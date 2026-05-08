ข่าวดาราบันเทิง

ผู้ใช้จริง! โม มนชนก ไม่อายใช้คนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์ เพราะจ่ายภาษีถูกต้อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 11:19 น.
58
โม มนชนก ไม่อายใช้สิทธิคนละครึ่งทุกบาทให้คุ้มภาษี

รีวิวจากผู้ใช้จริง! โม มนชนก ไม่อายใช้สิทธิคนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์เพราะเสียภาษี เตรียมลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้ รับ 4,000 บาท แบ่งจ่าย 4 เดือน

หลังจากนักแสดงสาว โม มนชนก อัดคลิปแชร์ประสบการณ์ค่าไฟพุ่งเดือนมีนาคมมาถึงเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 30% สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกโกรธคือความตั้งใจที่จะประหยัดไฟ ยอมทนร้อนเปิดแค่พัดลมในตอนกลางวัน ไม่ยอมเปิดแอร์ และปิดหน้าต่างทั้งหมด แต่สุดท้ายค่าไฟกลับแพงกว่าเดิม เจ้าตัวก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะการทำกับข้าวด้วยเตาไฟฟ้าที่กินไฟมาก แถมยังเล่าขำ ๆ ว่าตนเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามิเตอร์ไฟฟ้าที่คอนโดนั้นอยู่ตรงไหน และเพิ่งรู้ว่ามันสามารถเช็กได้

หลังจากเจอเหตุการณ์ช็อกบิลค่าไฟ สาวโมใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการย้ายกลับไปอยู่บ้านคุณแม่ที่จังหวัดนนทบุรีแทน เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นคนจ่ายค่าไฟเอง จนคุณแม่ถึงกับงงว่าทำไมช่วงนี้ลูกสาวกลับบ้านบ่อย ทั้งที่บ้านอยู่ไกลจากที่ทำงานมากกว่าคอนโด เจ้าตัวเตรียมจะรอดูบิลค่าไฟของเดือนพฤษภาคมที่จะมาในวันที่ 20 นี้ว่าจะลดลงหรือไม่ แล้วจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้ง

เมื่อสาวโมออกมาบ่นเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่าไฟแพงกันอย่างล้นหลาม บางคนค่าไฟพุ่งจาก 2,000 บาท เป็น 6,000 บาท จนเธอรู้สึกว่าเคสของตัวเองกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยไปเลย นอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาให้ความรู้เรื่องค่า FT แต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจนัก แค่อยากมาบ่นขำ ๆ เพราะทุกคนต่างก็กังวลเรื่องค่าไฟและค่าน้ำมันกันทั้งนั้น

ตอนนี้โมได้เลิกทำอาหารกินเองแล้วและพยายามคิดบวกปล่อยวางกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แม้จะรู้สึกว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็ก ๆ แต่ก็ขอเป็นกระบอกเสียงส่งเสียงออกไปว่าค่าไฟมันแพงผิดปกติ พร้อมทั้งร้องขอให้ใครก็ได้หรือแม้แต่ฟ้าดิน ช่วยเข้ามาดูแลเรื่องนี้ที

นอกจากนี้ เธอยังยอมรับแบบไม่อายว่าใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์ (เดือนละ 1,000 บาท รวม 4 เดือน 4,000 บาท) เพราะถือว่าเราเป็นคนจ่ายภาษี ส่วนการแก้ปัญหาความร้อนตนเลือกที่จะออกไปเดินห้างสรรพสินค้าเพื่อตากแอร์ฟรี แม้จะต้องเสียค่าน้ำมันหรือต้องนั่งรถไฟฟ้าไปก็ตาม

โม มนชนก-2
ภาพจาก Instagram : momonchanok
โม มนชนก
ภาพจาก Instagram : momonchanok

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง ข่าว

คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

50 วินาที ที่แล้ว
เตือนภัย! มัลแวร์ &quot;JSCeal&quot; แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล ข่าว

เตือนภัย! มัลแวร์ “JSCeal” แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้

17 นาที ที่แล้ว
อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ ข่าว

อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิงคโปร์กักตัว ประชาชน 2 ราย สั่งตรวจหาไวรัสฮันตา หลังเดินทางพร้อมผู้ป่วย

33 นาที ที่แล้ว
โม มนชนก ไม่อายใช้สิทธิคนละครึ่งทุกบาทให้คุ้มภาษี บันเทิง

ผู้ใช้จริง! โม มนชนก ไม่อายใช้คนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์ เพราะจ่ายภาษีถูกต้อง

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โพล “สถาบันพระปกเกล้า” เผยประชาชนเกินครึ่ง ไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐ

58 นาที ที่แล้ว
ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอิตาลีสั่งชู้รักชดใช้ 17 ล้าน หลังใช้ปลอกคอ-กุญแจมือเล่นสยิว ทำคู่นอนดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจบุกรวบ 8 ชาวจีนตั้งกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเถื่อน ข่าว

ไม่รอด! รวบกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งจีนเถื่อน ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแอบทำงาน ไร้ใบอนุญาต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟรีแลนซ์ คนตกงาน เด็กจบใหม่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ได้ไหม เศรษฐกิจ

ฟรีแลนซ์-คนตกงาน มีลุ้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เช็กเกณฑ์ใหม่นับรายได้ยังไง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กักตัว ลูกเรือสายการบิน KLM สงสัยติด &quot;ไวรัสฮันตา&quot; หลังสัมผัสผู้โดยสารที่เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เปิดไทม์ไลน์ ลูกเรือสายการบิน KLM สัมผัสผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” จับตาโอกาสระบาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม คงกระพัน&quot; ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ออกจากช่อง เผยมังกรผมยังอยู่ดี ข่าว

“หนุ่ม คงกระพัน” ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ลั่น มังกรผมยังอยู่ดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดร.โจ” กางแนวทางพัฒนากรุงเทพ ยกวาระแรกแก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค. เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม ข่าว

10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” อัด ครม. ไม่จริงใจกับประชาชน หากไม่สัญญาว่าจะยื่นร่าง รธน. ฉบับใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต ข่าว

ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา สวมแหวนหมั้นแฟนฟนุ่ม ข่าว

สละโสด! น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา ทวีสิน สวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม โรแมนติกมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นจีนดับสลด เชือกขาดขณะเล่นชิงช้าผาดโผน เจ้าหน้าที่เมินคำเตือนว่าเชือกไม่แน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า เทคโนโลยี

Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ วอลเลย์บอล

พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐมนตรีเขมร สั่งสกัดทุเรียนไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้าทุกช่องทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 11:19 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
เตือนภัย! มัลแวร์ &quot;JSCeal&quot; แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล

เตือนภัย! มัลแวร์ “JSCeal” แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569

พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ

อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
Back to top button