เปิดประวัติ อั๋น โอกิ จากคนคุก สู่เซียนพระร้อยล้าน เจ้าพ่อรถหรู
เส้นทางชีวิต ประวัติ อั๋น โอกิ จากเด็กสลัมติดคุก สูญเงินพนัน 5 ล้าน สู่เซียนพระออนไลน์ร้อยล้าน ถอดบทเรียนการสร้างตัว
อั๋น โอกิ ชื่อที่คนในวงการพระเครื่องรู้จักกันดี ซียนพระออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เบื้องหลังความร่ำรวยผ่านความยากลำบากมานับไม่ถ้วน เริ่มต้นจากจุดที่ต่ำที่สุดของสังคม เคยคลุกคลีกับยาเสพติด การพนัน ตลอดจนการใช้ชีวิตในเรือนจำยาวนานหลายปี
วัยเด็กในสลัม ก้าวแรกสู่วงจรสีเทา
อั๋นเติบโตมาในสลัมย่านถนนตก มีชีวิตวัยเด็กที่ยากลำบาก บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องอาบน้ำในคลอง อาศัยอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยง ด้วยความขัดแย้งกับพ่อเลี้ยงทำให้เขาหนีออกจากบ้านบ่อยครั้ง เริ่มใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามสนามหลวงและท่าพระจันทร์
อั๋นขอพระเครื่องปลอมจากแผงริมทางมาขายในราคา 10 ถึง 20 บาท เพื่อนำเงินไปเล่นเกม สิ่งนี้ทำให้เขาเริ่มซึมซับวงการพระเครื่องตั้งแต่ยังไม่ถึง 10 ขวบ
เมื่อโตขึ้นอั๋นไปบวชเรียนอยู่พักหนึ่งก่อนจะสึกออกมาใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น เริ่มพกปืนเถื่อนและเข้าสู่วงจรยาเสพติด ตำรวจจับกุมในวัยเพียง 15 ปี เนื่องจากไม่มีญาติมาประกันตัว เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวเขาเข้าสถานพินิจบ้านเมตตาเป็นครั้งแรก ที่นั่นอั๋นได้รู้จักกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่
ชีวิตหลังลูกกรง
เมื่อออกจากบ้านเมตตา อั๋นไม่มีที่พักพิง ไปอาศัยอยู่กับเพื่อน ผันตัวเป็นผู้ค้ายาเสพติดอย่างเต็มตัว อั๋นใช้พระเครื่องเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ท้ายที่สุดตำรวจจับอีกครั้งพร้อมของกลาง ศาลตัดสินส่งตัวไปยังศูนย์ฝึกบ้านกรุณาเป็นเวลา 1 ปี
อั๋นกับเพื่อนพยายามแหกคุกระหว่างการนั่งรถส่งตัวแต่ไม่สำเร็จ เจ้าหน้าที่ลงโทษเขาอย่างหนัก เมื่อเข้าไปอยู่ด้านใน อันจงใจก่อเรื่องวิวาทเพื่อหาทางย้ายไปศูนย์ฝึกที่ไม่มีรั้วไฟฟ้า เขาทำสำเร็จ เจ้าหน้าที่ย้ายไปที่บ้านบึง จังหวัดชลบุรี แต่ก็แอบหนีออกมาได้สำเร็จแต่ตำรวจตามจับกุมเขาได้ในวันรุ่งขึ้น
ครั้งนี้ศาลส่งตัวไปยังเรือนจำวัยหนุ่มกลางปทุมธานีซึ่งเป็นคุกผู้ใหญ่ ต้องวนเวียนเข้าออกเรือนจำหลายแห่งเป็นเวลานานหลายปี
หายนะจากการพนัน
เมื่ออายุราว 20 ปี อั๋นด้รับพระราชทานอภัยโทษ ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด หันมารับจ้างวิ่งหวยพร้อมกับซื้อขายพระเครื่องจนมีเงินเก็บหลักแสน เขานำเงินไปเล่นพนันไฮโลจนหมดตัว เขาเริ่มเรียนรู้วิธีการโกงพนันและยกระดับไปเล่นในบ่อนใหญ่ เขาเล่นพนันกำถั่วเป็นอาชีพจนมีเงินเก็บหลักล้าน
