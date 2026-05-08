บันเทิง

เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 12:16 น.
60
เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ
หนุ่มคงกระพัน official

พิธีกรรุ่นเก๋าเปลี่ยนวิกฤตช่วงโควิดเป็นจุดเริ่มต้นทำ YouTube จริงจัง ปั้นคอนเซปต์ “พันสาระ ร้อยตำนาน ล้านความเชื่อ” จนกลายเป็นช่องเล่าเรื่องที่มีผู้ติดตามกว่า 3.89 ล้านคน พร้อมเผยเคล็ดลับทำคอนเทนต์ให้คนดูติดหนึบ

ชื่อของ “หนุ่ม คงกะพัน แสงสุริยะ” กลับมาเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอีกครั้งในบทบาทครีเอเตอร์ออนไลน์ระดับท็อป เจ้าของช่อง YouTube “หนุ่มคงกระพัน official” ที่สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนเรื่องเล่าลี้ลับ ตำนาน และความเชื่อ ให้กลายเป็นคอนเทนต์กระแสหลักที่มีผู้ติดตามมหาศาล

หนุ่ม คงกะพัน เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2516 ปัจจุบันเป็นทั้งนักแสดง พิธีกร ศิลปิน และผู้บริหารบริษัทผลิตรายการ เขาเริ่มต้นในวงการบันเทิงจากการเป็นศิลปินเพลงในปี 2538 และเป็นสมาชิกวง “พลพรรครักเอย” ก่อนจะมีผลงานละครสร้างชื่อมากมาย อาทิ อังกอร์, ตะวันทอแสง และฟ้าใหม่ แต่บทบาทที่ทำให้คนไทยจดจำได้แม่นยำที่สุดคือ “พิธีกรรายการสารคดีสืบค้น” อย่าง บางอ้อ, ล่า และเรื่องจริงผ่านจอ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน

จุดเปลี่ยนสู่เส้นทางยูทูบเบอร์ล้านซับ

หนุ่มเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นการทำ YouTube อย่างจริงจังเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่งานโทรทัศน์และงานถ่ายทำทุกอย่างต้องหยุดชะงัก เขาจึงต้องหาทางออกเพื่อดูแลบริษัทและทีมงาน โดยเริ่มจากการนั่งเล่าเรื่องในเซกเมนต์ “คุยไปเล่าไป” จนค้นพบว่าผู้ชมมีความสนใจในเรื่องสาระ ตำนาน และความเชื่อลี้ลับที่หาฟังจากที่ไหนไม่ได้

จึงเป็นที่มาของคอนเซปต์หลักประจำช่องอย่าง “พันสาระ ร้อยตำนาน ล้านความเชื่อ” ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 3.89 ล้านคน และมีวิดีโอรวมกว่า 2,800 คลิป โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่การเจาะลึกประวัติบุคคลสำคัญ พระเกจิอาจารย์ และเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ผ่านการถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงจริงจัง จังหวะการเล่าที่น่าติดตาม และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จริง

เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ 2569
หนุ่มคงกระพัน official

กลยุทธ์ความสำเร็จ คอนเทนต์นำดารา

จุดแข็งที่ทำให้ช่องหนุ่มคงกระพัน official เติบโตอย่างแข็งแกร่ง คือความน่าเชื่อถือที่เขาสั่งสมมานานในสายงานสารคดี หนุ่มวิเคราะห์ว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือ “คอนเทนต์” เพราะผู้ชมในปัจจุบันไม่ได้ยึดติดกับความหวือหวาหรือดารารับเชิญ แต่ต้องการเนื้อหาที่มีสาระและให้ความรู้จริง บางคลิปแม้จะไม่มีดาราดังและเป็นการพูดคุยยาว ๆ แต่หากเรื่องราวนั้นมีคุณค่า ยอดวิวมักจะพุ่งสูงเสมอ

ที่สำคัญ เขาเน้นย้ำเสมอว่าเป้าหมายของช่องไม่ใช่การส่งเสริมให้คนงมงาย แต่ต้องการให้ผู้ชมได้รับแรงบันดาลใจ ประโยชน์ และข้อคิดที่สอดแทรกไปกับความสนุกสนาน

ปัจจุบัน หนุ่ม คงกะพัน ยังคงเดินหน้าผลิตคอนเทนต์คุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลครอบครัว โดยเขาสมรสกับ “อุ้ม ปาณิศา” และมีพยานรักเป็นลูกชาย 1 คน พร้อมลูกสาวฝาแฝดอีก 1 คู่ ซึ่งเขามักจะอัปเดตชีวิตส่วนตัวให้แฟนคลับได้ติดตามผ่านทาง Instagram @noomkongkapan อยู่เสมอ

@noomkongkapan

ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 69 หนุ่ม คงกระพัน ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า “จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ของ อ.แก้กรรมท่านหนึ่ง ผมขอนำคลิปที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่านนี้ ออกจากช่องหนุ่มคงกระพัน OFFICIAL ก่อนครับ จนกว่าจะมีผลการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงทางกฎหมาย และผมขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับ ..🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #หนุ่มคงกระพันofficial #หนุ่มคงกระพันfc”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

@noomkongkapan
@noomkongkapan
@noomkongkapan
หนุ่มคงกระพัน official

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แฉคลิป อินฟลูเสื้อแดง แซงคิวงาน Pet Expo ผลักอกท้าทาย พบคัตเตอร์ในตัว ข่าว

แฉคลิป อินฟลูเสื้อแดงห้าวจัด แซงคิวงาน Pet Expo ผลักอกท้าทาย พบคัตเตอร์ในตัว

4 วินาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ อั๋น โอกิ จากคนคุก สู่เซียนพระร้อยล้าน เจ้าพ่อรถหรู ข่าว

เปิดประวัติ อั๋น โอกิ จากคนคุก สู่เซียนพระร้อยล้าน เจ้าพ่อรถหรู

6 นาที ที่แล้ว
ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ ข่าวการเมือง

ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ ไม่ยอมโดนตัดบำนาญ ลั่น ไม่ได้รวยทุกคน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ เร่งล่าตัวนักโทษหลบหนี ฉวยโอกาสระหว่างฝึกวิชาชีพ 23 วันก่อนพ้นโทษ

21 นาที ที่แล้ว
อ.แก้กรรม ประกาศ ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดี คิดทำลายระบบนิมิตพิศวง ข่าว

อ.แก้กรรม ประกาศ ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดี คิดทำลายระบบนิมิตพิศวง

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-นายกพัทยา ไม่รับประกันว่าจะไม่ผิดพลาดเลย

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่นคำร้อง ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน-เอกนิติ” กรณีออก พรก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ บันเทิง

เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง ข่าว

คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! มัลแวร์ &quot;JSCeal&quot; แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล ข่าว

เตือนภัย! มัลแวร์ “JSCeal” แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ ข่าว

อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิงคโปร์กักตัว ประชาชน 2 ราย สั่งตรวจหาไวรัสฮันตา หลังเดินทางพร้อมผู้ป่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โม มนชนก ไม่อายใช้สิทธิคนละครึ่งทุกบาทให้คุ้มภาษี บันเทิง

ผู้ใช้จริง! โม มนชนก ไม่อายใช้คนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์ เพราะจ่ายภาษีถูกต้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โพล “สถาบันพระปกเกล้า” เผยประชาชนเกินครึ่ง ไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอิตาลีสั่งชู้รักชดใช้ 17 ล้าน หลังใช้ปลอกคอ-กุญแจมือเล่นสยิว ทำคู่นอนดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจบุกรวบ 8 ชาวจีนตั้งกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเถื่อน ข่าว

ไม่รอด! รวบกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งจีนเถื่อน ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแอบทำงาน ไร้ใบอนุญาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟรีแลนซ์ คนตกงาน เด็กจบใหม่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ได้ไหม เศรษฐกิจ

ฟรีแลนซ์-คนตกงาน มีลุ้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เช็กเกณฑ์ใหม่นับรายได้ยังไง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กักตัว ลูกเรือสายการบิน KLM สงสัยติด &quot;ไวรัสฮันตา&quot; หลังสัมผัสผู้โดยสารที่เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เปิดไทม์ไลน์ ลูกเรือสายการบิน KLM สัมผัสผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” จับตาโอกาสระบาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม คงกระพัน&quot; ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ออกจากช่อง เผยมังกรผมยังอยู่ดี ข่าว

“หนุ่ม คงกระพัน” ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ลั่น มังกรผมยังอยู่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดร.โจ” กางแนวทางพัฒนากรุงเทพ ยกวาระแรกแก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุช

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค. เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 12:16 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฉคลิป อินฟลูเสื้อแดง แซงคิวงาน Pet Expo ผลักอกท้าทาย พบคัตเตอร์ในตัว

แฉคลิป อินฟลูเสื้อแดงห้าวจัด แซงคิวงาน Pet Expo ผลักอกท้าทาย พบคัตเตอร์ในตัว

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
เปิดประวัติ อั๋น โอกิ จากคนคุก สู่เซียนพระร้อยล้าน เจ้าพ่อรถหรู

เปิดประวัติ อั๋น โอกิ จากคนคุก สู่เซียนพระร้อยล้าน เจ้าพ่อรถหรู

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์

ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ ไม่ยอมโดนตัดบำนาญ ลั่น ไม่ได้รวยทุกคน

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569

กรมราชทัณฑ์ เร่งล่าตัวนักโทษหลบหนี ฉวยโอกาสระหว่างฝึกวิชาชีพ 23 วันก่อนพ้นโทษ

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
Back to top button