ถือหุ้นใหญ่สุด 60% จิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือ 20% และชญานุช รุจยาธนพร ถือ 20%

งบการเงินล่าสุดปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 989,773 บาท ไม่มีรายได้ และขาดทุนสุทธิ 5,227 บาท

FB/ โทน บางแค FC.

4. บริษัท เมตา อมูเลท จำกัด

บริษัท เมตา อมูเลท จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์คือการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ e-Marketplace ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บริษัทมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสาวจิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์, นางสาวชญานุช รุจยาธนพร และนายโทนทอง สุขแก่น

บริษัทส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดย “โทน บางแค” ถือหุ้นใหญ่สุด 60% จิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือ 10% ชญานุช รุจยาธนพร ถือ 10% กฤช ลิมทวีสมเกียรติ ถือ 5% พงศ์เทพ จันทร์ทิพย์ ถือ 5% สามารถ สถีระกานนท์ ถือ 5% ปิยมิตร เฮงรุ่งเจริญ ถือ 4% และนพโรจน์ กุลพิชัยสิทธิ์ ถือ 1%

งบการเงินล่าสุดปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 959,407 บาท รายได้รวม 14,490 บาท และมีกำไรสุทธิ 7,631 บาท

5. บริษัท สามแม่คุณ จำกัด

บริษัท สามแม่คุณ จำกัด เป็นอีกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ “โทน บางแค” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แจ้งเลิกกิจการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 และเสร็จชำระบัญชีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของบริษัทคือการขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตั้งอยู่ที่ 170/132 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บริษัทมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสาวลีตา เสรีศตนันท์สกุล, นางสาววราภรณ์ คำเงิน และนายโทนทอง สุขแก่น

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2566 ระบุว่า จิรภัทร์สร แป้งประสิทธิ์ ถือหุ้นใหญ่สุด 34% ลีตา เสรีศตนันท์สกุล ถือ 33% และวราภรณ์ คำเงิน ถือ 33%

งบการเงินล่าสุดปี 2566 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 518,063 บาท รายได้รวม 1,029,644 บาท และมีกำไรสุทธิ 15,000 บาท

สรุปภาพรวมธุรกิจ “โทน บางแค”

จากข้อมูลทั้งหมด “โทน บางแค” มีชื่อเกี่ยวข้องกับบริษัทหลายแห่ง ทั้งในฐานะผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท โดยบริษัทที่ยังปรากฏข้อมูลหลักมีทั้งธุรกิจพระเครื่อง ธุรกิจตลาดกลางออนไลน์ และธุรกิจดูแลยานยนต์

บริษัทที่มีรายได้สูงสุดตามข้อมูลงบการเงินล่าสุดคือ บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด รายได้รวม 11,156,205 บาทในปี 2567 แต่ขาดทุนสุทธิ 5,940,356 บาท ส่วนบริษัทที่มีกำไรสุทธิในข้อมูลล่าสุดคือ บริษัท เมตา อมูเลท จำกัด และบริษัท สามแม่คุณ จำกัด ซึ่งบริษัทหลังเสร็จชำระบัญชีแล้ว

ประเด็นเกี่ยวกับคดีความและข้อกล่าวหายังต้องรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลธุรกิจที่เปิดเผยในขณะนี้ช่วยให้เห็นภาพโครงสร้างกิจการที่ “โทน บางแค” เข้าไปเกี่ยวข้องก่อนกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการพระเครื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แม่น้องอ๊อฟ ธนกฤต ช็อกข่าวอ.แก้กรรม ไม่ขอวิจารณ์ผู้มีพระคุณ ข่าว

แม่น้องอ๊อฟ ธนกฤต ช็อกข่าวอ.แก้กรรม เคยช่วยลูกดีขึ้น ลั่น ไม่วิจารณ์ผู้มีพระคุณ

20 นาที ที่แล้ว
เก้า เกริกพล เคลื่อนไหวหลังดราม่าครูเคทไลฟ์สดปล่อยโฮ บันเทิง

จบดราม่า! เก้า เกริกพล ไม่เคยคิดทิ้งลูกเมีย ยอมรับกดดันหนัก ขอทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด

21 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 16/5/69 ปล่อยตอง มักเด่นนี้หลาย เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 16/5/69 ปล่อยตอง มักเด่นนี้หลาย

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ! รร. บังคับให้ซื้อ ชุดลูกเสือ แบบเต็มยศ ผู้ปกครองโอด ต้องแบกภาระหนัก

28 นาที ที่แล้ว
นาย ณภัทร เปิดใจ ให้สัมภาษณ์ยอมรับต่างคนต่างใช้ชีวิตตั้งแต่งานแถลงข่าวใหญ่ครั้งก่อน ย้ำให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจ บันเทิง

นาย ณภัทร ยอมรับ ไม่ได้ติดต่อ “แม่หมู” ขอเดินตามเส้นทางชีวิตตัวเอง

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน โครงสร้างอาคารถล่ม พื้นที่แหลมฉบัง เสียชีวิต-บาดเจ็บอย่างน้อย 2 ราย

35 นาที ที่แล้ว
สธ. จ่อยกระดับ ไวรัสฮันตา เป็นโรคติดต่ออันตราย สั่งเฝ้าระวังด่านพรมแดน ข่าว

