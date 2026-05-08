สธ. จ่อยกระดับ “ไวรัสฮันตา” เป็นโรคติดต่ออันตราย สั่งเฝ้าระวังด่านพรมแดน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 16:27 น.
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติสั่งศึกษาไวรัสฮันตา เตรียมประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย หลังพบผู้เสียชีวิตบนเรือสำราญ MV Hondius ย้ำคนไทยเสี่ยงต่ำ พร้อมเดินหน้าแผนวัคซีน HPV ฟรีให้กลุ่มหญิงสาว

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาแนวทางกำหนด โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย เพื่อรับมือสถานการณ์ระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius กระทรวงสาธารณสุขยืนยันยังไม่พบคนไทยบนเรือลำดังกล่าว และประเมินความเสี่ยงในประเทศว่ายังอยู่ในระดับต่ำ

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานเหตุการณ์บนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งเดินทางออกจากอาร์เจนตินาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 เรือลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือ 147 คนจาก 23 สัญชาติ ล่าสุดพบผู้เสียชีวิต 3 คน มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยัน 2 คน และผู้ป่วยต้องสงสัยอีก 5 คน เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาต้นตอของการติดเชื้ออย่างละเอียด

ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูเป็นพาหะหลัก คนรับเชื้อจากการสัมผัสหรือสูดละอองปัสสาวะ อุจจาระ หรือน้ำลายของหนู โรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนทั่วไป ผู้ป่วยจะมีระยะฟักตัว 1-8 สัปดาห์ อาการเริ่มแรกคล้ายไข้หวัด หากรุนแรงจะทำให้ปอดอักเสบ หายใจล้มเหลว หรือไตวายเฉียบพลัน บางบริบทมีอัตราเสียชีวิตสูง 30-40% ปัจจุบันยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกันโรคนี้โดยตรง

กระทรวงสาธารณสุขสั่งเพิ่มความเข้มงวดด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่จะเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ประสานงานกับสายการบินและท่าเรือ พร้อมแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้คัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะอย่างใกล้ชิด ประชาชนทั่วไปมีความเสี่ยงต่ำ แต่ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่ปนเปื้อนจากสัตว์ฟันแทะ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบนโยบายวัคซีนลำดับความสำคัญสูงสุดช่วงปี 2569-2571 รัฐบาลเตรียมบรรจุวัคซีนรวม 6 โรค และวัคซีน Tdap เข้าชุดสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กและวัยรุ่นในปี 2569 รวมถึงจัดแคมเปญฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ 2 โดส ให้ผู้หญิงอายุ 21-26 ปี ในปีงบประมาณ 2569-2570 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ประชาชน

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

