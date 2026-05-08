คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 12:00 น.
สถานีตำรวจภูธรปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ตำรวจ สภ.ปราสาท เข้าควบคุมตัวพระรำไพ หลังมีอาการผิดปกติในปั๊มน้ำมัน พบเคยรักษาอาการทางจิตเวช ก่อนส่งโรงพยาบาลประสาทดูแลต่อ

เกิดเหตุวุ่นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง พื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หลังพระรูปหนึ่งมีอาการผิดปกติ เดินอยู่ภายในปั๊ม ก่อนใช้ไม้หรือขวดตีศีรษะตัวเอง และร่ายรำท่ามวยไทยต่อหน้าพนักงานกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว

เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “บอสเอกกู้ภัยชายแดน” โพสต์คลิปเหตุการณ์ ทำให้เรื่องดังกล่าวถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว คลิปแสดงให้เห็นพระรูปหนึ่งเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ และมีท่าทางคล้ายรำมวยไทยภายในปั๊มน้ำมัน

หลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.ท.ศุภณัฐ ขยันดี สวป.สภ.ปราสาท ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปราสาท ลงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ทันที เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พยายามซักถาม แต่พระรูปดังกล่าวพูดจาไม่รู้เรื่อง และพูดเพียงว่าต้องการมาหาครูบารายหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์

จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ทราบว่า พระรูปดังกล่าวชื่อ พระรำไพ อายุ 43 ปี และมีประวัติเคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตเวชที่โรงพยาบาลสระแก้วราชนครินทร์ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลประสาทโดยด่วน เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการและดูแลอย่างเหมาะสม

นางสาวแนน อายุ 34 ปี พนักงานปั๊ม เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นพระรูปดังกล่าวยืนอยู่ภายในปั๊มด้วยท่าทางผิดปกติ ก่อนใช้ขวดตีศีรษะตัวเอง ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงตกใจ จากนั้นพระเริ่มแสดงท่ารำมวยไทย พนักงานจึงรู้สึกหวาดกลัวและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

เหตุการณ์นี้ทำให้คนในพื้นที่ตั้งคำถามถึงการดูแลผู้มีอาการทางจิตเวช โดยเฉพาะผู้ที่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน เพราะหากอาการกำเริบในพื้นที่สาธารณะ อาจทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยและประชาชนรอบข้างตกอยู่ในความเสี่ยง

ทั้งนี้ การนำเสนอข่าวควรระวังการใช้ถ้อยคำที่ซ้ำเติมผู้ป่วยหรือเหมารวมผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เพราะกรณีนี้เจ้าหน้าที่ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้ว และยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว

คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

