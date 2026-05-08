คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง
ตำรวจ สภ.ปราสาท เข้าควบคุมตัวพระรำไพ หลังมีอาการผิดปกติในปั๊มน้ำมัน พบเคยรักษาอาการทางจิตเวช ก่อนส่งโรงพยาบาลประสาทดูแลต่อ
เกิดเหตุวุ่นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง พื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หลังพระรูปหนึ่งมีอาการผิดปกติ เดินอยู่ภายในปั๊ม ก่อนใช้ไม้หรือขวดตีศีรษะตัวเอง และร่ายรำท่ามวยไทยต่อหน้าพนักงานกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “บอสเอกกู้ภัยชายแดน” โพสต์คลิปเหตุการณ์ ทำให้เรื่องดังกล่าวถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว คลิปแสดงให้เห็นพระรูปหนึ่งเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ และมีท่าทางคล้ายรำมวยไทยภายในปั๊มน้ำมัน
หลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.ท.ศุภณัฐ ขยันดี สวป.สภ.ปราสาท ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปราสาท ลงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ทันที เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พยายามซักถาม แต่พระรูปดังกล่าวพูดจาไม่รู้เรื่อง และพูดเพียงว่าต้องการมาหาครูบารายหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ทราบว่า พระรูปดังกล่าวชื่อ พระรำไพ อายุ 43 ปี และมีประวัติเคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตเวชที่โรงพยาบาลสระแก้วราชนครินทร์ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลประสาทโดยด่วน เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการและดูแลอย่างเหมาะสม
นางสาวแนน อายุ 34 ปี พนักงานปั๊ม เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นพระรูปดังกล่าวยืนอยู่ภายในปั๊มด้วยท่าทางผิดปกติ ก่อนใช้ขวดตีศีรษะตัวเอง ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงตกใจ จากนั้นพระเริ่มแสดงท่ารำมวยไทย พนักงานจึงรู้สึกหวาดกลัวและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้ทำให้คนในพื้นที่ตั้งคำถามถึงการดูแลผู้มีอาการทางจิตเวช โดยเฉพาะผู้ที่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน เพราะหากอาการกำเริบในพื้นที่สาธารณะ อาจทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยและประชาชนรอบข้างตกอยู่ในความเสี่ยง
ทั้งนี้ การนำเสนอข่าวควรระวังการใช้ถ้อยคำที่ซ้ำเติมผู้ป่วยหรือเหมารวมผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เพราะกรณีนี้เจ้าหน้าที่ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้ว และยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เปิดคลิปเสียง! อาจารย์ดัง อมมังกรหนุ่ม ซักไซ้เรื่องของลับ สั่งวัดขนาดนกเขา
- ย้อนคลิป โน้ส อุดม แฉอ.แก้กรรม ลวงลูกน้องขยำของลับ รู้ความจริงหลุดด่า
- ย้อนรอย เมฆ วินัย แก้กรรม อ.ไพศาล จุดเริ่มต้นขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก่อนเสียชีวิต
แหล่งข่าวอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: