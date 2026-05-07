ข่าว

ย้อนคลิป โน้ส อุดม แฉอ.แก้กรรม ลวงลูกน้องขยำของลับ รู้ความจริงหลุดด่า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 15:49 น.
57
โน้ส อุดม แฉวีรกรรมหมอดูเหนือ คนขับรถถูกสั่งถอดกางเกง-บีบเค้นอวัยวะเพศ

ขุดคลิป โน้ส อุดม แฉหมอดูชื่อดังภาคเหนือ ลวงคนขับรถเข้าห้อง สั่งถอดกางเกง-บีบของลับซ้ำ ๆ อ้างทำพิธีถอดรหัสรายชื่อแก้กรรม าเจ้าตัวเดือดจัดสบถ “ไอ้เxี้ย”

จากกรณีนักธุรกิจหนุ่มวัย 32 ปี นำคลิปวิดีโอหลักฐานออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของหมอดูชื่อดังในพื้นที่ภาคเหนือ โดยระบุว่าตนเองเดินทางไปทำพิธีแก้กรรมตามความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู เพื่อรักษาโรคปวดหัวคลัสเตอร์ แต่หมอดูกลับสั่งให้ถอดเสื้อผ้า ใช้คำพูดส่อไปในทางเพศ และกระทำการล่วงละเมิดทางเพศ

หลังมีการเปิดเผยพฤติกรรมของหมอดูคนดังกล่าว มีผู้เสียหายรายอื่น ๆ เข้ามาส่งหลักฐานว่าเคยเจอบุคคลนี้กระทำเช่นเดียวกัน หลาย ๆ คนยังนึกไปถึงเรื่องเล่าของ โน้ส อุดม แต้พานิช เดี่ยวไมโครโฟนชื่อดัง เคยเล่าประสบการณ์ลักษณะคล้ายกันไว้ใน เดี่ยวสเปเชียล : ซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ เมื่อปี 2567

โน้ส อุดม เล่าว่าเขาเดินทางไปทำพิธีขอขมากรรมที่ตำหนักล้านนาแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ไม่สามารถบอกจังหวัดได้ โดยจ้างคนขับรถชื่อ “แอ๊ด” ซึ่งเป็นชายชาวเหนือ รูปร่างสูง ผิวขาว ตี๋ เพื่อขับรถพาไปที่ตำหนักล้านนา เมื่อถึงที่หมายมีคนรอจำนวนมาก ต้องรอนานกว่า 1 ชั่วโมง จากนั้นเมื่อได้พบอาจารย์จึงเล่าปัญหาให้ฟังว่ารู้สึกเหมือนโดนของ

อาจารย์เจ้าของตำหนักจึงสั่งให้ โน้ส อุดม ไปทำบุญตามวัด 9 แห่งที่กำหนดเท่านั้น อ้างว่าวัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับกรรมของเขา หลังทำบุญครบต้องส่งหลักฐานเป็นภาพหรือคลิปให้ผู้ช่วย อธิบายหลักการว่าหลังจากทำบุญครบ 9 วัดจะนำบุญที่ได้เปรียบเสมือนต้นทุนไปนั่งสมาธิเพื่อสื่อสารกับใครสักคน เพื่อถอดรหัสออกมาเป็นรายชื่อ 5 รายชื่อ แล้วนำไปทำพิธีต่อ

หลังจากให้คำแนะนำกับเขาเสร็จเรียบร้อย อาจารย์เรียกแอ๊ดเข้าไปในห้อง ตนเองจึงออกมารอนอกห้องประมาณ 35 นาที คิดว่าอาจารย์คงเรียกไปคุยเรื่องคอขาดบาดตายของตนเองแต่ไม่กล้าพูดต่อหน้า หลังจากแอ๊ดเปิดประตูออกมา ตนรีบเข้าไปถามว่าอาจารย์พูดอะไรบ้าง แต่อีกฝ่ายตอบกลับว่ายังบอกไม่ได้ ขอขึ้นไปบนรถก่อน แม้จะขับรถออกมาจากตำหนักแล้วแต่ยังเล่าไม่ได้

