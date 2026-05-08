ผู้ใช้จริง! โม มนชนก ไม่อายใช้คนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์ เพราะจ่ายภาษีถูกต้อง

รีวิวจากผู้ใช้จริง! โม มนชนก ไม่อายใช้สิทธิคนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์เพราะเสียภาษี เตรียมลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้ รับ 4,000 บาท แบ่งจ่าย 4 เดือน
หลังจากนักแสดงสาว โม มนชนก อัดคลิปแชร์ประสบการณ์ค่าไฟพุ่งเดือนมีนาคมมาถึงเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 30% สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกโกรธคือความตั้งใจที่จะประหยัดไฟ ยอมทนร้อนเปิดแค่พัดลมในตอนกลางวัน ไม่ยอมเปิดแอร์ และปิดหน้าต่างทั้งหมด แต่สุดท้ายค่าไฟกลับแพงกว่าเดิม เจ้าตัวก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะการทำกับข้าวด้วยเตาไฟฟ้าที่กินไฟมาก แถมยังเล่าขำ ๆ ว่าตนเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามิเตอร์ไฟฟ้าที่คอนโดนั้นอยู่ตรงไหน และเพิ่งรู้ว่ามันสามารถเช็กได้
หลังจากเจอเหตุการณ์ช็อกบิลค่าไฟ สาวโมใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการย้ายกลับไปอยู่บ้านคุณแม่ที่จังหวัดนนทบุรีแทน เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นคนจ่ายค่าไฟเอง จนคุณแม่ถึงกับงงว่าทำไมช่วงนี้ลูกสาวกลับบ้านบ่อย ทั้งที่บ้านอยู่ไกลจากที่ทำงานมากกว่าคอนโด เจ้าตัวเตรียมจะรอดูบิลค่าไฟของเดือนพฤษภาคมที่จะมาในวันที่ 20 นี้ว่าจะลดลงหรือไม่ แล้วจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้ง
เมื่อสาวโมออกมาบ่นเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่าไฟแพงกันอย่างล้นหลาม บางคนค่าไฟพุ่งจาก 2,000 บาท เป็น 6,000 บาท จนเธอรู้สึกว่าเคสของตัวเองกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยไปเลย นอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาให้ความรู้เรื่องค่า FT แต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจนัก แค่อยากมาบ่นขำ ๆ เพราะทุกคนต่างก็กังวลเรื่องค่าไฟและค่าน้ำมันกันทั้งนั้น
ตอนนี้โมได้เลิกทำอาหารกินเองแล้วและพยายามคิดบวกปล่อยวางกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แม้จะรู้สึกว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็ก ๆ แต่ก็ขอเป็นกระบอกเสียงส่งเสียงออกไปว่าค่าไฟมันแพงผิดปกติ พร้อมทั้งร้องขอให้ใครก็ได้หรือแม้แต่ฟ้าดิน ช่วยเข้ามาดูแลเรื่องนี้ที
นอกจากนี้ เธอยังยอมรับแบบไม่อายว่าใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์ (เดือนละ 1,000 บาท รวม 4 เดือน 4,000 บาท) เพราะถือว่าเราเป็นคนจ่ายภาษี ส่วนการแก้ปัญหาความร้อนตนเลือกที่จะออกไปเดินห้างสรรพสินค้าเพื่อตากแอร์ฟรี แม้จะต้องเสียค่าน้ำมันหรือต้องนั่งรถไฟฟ้าไปก็ตาม
