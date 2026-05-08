ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ ไม่ยอมโดนตัดบำนาญ ลั่น ไม่ได้รวยทุกคน

sukanlaya s. เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 13:41 น.
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เกิดประเด็นถกเถียงระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา จำนวน 8 คน โดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี ลุกขึ้นอภิปรายเสนอแนะให้กรรมการกองทุนฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการอนุมัติเงินสวัสดิการให้กับอดีต ส.ส. และอดีต ส.ว. เพราะปัจจุบัน ส.ส. จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ เพียงเดือนละ 3,500 บาท แต่กลับได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากเกินความจำเป็น โดยเฉพาะเรื่องบำนาญ ที่จ่ายเงินเพียง 1 ปี แต่หากเกิดการยุบสภาก็จะได้รับการดูแลไปจนตลอดชีวิต

นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาที่อุดหนุนให้บุตรเรียนในโรงเรียนนานาชาติ นพ.วรงค์มองว่าเป็นสิทธิที่ทะลุฟ้าเกินพอดีจึงเรียกร้องให้พิจารณาตัดทอนสิทธิที่เกินความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน

การอภิปรายดังกล่าว ทำให้ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนฯ ลุกขึ้นชี้แจงว่า คนเป็น ส.ส. ไม่ได้ร่ำรวยทุกคน อดีต ส.ส. หลายคนเสียชีวิตไปแล้วไม่มีแม้แต่เงินซื้อโลงศพ ดังนั้นการมีสวัสดิการเพื่อดูแลตามคงามเหมาะสมไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะเงินส่วนหนึ่งมาจากการหักเงินเดือนในขณะดำรงตำแหน่ง

พร้อมกล่าวทิ้งท้ายสวนนพ.วรงค์ ว่า หากใครคิดว่าตนเองมีฐานะดีและไม่เดือดร้อนสามารถแจ้งความจำนงขอสละสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ ส.ส. ได้ ซึ่งสภาจะมีการประกาศเกียรติคุณให้สังคมชื่นชม หากจะเสนอสิ้งใดอย่าพูดเอาหล่อหรือเอาดีอย่างเดียว แต่ขอให้คำนึงถึงเพื่อน ๆ ด้วย ถ้าข้อเสนอเหมาะสมตนยินดีที่จะรับไว้พิจารณา

นายสนอง เทพอักษรณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2489 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

จากข้อมูลการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายสนองและนางกัลยารัตน์ เทพอักษรณรงค์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 26,743,512 บาท และไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สินของนายสนอง รวมทั้งสิ้น 16,007,073 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 2 บัญชี 12,162,073 บาท รวมทั้งโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักตึกแถว 2 ชั้น อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2,000,000 บาท และยานพาหนะ (รถยนต์ 2 คัน) 1,845,000 บาท

ส่วนทรัพย์สินของนางกัลยารัตน์จำนวน 10,736,439 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 1 บัญชี 126,439 บาท, ที่ดิน 8 แปลง (ใน อ.แคนดง, สตึก, เมือง จ.บุรีรัมย์) 7,100,000 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (ตึกเดี่ยว 1 ชั้น อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์): 3,500,000 บาท รวมทั้งรถจักรยานยนต์ 2 คัน 10,000 บาท

นายสนองแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,262,720 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน ส.ส. (854,760 บาท), เงินเพิ่ม ส.ส. (507,960 บาท), รายได้จากการขายรถยนต์ 2 คัน (900,000 บาท) และรายได้จากการรับจ้างทั่วไปซึ่งไม่แน่นอน

รายจ่ายต่อปีอยู่ที่ 644,000 บาท ในรอบปีภาษีที่ผ่านมา แจ้งเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมิน 1,172,720 บาท

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