ความโชคร้ายมาเยือน อั๋นเสียพนันจนหมดตัว ต้องกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยโหดและนำรถยนต์ไปจำนำหลายคัน วันหนึ่งได้เงิน 5 ล้านบาทจากการเป็นนายหน้าเว็บพนันออนไลน์ จึงนำเงินก้อนนี้ไปเสี่ยงโชคในบ่อนเพื่อหวังปลดหนี้ เลือกแทงสีขาวติดต่อกัน 11 ครั้ง ปรากฎว่าเสียเงินทั้งหมดไปในคืนเดียว จนตกอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวพร้อมกับหนี้สินก้อนโต
คำสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเริ่มต้นใหม่
ระหว่างทางกลับบ้านด้วยความสิ้นหวัง อั๋นแวะกราบไหว้ศาลท้าวมหาพรหม เขาให้สัจจะว่าจะเลิกเล่นพนันกำถั่วตลอดชีวิต ขอพรให้ตนเองมีอาชีพสุจริตและประสบความสำเร็จในการค้าขาย
อั๋นเริ่มต้นดูสื่อออนไลน์เพื่อหาแรงบันดาลใจ เห็นคนไลฟ์สดขายของจึงนำพระเครื่องที่มีอยู่มาตั้งกล้องไลฟ์สดบ้าง วันแรกมีคนดูเพียง 3 คน แต่ไม่ย่อท้อ ไลฟ์สดวันละ 12 ชั่วโมงทุกวันจนเริ่มมีรายได้ ใช้เวลาเพียง 5 เดือนในการจับเงินล้านก้อนแรกจากการทำงานสุจริต
สร้างชื่อในวงการเซียนพระ
วันหนึ่งอั๋นใช้เงิน 1 ล้านบาทเหมาพระเครื่องกว่า 40,000 องค์จากบ้านหลังหนึ่ง เซียนพระคนอื่นมองว่าพระยุคใหม่ขายไม่ได้ แต่เขามองเห็นโอกาส ไลฟ์สดเปิดกล่องพระเครื่องในราคาองค์ละ 80 ถึง 100 บาท คืนนั้นสร้างยอดขายได้ถึง 1.5 ล้านบาท เขาไลฟ์สดขายพระกองนั้นจนหมดและมีเงินเก็บทะลุ 10 ล้านบาท
อั๋น โอกิโด่งดังขีดสุดจากการไลฟ์สดแกะตะกรุดทองคำมูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านเพื่อดูยันต์ด้านใน ยอมทุ่มเงินกว่า 30 ล้านบาทเพื่อซื้อตะกรุดมาแกะโชว์คนดู คอนเทนต์นี้ดึงดูดผู้ชมหลักหมื่นคน กลายเป็นคนดังวงการพระเครื่องอย่างกว้างขวาง
อั๋นจัดทำวัตถุมงคลรุ่น พรหมประสิทธิ์ โดยนำมวลสารจากตะกรุดที่แกะมาหลอมรวมกัน เปิดให้จองในไลฟ์สดและขายหมด 20,000 กว่าองค์ภายในเวลา 5 นาที ราคาพระเครื่องรุ่นนี้พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่าตัวในเวลาอันรวดเร็ว
ปัจจุบันอั๋น โอกิ คือเซียนพระระดับแนวหน้าของประเทศ เขากวาดซื้อขายพระเครื่องหลักล้านได้อย่างสบาย เขาปลดหนี้สินทั้งหมดและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เขาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตนเองสอนผู้คนให้ทำธุรกิจออนไลน์ เขานำประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดเพื่อหวังให้คนธรรมดาสร้างตัวและประสบความสำเร็จได้เหมือนกับเขา
ส่องคลังรถหรู อั๋น โอกิ กับตำนานเอารถแลกพระ
เมื่อปี 2568 รายการของ นิกกี้ ณฉัตร พาคนดูบุกไปถึงบ้านของ อั๋น โอกิ เพื่อเจาะลึกไลฟ์สไตล์ความรวยระดับตำนาน อั๋นเล่าอดีตว่าเมื่อ 5 ปีก่อนเขายังต้องเช่าบ้านอยู่ มีเงินติดตัวเพียงหลักพัน อาศัยอยู่ในสลัมที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ ต้องอาบน้ำในคลอง แต่ปัจจุบันสร้างตัวจนมีคฤหาสน์หรูพร้อมที่จอดรถซูเปอร์คาร์เรียงรายเต็มหน้าบ้านกว่า 8 คัน มูลค่ารวมหลายร้อยล้านบาท
