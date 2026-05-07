ย้อนคลิป โน้ส อุดม แฉอ.แก้กรรม ลวงลูกน้องขยำของลับ รู้ความจริงหลุดด่า
ขุดคลิป โน้ส อุดม แฉหมอดูชื่อดังภาคเหนือ ลวงคนขับรถเข้าห้อง สั่งถอดกางเกง-บีบของลับซ้ำ ๆ อ้างทำพิธีถอดรหัสรายชื่อแก้กรรม าเจ้าตัวเดือดจัดสบถ “ไอ้เxี้ย”
จากกรณีนักธุรกิจหนุ่มวัย 32 ปี นำคลิปวิดีโอหลักฐานออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของหมอดูชื่อดังในพื้นที่ภาคเหนือ โดยระบุว่าตนเองเดินทางไปทำพิธีแก้กรรมตามความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู เพื่อรักษาโรคปวดหัวคลัสเตอร์ แต่หมอดูกลับสั่งให้ถอดเสื้อผ้า ใช้คำพูดส่อไปในทางเพศ และกระทำการล่วงละเมิดทางเพศ
หลังมีการเปิดเผยพฤติกรรมของหมอดูคนดังกล่าว มีผู้เสียหายรายอื่น ๆ เข้ามาส่งหลักฐานว่าเคยเจอบุคคลนี้กระทำเช่นเดียวกัน หลาย ๆ คนยังนึกไปถึงเรื่องเล่าของ โน้ส อุดม แต้พานิช เดี่ยวไมโครโฟนชื่อดัง เคยเล่าประสบการณ์ลักษณะคล้ายกันไว้ใน เดี่ยวสเปเชียล : ซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ เมื่อปี 2567
โน้ส อุดม เล่าว่าเขาเดินทางไปทำพิธีขอขมากรรมที่ตำหนักล้านนาแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ไม่สามารถบอกจังหวัดได้ โดยจ้างคนขับรถชื่อ “แอ๊ด” ซึ่งเป็นชายชาวเหนือ รูปร่างสูง ผิวขาว ตี๋ เพื่อขับรถพาไปที่ตำหนักล้านนา เมื่อถึงที่หมายมีคนรอจำนวนมาก ต้องรอนานกว่า 1 ชั่วโมง จากนั้นเมื่อได้พบอาจารย์จึงเล่าปัญหาให้ฟังว่ารู้สึกเหมือนโดนของ
อาจารย์เจ้าของตำหนักจึงสั่งให้ โน้ส อุดม ไปทำบุญตามวัด 9 แห่งที่กำหนดเท่านั้น อ้างว่าวัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับกรรมของเขา หลังทำบุญครบต้องส่งหลักฐานเป็นภาพหรือคลิปให้ผู้ช่วย อธิบายหลักการว่าหลังจากทำบุญครบ 9 วัดจะนำบุญที่ได้เปรียบเสมือนต้นทุนไปนั่งสมาธิเพื่อสื่อสารกับใครสักคน เพื่อถอดรหัสออกมาเป็นรายชื่อ 5 รายชื่อ แล้วนำไปทำพิธีต่อ
หลังจากให้คำแนะนำกับเขาเสร็จเรียบร้อย อาจารย์เรียกแอ๊ดเข้าไปในห้อง ตนเองจึงออกมารอนอกห้องประมาณ 35 นาที คิดว่าอาจารย์คงเรียกไปคุยเรื่องคอขาดบาดตายของตนเองแต่ไม่กล้าพูดต่อหน้า หลังจากแอ๊ดเปิดประตูออกมา ตนรีบเข้าไปถามว่าอาจารย์พูดอะไรบ้าง แต่อีกฝ่ายตอบกลับว่ายังบอกไม่ได้ ขอขึ้นไปบนรถก่อน แม้จะขับรถออกมาจากตำหนักแล้วแต่ยังเล่าไม่ได้
จากนั้นแอ๊ดขับรถมุ่งหน้าไกลจากตำหนักประมาณ 10 กิโลเมตร และไปแวะคาเฟ่แห่งหนึ่ง เขาจึงยอมเปิดปากเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง หลังจากแอ๊ดเดินเข้าไปในห้อง อาจารย์ล็อกกลอนประตูและปิดม่านอย่างมิดชิด จากนั้นอาจารย์เดินมาตรงหน้าใกล้มาก ๆ แบบลมหายใจโดนกัน พร้อมพูดเป็นภาษาเหนือว่ากำลังมีเคราะห์ แล้วสั่งให้ถอดเสื้อ จากนั้นถามว่าเกิดวันอะไร
ต่อมาอาจารย์เอามือแตะตามตัวเป็นลักขณา ไล่ไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ อ้างว่าเป็นการสัมผัสตามหลักศาสตร์ อีกฝ่ายจับไปเรื่อย ๆ กระทั่งแตะไปที่เป้ากางเกง ซึ่ง โน้ส อุดม ทำท่าทางคล้ายขยำอวัยวะเพศ อาจารย์อ้างว่าภาพรายชื่อยังไม่ชัดเลยสั่งให้ถอดกางเกงและลงไปนอนบนตั่ง
อาจารย์ถามเดือนและปีเกิดอีกครั้ง พร้อมกับบีบเค้นบริเวณส่วนลับซ้ำ ๆ อ้างว่าต้องทำเพื่อให้รายชื่อปรากฏชัดเจนขึ้น
หลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด เขาถึงกับสบถออกมาว่า “ไอ้เxี้ย ทำไมเxี้ยอย่างนี้ ไอ้อาจารย์เxี้ยทำไมทำอย่างนี้” ซึ่งคนขับรถตอบกลับว่าไม่เป็นไร ถือว่าตนเป็นผู้ชาย แต่เขาของขึ้นเพราะตนเป็นพามา แล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้
