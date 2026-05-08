เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ
พิธีกรรุ่นเก๋าเปลี่ยนวิกฤตช่วงโควิดเป็นจุดเริ่มต้นทำ YouTube จริงจัง ปั้นคอนเซปต์ “พันสาระ ร้อยตำนาน ล้านความเชื่อ” จนกลายเป็นช่องเล่าเรื่องที่มีผู้ติดตามกว่า 3.89 ล้านคน พร้อมเผยเคล็ดลับทำคอนเทนต์ให้คนดูติดหนึบ
ชื่อของ “หนุ่ม คงกะพัน แสงสุริยะ” กลับมาเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอีกครั้งในบทบาทครีเอเตอร์ออนไลน์ระดับท็อป เจ้าของช่อง YouTube “หนุ่มคงกระพัน official” ที่สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนเรื่องเล่าลี้ลับ ตำนาน และความเชื่อ ให้กลายเป็นคอนเทนต์กระแสหลักที่มีผู้ติดตามมหาศาล
หนุ่ม คงกะพัน เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2516 ปัจจุบันเป็นทั้งนักแสดง พิธีกร ศิลปิน และผู้บริหารบริษัทผลิตรายการ เขาเริ่มต้นในวงการบันเทิงจากการเป็นศิลปินเพลงในปี 2538 และเป็นสมาชิกวง “พลพรรครักเอย” ก่อนจะมีผลงานละครสร้างชื่อมากมาย อาทิ อังกอร์, ตะวันทอแสง และฟ้าใหม่ แต่บทบาทที่ทำให้คนไทยจดจำได้แม่นยำที่สุดคือ “พิธีกรรายการสารคดีสืบค้น” อย่าง บางอ้อ, ล่า และเรื่องจริงผ่านจอ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน
จุดเปลี่ยนสู่เส้นทางยูทูบเบอร์ล้านซับ
หนุ่มเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นการทำ YouTube อย่างจริงจังเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่งานโทรทัศน์และงานถ่ายทำทุกอย่างต้องหยุดชะงัก เขาจึงต้องหาทางออกเพื่อดูแลบริษัทและทีมงาน โดยเริ่มจากการนั่งเล่าเรื่องในเซกเมนต์ “คุยไปเล่าไป” จนค้นพบว่าผู้ชมมีความสนใจในเรื่องสาระ ตำนาน และความเชื่อลี้ลับที่หาฟังจากที่ไหนไม่ได้
จึงเป็นที่มาของคอนเซปต์หลักประจำช่องอย่าง “พันสาระ ร้อยตำนาน ล้านความเชื่อ” ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 3.89 ล้านคน และมีวิดีโอรวมกว่า 2,800 คลิป โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่การเจาะลึกประวัติบุคคลสำคัญ พระเกจิอาจารย์ และเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ผ่านการถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงจริงจัง จังหวะการเล่าที่น่าติดตาม และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จริง
กลยุทธ์ความสำเร็จ คอนเทนต์นำดารา
จุดแข็งที่ทำให้ช่องหนุ่มคงกระพัน official เติบโตอย่างแข็งแกร่ง คือความน่าเชื่อถือที่เขาสั่งสมมานานในสายงานสารคดี หนุ่มวิเคราะห์ว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือ “คอนเทนต์” เพราะผู้ชมในปัจจุบันไม่ได้ยึดติดกับความหวือหวาหรือดารารับเชิญ แต่ต้องการเนื้อหาที่มีสาระและให้ความรู้จริง บางคลิปแม้จะไม่มีดาราดังและเป็นการพูดคุยยาว ๆ แต่หากเรื่องราวนั้นมีคุณค่า ยอดวิวมักจะพุ่งสูงเสมอ
ที่สำคัญ เขาเน้นย้ำเสมอว่าเป้าหมายของช่องไม่ใช่การส่งเสริมให้คนงมงาย แต่ต้องการให้ผู้ชมได้รับแรงบันดาลใจ ประโยชน์ และข้อคิดที่สอดแทรกไปกับความสนุกสนาน
ปัจจุบัน หนุ่ม คงกะพัน ยังคงเดินหน้าผลิตคอนเทนต์คุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลครอบครัว โดยเขาสมรสกับ “อุ้ม ปาณิศา” และมีพยานรักเป็นลูกชาย 1 คน พร้อมลูกสาวฝาแฝดอีก 1 คู่ ซึ่งเขามักจะอัปเดตชีวิตส่วนตัวให้แฟนคลับได้ติดตามผ่านทาง Instagram @noomkongkapan อยู่เสมอ
ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 69 หนุ่ม คงกระพัน ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า “จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ของ อ.แก้กรรมท่านหนึ่ง ผมขอนำคลิปที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่านนี้ ออกจากช่องหนุ่มคงกระพัน OFFICIAL ก่อนครับ จนกว่าจะมีผลการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงทางกฎหมาย และผมขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับ ..🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #หนุ่มคงกระพันofficial #หนุ่มคงกระพันfc”
