ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 11:44 น.
54

พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า น้องยูกิ เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆ พาลูกไปที่ห้องน้ำสาธารณะก่อนจะลงมือบีบคอ

จากกรณีข่าวดังที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา กับคดีที่นายยูกิ อาดาจิ พ่อเลี้ยงวัย 37 ปี รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารเด็กชายยูกิ อาดาจิ ลูกชายวัย 11 ขวบของตนเอง หลังถูกจับกุมเมื่อเช้าตรู่วันที่ 16 เมษายนในข้อหาทิ้งศพเด็กชายในพื้นที่ป่าของเมืองนันตัง จังหวัดเกียวโต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว NHK รายงานว่านายอาดาจิได้ให้การสารภาพว่าสาเหตุที่เขาลงไปนั้น เพราะเขารู้สึกโกรธหลังจากที่ผู้ตายบอกกับตนว่าเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆ ซึ่งชนวนเหตุที่เขาลงมือฆ่าลูกเลี้ยงของเขาเอง

ซึ่งพ่อเลี้ยงยังกล่าวอีกว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุในการลงมือสังหารและทิ้งร่างของลูกชายเพียงลำพัง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังจะสอบสวนคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป โดยตำรวจเชื่อว่าความสัมพันธ์ของผู้ตายกับผู้ก่อเหตุนั้นมีความขัดแย้งกัน

อ้างอิงจากรายงานก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าพ่อเลี้ยงได้ขับรถพายูกิไปส่งที่โรงเรียน ทว่าเขาไม่ได้พาลูกไปที่โรงเรียน แต่ขับมาที่ห้องน้ำสาธารณะก่อนจะลงมือฆ่าด้วยการบีบคอและนำร่างไปทิ้งในช่วงวันที่ 23 เมษายน และนำไปสู่การค้นหานาน 3 สัปดาห์ จนกลายเป็นคดีดังในประเทศญี่ปุ่น

ข่าวต่างประเทศ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

