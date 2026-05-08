เปิดหน้าหนุ่ม เซอร์ไพรส์ นุ่น เนตรชนก ขอแต่งงาน ดีกรีพระเอกลิเกสุดหล่อ

นุ่น เนตรชนก ตอบตกลงเตรียมเป็นเจ้าสาวคนใหม่ หลัง “นุ กฤษฏา” พระเอกลิเกหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ทำเอาแม่ยกเฮลั่นทั้งโซเชียล ตั้งตารอรายละเอียดวันวิวาห์
แม่ยกทั่วประเทศยิ้มแก้มปริ นางเอกลิเกสาวคิวทองอย่าง นุ่น เนตรชนก หรือ นุ่น ดำดง นางเอกลิเกดาวรุ่งจากคณะรุ่งฟ้า กฤษฎา บารมี ออกมาประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังจะกลายเป็นเจ้าสาวคนใหม่ หลังจากถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอย่างเป็นทางการ
โมเมนต์สุดประทับใจนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา สาวนุ่นได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก เนตรชนก นุ่น เผยนาทีที่เธอกำลังนั่งทานปิ้งย่างอยู่ในร้านยากินิกุแห่งหนึ่ง แต่จังหวะที่ทำเอาหัวใจพองโตคือภาพของแฟนหนุ่มที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ชูหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีข้อความเขียนด้วยลายมือตัวเองว่า “แต่งงานกัน” พร้อมอีโมจิหัวใจ 1 ดวง
นุ่น เนตรชนก ได้บรรยายความรู้สึกสั้น ๆ แต่ชัดเจนผ่านแคปชั่นว่า “6/05/69 เหตุเกิด ที่ร้าน ยากินิกุ !! And I said YES!”
สำหรับชายหนุ่มผู้โชคดีที่สามารถพิชิตใจนางเอกสาวดาวรุ่งรายนี้ได้ก็ไม่ใช่คนไกลที่ไหน แต่คือ นุ กฤษฏา บารมี พระเอกลิเกหนุ่มรูปหล่อและเจ้าของคณะลิเกที่สาวนุ่นสังกัดอยู่นั่นเอง ทันทีที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป แฟน ๆ ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมาย
ทางด้านว่าที่เจ้าบ่าวอย่าง นุก็มีอาการเขินอายมาเคลื่อนไหวสั้น ๆ ว่าจะมาชี้แจงรายละเอียดและขอบคุณแฟน ๆ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
