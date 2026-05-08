อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 11:31 น.
อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ หมอสัตว์แนะอย่าซื้อยาให้กินเอง เสี่ยงอาการหนักถึงเสียชีวิต

เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์ยิ้ม โพสต์เตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นอุทาหรณ์ หลังรับรักษาแมวตัวหนึ่งที่เจ้าของป้อนยาพาราเซตามอลสำหรับผู้ใหญ่ให้กิน โดยระบุว่า

“ลูกค้าเห็นแมวซึมเหมือนมีอาการป่วยจึงป้อนยาพาราเซตามอลผู้ใหญ่ให้กิน 1 เม็ด #ยาพาราเซตามอลเป็นยาที่มีความอันตรายต่อสุนัขและแมว_จริงหรือไม่? สุนัขและแมวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยาให้เป็นสารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแมว

อาการซึม อาเจียน หน้าบวม อุ้งเท้าบวม สีเหงือกม่วงคล้ำ หายใจลำบาก หอบ เลือดเป็นสีน้ำตาล ตับวาย ในกรณีที่ได้รับพิษจากพาราเซตามอลในปริมาณมาก จะทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เจ้าของสัตว์เลี้ยง #ไม่ควรซื้อยามาป้อนสัตว์เลี้ยงเอง และควรพาสัตว์เลี้ยงที่ป่วยไปให้สัตวแพทย์ทำการรักษา”

โพสต์เตือนภัยจากรพ.สัตว์บ้านสัตว์ยิ้มเรื่องอันตรายของยาพาราเซตามอลในแมว
FB/ โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์ยิ้ม

ต่อมาทางเพจอัปเดตว่าแมวตัวดังกล่าวว่า “ตอนนี้น้องโอเคแล้วนะครับ เจ้าของน้องอายุเยอะ ไม่ทราบจริง ๆ ครับ พอน้องมีอาการผิดปกติ แกก็พามาหาหมอเลยครับ และก็ร่วมมือในการรักษาดีมากครับ ตอนอธิบายให้ฟังท่านเหมือนจะร้องให้เลยครับ ท่านรักแมวของท่านมากมากเลยครับ

หมอก็สงสารทั้งเจ้าของทั้งแมวครับ เลยพยายามพูดหยอกตอนอาการดีแล้วว่า หน้าบวม ๆ ก็น่ารักไปอีกแบบนะครับ แต่อย่าเป็นอีกจะดีกว่านะครับ ท่านเป็นคนที่น่ารักและรักน้องมากครับ แต่ความไม่รู้ ก็คือไม่รู้ครับ อยู่มาจนแก่พึ่งจะโดนน้องแมวตก โชคดีแล้วครับที่ไม่รอนาน หมอโพสต์เพราะอยากให้คนที่ไม่รู้ จะได้รู้จริง ๆ มีอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ทราบเรื่องพวกนี้”

FB/ โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์ยิ้ม
สภาพแมวหน้าบวมอุ้งเท้าบวมหลังกินยาพาราเซตามอลเข้าไป 1 เม็ด
FB/ โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์ยิ้ม