เมื่อเดินชมโรงรถ สิ่งแรกที่สะดุดตาคือซูเปอร์คาร์รุ่นหายาก อั๋นเปิดเผยคันแรกเป็นรถ McLaren 720S Apex ซื้อมาในราคา 38 ล้านบาท รถรุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ผลิตเพียง 15 คันทั่วโลก มีคันเดียวในประเทศไทย ความโดดเด่นอยู่ที่ประตูเปิดแบบปีกนกสุดเท่ แม้จะซื้อมาในราคาสูงแต่เขาแทบไม่ได้ขับใช้งานจริง เลขไมล์ยังไม่ถึง 5,000 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จอดเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเสียมากกว่า
ถัดมาคือรถคันโปรดที่สุดของเขา Lamborghini Huracán STO ซื้อมาในราคา 40 ล้านบาท รถคันนี้ออกแบบมาให้เหมือนรถแข่งที่วิ่งบนถนนจริงได้ ตัวถังทำจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาทั้งคัน มาพร้อมสีเขียวทหารสุดพิเศษที่ต้องจ่ายเพิ่มค่าสีอย่างเดียวถึง 3 ล้านบาท อั๋นเล่าว่ารถคันนี้ขับสนุก เกาะถนนเยี่ยม แต่ข้อเสียคือแทบไม่มีพื้นที่เก็บของด้านหน้าเลย
นอกเหนือจากรถสปอร์ตสายซิ่งแล้ว เขายังมีรถครอบครัวสายลุยอย่าง Lexus LX 600 ราคา 19 ล้านบาท เขาเลือกรถคันนี้ไว้สำหรับเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อหาพระอาจารย์ตามวัดต่างๆ เนื่องจากเป็นคนไม่ชอบนั่งเครื่องบิน รถ SUV รุ่นท็อปคันนี้จึงตอบโจทย์เรื่องความกว้างขวาง นั่งสบาย นอนพักผ่อนได้เต็มที่ตลอดการเดินทาง
โรงรถยังมีรถ Ford Mustang ราคาประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้คนหนึ่งนำมาตีใช้หนี้แทนเงินสด รวมไปถึงรถสปอร์ต Audi TT ที่เขาตั้งใจซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแฟนผู้หญิงอีกด้วย
ตำนานเอา Rolls-Royce แลกพระเครื่อง
เรื่องราวสุดอึ้งที่ทำให้นิกกี้ถึงกับร้องเสียงหลง คือวีรกรรมการซื้อขายพระเครื่อง อั๋นเล่าว่าก่อนหน้านี้เขาเคยซื้อรถหรูระดับโลก Rolls-Royce รุ่นใหม่ล่าสุดราคา 45 ล้านบาทมาขับ แต่ด้วยความคลั่งไคล้ในพระเครื่อง ตัดใจนำรถคันนี้ไปแลกกับพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเพียงองค์เดียว ผลของความุทะลุสร้างกำไรมหาศาล เพราะในเวลาต่อมาเขาสามารถนำพระองค์นั้นไปปล่อยเช่าต่อได้ในราคาสูงถึง 100 ล้านบาท
เรื่องราวทั้งหมดจากบทสัมภาษณ์นี้ทำให้เห็นภาพความมุ่งมั่นของอั๋น โอกิ จากคนที่เคยลำบากขั้นสุดสู่การเป็นเศรษฐีผู้ครอบครองซูเปอร์คาร์ระดับโลก แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของความขยัน อดทน การมีวินัยในการทำงานอย่างหนักจนก้าวขึ้นมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการได้อย่างภาคภูมิ