สธ. จ่อยกระดับ “ไวรัสฮันตา” เป็นโรคติดต่ออันตราย สั่งเฝ้าระวังด่านพรมแดน

55 นาที ที่แล้ว
เจาะอาณาจักร &quot;โทน บางแค&quot; เซียนพระดัง ฟันรายได้อื้อ ก่อนดราม่าปะทะบิ๊กตำรวจ เศรษฐกิจ

เจาะอาณาจักร “โทน บางแค” เซียนพระดัง ฟันรายได้อื้อ ก่อนดราม่าปะทะบิ๊กตำรวจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดหน้าหนุ่ม เซอร์ไพรส์ นุ่น เนตรชนก ขอแต่งงาน ดีกรีพระเอกลิเกสุดหล่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยจากโหนกระแส เซียนพระเงินหมุนร้อยล้าน ยื่นภาษีแบบไหน ภ.ง.ด. ตัวไหน? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัยจากโหนกระแส เซียนพระเงินหมุนร้อยล้าน ยื่นภาษียังไง ภ.ง.ด. ตัวไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีสมัครสินเชื่อเปิดเทอม ออมสิน 2569 รายละหมื่น ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมควบคุมโรคยันไวรัสฮันตาในไทยเสี่ยงต่ำ ไม่พบการระบาด ข่าว

เช็กด่วน ไวรัสฮันตาในไทยเสี่ยงไหม หากติดเชื้อ น้ำท่วมปอด-ไตวาย เสี่ยงตาย 40%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาอีกราย เรือสำราญเทียบท่าสุดสัปดาห์นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ลูกหมี รัศมี&quot; แจ้งความ &quot;ปู มัณฑนา&quot; โพสต์ด่าหยาบลงโซเชียล ลั่นระวังแก่ในคุก บันเทิง

“ลูกหมี รัศมี” แจ้งความ “ปู มัณฑนา” โพสต์ด่าหยาบลงโซเชียล ลั่นระวังแก่ในคุก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพข้อความลายมือสุดเร่งรีบ อ.แก้กรรม ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างถูกขบวนการจ้องทำลาย ข่าว

เปิดภาพข้อความลายมือสุดเร่งรีบ อ.แก้กรรม ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างถูกขบวนการจ้องทำลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ประชาธิปัตย์” เตรียมเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. 16 พ.ค. พร้อมแสดงวิสัยทัศน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกกี้ ณฉัตร ฟ้องคนด่าแม่ดราม่าบอลแพ้ ข่าวดารา

สรุปดราม่า นิกกี้ แจ้งความเกรียนบอลแพ้ ด่าหยาบถึงพ่อแม่ อยู่วงการ 18 ปี ครั้งนี้ล้ำเส้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป อินฟลูเสื้อแดง แซงคิวงาน Pet Expo ผลักอกท้าทาย พบคัตเตอร์ในตัว ข่าว

แฉคลิป หนุ่มเสื้อแดงห้าวจัด แซงคิวงาน Pet Expo ผลักอกท้าทาย พบคัตเตอร์ในตัว ลือเป็นอินฟลูดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ อั๋น โอกิ จากคนคุก สู่เซียนพระร้อยล้าน เจ้าพ่อรถหรู ข่าว

เปิดประวัติ อั๋น โอกิ จากคนคุก สู่เซียนพระร้อยล้าน เจ้าพ่อรถหรู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ ข่าวการเมือง

ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ ไม่ยอมโดนตัดบำนาญ ลั่น ไม่ได้รวยทุกคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ เร่งล่าตัวนักโทษหลบหนี ฉวยโอกาสระหว่างฝึกวิชาชีพ 23 วันก่อนพ้นโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.แก้กรรม ประกาศ ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดี คิดทำลายระบบนิมิตพิศวง ข่าว

อ.แก้กรรม ประกาศ ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดี คิดทำลายระบบนิมิตพิศวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-นายกพัทยา ไม่รับประกันว่าจะไม่ผิดพลาดเลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่นคำร้อง ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน-เอกนิติ” กรณีออก พรก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ บันเทิง

เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 16:17 น.
74
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่น้องอ๊อฟ ธนกฤต ช็อกข่าวอ.แก้กรรม ไม่ขอวิจารณ์ผู้มีพระคุณ

แม่น้องอ๊อฟ ธนกฤต ช็อกข่าวอ.แก้กรรม เคยช่วยลูกดีขึ้น ลั่น ไม่วิจารณ์ผู้มีพระคุณ

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
เก้า เกริกพล เคลื่อนไหวหลังดราม่าครูเคทไลฟ์สดปล่อยโฮ

จบดราม่า! เก้า เกริกพล ไม่เคยคิดทิ้งลูกเมีย ยอมรับกดดันหนัก ขอทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 16/5/69 ปล่อยตอง มักเด่นนี้หลาย

มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 16/5/69 ปล่อยตอง มักเด่นนี้หลาย

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569

เพจดังแฉ! รร. บังคับให้ซื้อ ชุดลูกเสือ แบบเต็มยศ ผู้ปกครองโอด ต้องแบกภาระหนัก

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
Back to top button