โน้ส อุดม

จากนั้นแอ๊ดขับรถมุ่งหน้าไกลจากตำหนักประมาณ 10 กิโลเมตร และไปแวะคาเฟ่แห่งหนึ่ง เขาจึงยอมเปิดปากเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง หลังจากแอ๊ดเดินเข้าไปในห้อง อาจารย์ล็อกกลอนประตูและปิดม่านอย่างมิดชิด จากนั้นอาจารย์เดินมาตรงหน้าใกล้มาก ๆ แบบลมหายใจโดนกัน พร้อมพูดเป็นภาษาเหนือว่ากำลังมีเคราะห์ แล้วสั่งให้ถอดเสื้อ จากนั้นถามว่าเกิดวันอะไร

ต่อมาอาจารย์เอามือแตะตามตัวเป็นลักขณา ไล่ไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ อ้างว่าเป็นการสัมผัสตามหลักศาสตร์ อีกฝ่ายจับไปเรื่อย ๆ กระทั่งแตะไปที่เป้ากางเกง ซึ่ง โน้ส อุดม ทำท่าทางคล้ายขยำอวัยวะเพศ อาจารย์อ้างว่าภาพรายชื่อยังไม่ชัดเลยสั่งให้ถอดกางเกงและลงไปนอนบนตั่ง

อาจารย์ถามเดือนและปีเกิดอีกครั้ง พร้อมกับบีบเค้นบริเวณส่วนลับซ้ำ ๆ อ้างว่าต้องทำเพื่อให้รายชื่อปรากฏชัดเจนขึ้น

หลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด เขาถึงกับสบถออกมาว่า “ไอ้เxี้ย ทำไมเxี้ยอย่างนี้ ไอ้อาจารย์เxี้ยทำไมทำอย่างนี้” ซึ่งคนขับรถตอบกลับว่าไม่เป็นไร ถือว่าตนเป็นผู้ชาย แต่เขาของขึ้นเพราะตนเป็นพามา แล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้

โน้ส อุดม-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เหน็บแรง &quot;แก้กรรม หรือ แก้ผ้า&quot; โดนหมอดูหลอกกันกี่ครั้งแล้ว? ข่าว

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เหน็บแรง “แก้กรรม หรือ แก้ผ้า” โดนหมอดูหลอกกันกี่ครั้งแล้ว?

20 นาที ที่แล้ว
เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ รับเงินเข้าบัญชี 8 พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

เช็กเลย 3 กลุ่มเงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้ จ่ายเร็วขึ้น 8 พ.ค. 2569

21 นาที ที่แล้ว
อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี

22 นาที ที่แล้ว
โน้ส อุดม แฉวีรกรรมหมอดูเหนือ คนขับรถถูกสั่งถอดกางเกง-บีบเค้นอวัยวะเพศ ข่าว

ย้อนคลิป โน้ส อุดม แฉอ.แก้กรรม ลวงลูกน้องขยำของลับ รู้ความจริงหลุดด่า

37 นาที ที่แล้ว
มติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งเด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย ยุค &quot;ภูมิธรรม&quot; ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข่าวการเมือง

มติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งเด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย ยุค “ภูมิธรรม” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

38 นาที ที่แล้ว
เพจดังแฉนิทานคาว โพสต์รูปหลักฐาน อาจารย์แก้กรรม อมมังกรนักธุรกิจหนุ่ม พร้อมเล่นบทสยิว ข่าว

เพจดังแฉนิทานคาว โพสต์รูปหลักฐาน อาจารย์แก้กรรม อมมังกรนักธุรกิจหนุ่ม พร้อมเล่นบทสยิว

44 นาที ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาดแรง! มีแต่คนโง่ให้โดนหลอก ลั่นแก้กรรมไม่มีจริง มีแต่หลอกแก้ผ้า ข่าว

“แพรรี่” ฟาดแรง! มีแต่คนโง่ให้โดนหลอก ลั่นแก้กรรมไม่มีจริง มีแต่หลอกแก้ผ้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับเคยจะไปหา หมอดูดังภาคเหนือ หลังเห็น เมฆ วินัย เดินสายแก้กรรม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ยอมรับเคยจะไปหา หมอดูดังภาคเหนือ หลังเห็น เมฆ วินัย เดินสายแก้กรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เรื่องน่ารู้ อาจารย์ไพศาล แสนไชย สื่อกลางภพมนุษย์-วิญญาณ บันเทิง

