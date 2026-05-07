เช็กเลย 3 กลุ่มเงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้ จ่ายเร็วขึ้น 8 พ.ค. 2569

เช็ก 3 กลุ่ม เงินอุดหนุนบุตร-เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ เดือนพฤษภาคม 2569 รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้น 8 พ.ค.นี้
เข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2569 กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนพิการ ปกติทางราชการจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่เดือนนี้วันที่ 10 ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รัฐบาลจึงเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินเร็วขึ้นเป็น วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบรายละเอียดและจำนวนเงินของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้
1. เงินอุดหนุนบุตร เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะโอนเงินให้ผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ผู้มีสิทธิรับเงินต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี เด็กต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน และผู้ปกครองต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย
สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถเตรียมเอกสารไปยื่นที่สำนักงานเขต ดังนี้
- แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
- แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
- สูติบัตรเด็กแรกเกิด
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
- ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน
- สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android) หลังจากลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับเงินผ่านแอปฯ เงินเด็ก ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนผ่านทันที
ปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2569
- วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569
- วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
- วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569
- วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569
- วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569
- วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569
- วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569
- วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569
- วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุจะโอนเงินในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เช่นกัน โดยจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ
- อายุ 60 – 69 ปี รับเงิน 600 บาท/เดือน
- อายุ 70 – 79 ปี รับเงิน 700 บาท/เดือน
- อายุ 80 – 89 ปี รับเงิน 800 บาท/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงิน 1,000 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ต้องการรับสิทธิต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านไปยื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามทะเบียนบ้าน และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568
2. มีสัญชาติไทย
3. ภูมิลำเนาในเขตเทศบาล หรือ อบต. ตามทะเบียนบ้าน
4. ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิมาก่อน ยกเว้นเพิ่งย้ายภูมิลำเนามาใหม่
5. ไม่เป็นผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด หรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ
3. เบี้ยผู้พิการ
ส่วนกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ตามเกณฑ์อายุ ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเงิน 1,000 บาท/เดือน ส่วนอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเงิน 800 บาท/เดือน หากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน
ผู้พิการที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิต้องเป็นคนไทย, มีบัตรประจำตัวคนพิการ, มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นนั้น และไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ของรัฐ โดยต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำหรับผู้ที่ต้องการรับเงินผ่านธนาคาร สามารถไปยื่นคำร้องได้หลายสถานที่ หากอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถติดต่อฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลศิริราช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำหรับต่างจังหวัด สามารถยื่นคำร้องได้ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
