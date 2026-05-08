พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้
พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า น้องยูกิ เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆ พาลูกไปที่ห้องน้ำสาธารณะก่อนจะลงมือบีบคอ
จากกรณีข่าวดังที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา กับคดีที่นายยูกิ อาดาจิ พ่อเลี้ยงวัย 37 ปี รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารเด็กชายยูกิ อาดาจิ ลูกชายวัย 11 ขวบของตนเอง หลังถูกจับกุมเมื่อเช้าตรู่วันที่ 16 เมษายนในข้อหาทิ้งศพเด็กชายในพื้นที่ป่าของเมืองนันตัง จังหวัดเกียวโต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NHK รายงานว่านายอาดาจิได้ให้การสารภาพว่าสาเหตุที่เขาลงไปนั้น เพราะเขารู้สึกโกรธหลังจากที่ผู้ตายบอกกับตนว่าเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆ ซึ่งชนวนเหตุที่เขาลงมือฆ่าลูกเลี้ยงของเขาเอง
ซึ่งพ่อเลี้ยงยังกล่าวอีกว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุในการลงมือสังหารและทิ้งร่างของลูกชายเพียงลำพัง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังจะสอบสวนคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป โดยตำรวจเชื่อว่าความสัมพันธ์ของผู้ตายกับผู้ก่อเหตุนั้นมีความขัดแย้งกัน
อ้างอิงจากรายงานก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าพ่อเลี้ยงได้ขับรถพายูกิไปส่งที่โรงเรียน ทว่าเขาไม่ได้พาลูกไปที่โรงเรียน แต่ขับมาที่ห้องน้ำสาธารณะก่อนจะลงมือฆ่าด้วยการบีบคอและนำร่างไปทิ้งในช่วงวันที่ 23 เมษายน และนำไปสู่การค้นหานาน 3 สัปดาห์ จนกลายเป็นคดีดังในประเทศญี่ปุ่น