10 เรื่องน่ารู้ อาจารย์ไพศาล แสนไชย สื่อกลางภพมนุษย์-วิญญาณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ สั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราว ฉลากไม่ตรงปก เจอปลานิล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น โทนี่ รากแก่น หายไปนาน รู้แล้วสาเหตุที่เบรกงานบันเทิง บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น โทนี่ รากแก่น หายไปนาน รู้แล้วสาเหตุที่เบรกงานบันเทิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มจีนโบกธงชาติบนยอดเขาฟูจิเจอทหารอเมริกันกางธงญี่ปุ่นสวนกลับ ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีนโบกธงชาติบนยอดเขาฟูจิ เจอทหารมะกันกางธงญี่ปุ่น ลั่นคำนี้จนต้องเดินหนี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแถลงจับกุม สองผัวเมียขโมยสัตว์หายาก พบในห้องมีมากกว่า 13 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง อ้างกระทู้พันทิป แฉหมอดูภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศ โยงเรื่องเล่า &quot;โน้ส อุดม&quot; ในเดี่ยวสเปเชียล ข่าว

เพจดัง อ้างกระทู้พันทิป แฉหมอดูภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศ โยงเรื่องเล่า “โน้ส อุดม” ในเดี่ยวสเปเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อโผล่เพิ่ม! เปิดคลิปเสียง นาที หมอดูดังภาคเหนือ ยิงคำถามวิปริต ลั่น &quot;ครางให้ฟังหน่อย&quot; ข่าว

เหยื่อโผล่เพิ่ม! เปิดคลิปเสียงนาที อ.แก้กรรม ยิงคำถามวิปริต “มีอะไรกับสัตว์ได้ไหม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” พูดเองแนวโน้มลง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2 ค่อนข้างสูง ให้ผลงานตัดสิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนร้อย เมฆ วินัย แก้กรรม อ.ไพศาล จุดเริ่มต้นขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก่อนเสียชีวิต บันเทิง

ย้อนรอย เมฆ วินัย แก้กรรม อ.ไพศาล จุดเริ่มต้นขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก่อนเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดมาถึงกับช็อก! สภาพห้อง หนุ่มขาวตี๋ เช่ามา 9 ปี ดองขยะเพียบ แทบเดินไม่ได้ ข่าว

เปิดมาถึงกับช็อก! สภาพห้อง หนุ่มขาวตี๋ เช่ามา 9 ปี ดองขยะเพียบ จนแทบไม่มีที่เดิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรแชร์คลิปหนุ่มจีนกระทีบทุเรียนไทย แท้จริงแล้วโมโหของไม่ตรงปก ข่าว

เขมรสะใจ คลิปหนุ่มจีนกระทืบทุเรียนไทย ปั่นเฟกนิวส์ รู้เฉลยหน้าแหกเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เผยพบผู้ป่วยฝีดาษลิง 48 ราย หลังสงกรานต์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย แฮปปี้เผยโฉม &quot;น้องมีเมตตา&quot; ลูกสาวคนที่ 2 น่ารักมาก บันเทิง

เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย แฮปปี้เผยโฉม “น้องมีเมตตา” ลูกสาวคนที่ 2 น่ารักมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินร่วมประชุมอาเซียน เย็นนี้เจอ “ฮุน มาเนต” คาดไม่คุยสองต่อสอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวไทย จับคู่ตัวรับเซลล์มนุษย์ได้ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” แนะ “อนุทิน” 3 วาระที่ต้องกล้าแสดงบทบาท ในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา &quot;รวมชาติ&quot; ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา “รวมชาติ” ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 15:49 น.
57
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ รับเงินเข้าบัญชี 8 พ.ค. 69

เช็กเลย 3 กลุ่มเงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้ จ่ายเร็วขึ้น 8 พ.ค. 2569

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี

อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
มติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งเด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย ยุค &quot;ภูมิธรรม&quot; ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งเด้ง 2 อธิบดีมหาดไทย ยุค “ภูมิธรรม” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
10 เรื่องน่ารู้ อาจารย์ไพศาล แสนไชย สื่อกลางภพมนุษย์-วิญญาณ

10 เรื่องน่ารู้ อาจารย์ไพศาล แสนไชย สื่อกลางภพมนุษย์-วิญญาณ

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
Back to top button