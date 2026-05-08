ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 10:56 น.
61
ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน

ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ปักปันเขตแดน เพื่อยุติความขัดแย้งพื้นที่ทับซ้อน พร้อมสนับสนุน AOT ดูแลข้อตกลงหยุดยิง

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แถลงข่าวร่วมหลังการประชุมไตรภาคีระหว่างผู้นำกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และไทย นอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าการเจรจาครั้งนี้มุ่งเน้นมาตรการสร้างความไว้วางใจและความพยายามในการฟื้นฟูกรอบการทำงานเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ฮุน มาเนต แสดงความชื่นชมต่อบทบาทที่ต่อเนื่องของทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) พร้อมขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศสำหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือที่ผ่านมา ยังยินดีที่ฟิลิปปินส์รับหน้าที่เป็นผู้นำทีม AOT ต่อจากมาเลเซีย พร้อมกับกล่าวว่า

“กัมพูชาให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับภารกิจสังเกตการณ์ และเรียกร้องให้เพิ่มบทบาทของทีม AOT ในการตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงมาตรการทั้งหมดที่ตกลงกันไว้”

ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กับ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (ขวา) จับมือกับนายฮุน มาเนด นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา (ซ้าย) ขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ แห่งฟิลิปปินส์ ดูแลการประชุมไตรภาคี ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 48 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเซบู ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 (ภาพโดย เท็ด อัลจิบ/พูล โฟโต้ ผ่านทาง AP)

ฮุน มาเนต ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศด้วย โดยกล่าวถึงโครงการผ่านสมาคมมิตรภาพกัมพูชา-ไทย ว่าเป็นส่วนสำคัญของความพยายามในวงกว้างที่จะสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศ ขณะที่ในแง่ก้าวต่อไปนั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละประเทศดำเนินการหารือในรายละเอียดต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ฮุน มาเนต ย้ำจุดยืนของกัมพูชาอย่างชัดเจนว่า การใช้กำลังหรือการสร้างสถานการณ์เพื่อบีบบังคับให้ยอมรับในพื้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพรมแดนได้ พร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมฉบับวันที่ 27 ธันวาคม อย่างเต็มรูปแบบและทันที โดยเฉพาะข้อ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นงานสำรวจและปักปันเขตแดนภายใต้กรอบ JBC อย่างเร่งด่วน

ฮุน มาเนต กล่าวว่า “กลไกดังกล่าวจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการยุติการสร้างสถานการณ์เพื่อบีบบังคับในพื้นที่ และเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายจะเคารพอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และพรมแดนระหว่างประเทศ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่”

ที่มา: KHMER TIMES

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง ข่าว

คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

28 วินาที ที่แล้ว
เตือนภัย! มัลแวร์ &quot;JSCeal&quot; แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล ข่าว

เตือนภัย! มัลแวร์ “JSCeal” แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้

16 นาที ที่แล้ว
อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ ข่าว

อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิงคโปร์กักตัว ประชาชน 2 ราย สั่งตรวจหาไวรัสฮันตา หลังเดินทางพร้อมผู้ป่วย

32 นาที ที่แล้ว
โม มนชนก ไม่อายใช้สิทธิคนละครึ่งทุกบาทให้คุ้มภาษี บันเทิง

ผู้ใช้จริง! โม มนชนก ไม่อายใช้คนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์ เพราะจ่ายภาษีถูกต้อง

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โพล “สถาบันพระปกเกล้า” เผยประชาชนเกินครึ่ง ไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐ

58 นาที ที่แล้ว
ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอิตาลีสั่งชู้รักชดใช้ 17 ล้าน หลังใช้ปลอกคอ-กุญแจมือเล่นสยิว ทำคู่นอนดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจบุกรวบ 8 ชาวจีนตั้งกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเถื่อน ข่าว

ไม่รอด! รวบกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งจีนเถื่อน ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแอบทำงาน ไร้ใบอนุญาต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟรีแลนซ์ คนตกงาน เด็กจบใหม่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ได้ไหม เศรษฐกิจ

ฟรีแลนซ์-คนตกงาน มีลุ้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เช็กเกณฑ์ใหม่นับรายได้ยังไง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กักตัว ลูกเรือสายการบิน KLM สงสัยติด &quot;ไวรัสฮันตา&quot; หลังสัมผัสผู้โดยสารที่เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เปิดไทม์ไลน์ ลูกเรือสายการบิน KLM สัมผัสผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” จับตาโอกาสระบาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม คงกระพัน&quot; ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ออกจากช่อง เผยมังกรผมยังอยู่ดี ข่าว

“หนุ่ม คงกระพัน” ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ลั่น มังกรผมยังอยู่ดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดร.โจ” กางแนวทางพัฒนากรุงเทพ ยกวาระแรกแก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค. เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม ข่าว

10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” อัด ครม. ไม่จริงใจกับประชาชน หากไม่สัญญาว่าจะยื่นร่าง รธน. ฉบับใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต ข่าว

ไวรัสฮันตา คืออะไร? โรคร้ายแรงจากหนูสู่คน ติดต่อทางไหน ทำไมอันตรายถึงชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา สวมแหวนหมั้นแฟนฟนุ่ม ข่าว

สละโสด! น้อบ ณภัทร ลูกชาย เศรษฐา ทวีสิน สวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม โรแมนติกมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นจีนดับสลด เชือกขาดขณะเล่นชิงช้าผาดโผน เจ้าหน้าที่เมินคำเตือนว่าเชือกไม่แน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า เทคโนโลยี

Fitbit Air vs Whoop ซื้ออันไหนดี? สายวัดสุขภาพไร้หน้าจอ ราคาห่างกันเกือบ 4 เท่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ วอลเลย์บอล

พิมพิชยา ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ขอสร้างประวัติศาสตร์ ชมพู่ แนะนำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐมนตรีเขมร สั่งสกัดทุเรียนไทย ถือเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้าทุกช่องทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 10:56 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
เตือนภัย! มัลแวร์ &quot;JSCeal&quot; แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล

เตือนภัย! มัลแวร์ “JSCeal” แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ

อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
โม มนชนก ไม่อายใช้สิทธิคนละครึ่งทุกบาทให้คุ้มภาษี

ผู้ใช้จริง! โม มนชนก ไม่อายใช้คนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์ เพราะจ่ายภาษีถูกต้อง

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
Back to top button