เตือนภัย! มัลแวร์ “JSCeal” แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ เตือนมัลแวร์ “JSCeal” ภัยเงียบแฝงในคอมพิวเตอร์ แอบดึงรหัสผ่าน-ขโมยเงินดิจิทัล แนะวิธีสังเกต
เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) โพสต์คลิปวิดีโอเตือนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ระวังภัยจากมัลแวร์ตัวใหม่ในชื่อ “JSceal” ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยระบุว่า
“JSceal” เป็นมัลแวร์ที่มีจุดเด่นในการแฝงตัวในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างแนบเนียน รันการทำงานอยู่ตลอดเวลาและสแกนตรวจจับได้ยาก มัลแวร์ตัวนี้ทำงานแบบ C2 Server โดยแฮกเกอร์สามารถเข้าควบคุมจัดการอุปกรณ์ ดึงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ ประวัติการใช้งานต่าง ๆ รวมไปถึงกระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ส่งกลับไปยังแฮกเกอร์ได้อย่างไร้ร่องรอย เปรียบเสมือนกับแฮกเกอร์กำลังนั่งควบคุมอยู่ที่หน้าจออุปกรณ์ของตัวเอง
มัลแวร์ “JSceal” มาจากไหน?
- การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- การเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือ
- การใช้งานโปรแกรมที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจจะมีมัลแวร์แฝงอยู่
จุดสังเกตอุปกรณ์เสี่ยงถูกติดตั้งมัลแวร์ “JSceal”
- เครื่องเริ่มช้า หน่วงผิดปกติ
- มีการล็อกอินแปลกๆ ที่ผิดปกติ
- เครื่องมือการรันโปรแกรมผิดปกติ
บางกรณีอาจไม่พบสัญญาณเตือน แต่ทราบภายหลังเมื่อเกิดความเสียหายด้านข้อมูลหรือทรัพย์สินในกระเป๋าเงินดิจิทัลไปแล้ว
วิธีการป้องกัน
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
- ไม่ปิดการทำงานโปรแกรมป้องกันไวรัสในทุกกรณี
- หมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่เสมอ
- ตรวจสอบการอนุญาตการเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ
- ใช้โปรแกรม Malwarebytes ในการตรวจสอบและกำจัดภัยคุกคาม
