ชาวจีนโบกธงชาติบนยอดเขาฟูจิ เจอทหารมะกันกางธงญี่ปุ่น ลั่นคำนี้จนต้องเดินหนี
คลิปไวรัล หนุ่มจีนยืนโบกธงชาติโชว์ความภูมิใจบนยอดเขาฟูจิ เจอทหารอเมริกันกางธงญี่ปุ่นสวนกลับ ลั่น “อันนี้ดีกว่า” ก่อนอีกฝ่ายเดินจากไป ชาวเน็ตเฉลยสาเหตุพกธงขึ้นยอดเขา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โซเชียลต่างพากันแชร์คลิปวิดีโอจากเพจ The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ เหตุการณ์เริ่มต้นจากชายชาวจีนคนหนึ่งยืนโบกธงชาติจีนสีแดงผืนใหญ่บนยอดเขาฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยท่าทางภาคภูมิใจ
ขณะเดียวกันมีกลุ่มชายชาวอเมริกันคาดว่าเป็นทหารกำลังนั่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียง ชายอเมริกันคนหนึ่งตัดสินใจหยิบธงชาติญี่ปุ่นขึ้นมากางและโบกตรงหน้าชายชาวจีน พร้อมกับพูดประโยคว่า “This one is better” แปลเป็นภาษาไทยว่า “อันนี้ดีกว่า” ก่อนที่ชายชาวจีนจะพับธงเก็ยและเดินจากไป นอกจากนี้ในคลิปยังมีข้อความประกอบด้วยว่า “I’m not really a fan of china”
หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่คลิปนี้ออกไป ชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อคลายข้อสงสัยเรื่องกลุ่มทหารอเมริกันพกธงชาติญี่ปุ่นขึ้นไปบนยอดเขาฟูจิ โดยให้เหตุผลว่าทหารอเมริกันพกธงชาติญี่ปุ่นปีนภูเขาไฟฟูจิถือเป็นเรื่องปกติ เพราะต้องการแสดงความให้เกียรติประเทศเจ้าบ้าน
ทหารอเมริกันพกธงชาติตัวเองขึ้นไปด้วยก็จริง แต่พวกเขาเลือกที่จะไม่นำมาโบกโชว์หรือโพสต์ลงโซเชียลมีเดียในทำนอง รักชาติ และพิชิตญี่ปุ่นได้แบบที่คนจีนนิยมทำกัน
