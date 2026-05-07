อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เหน็บแรง “แก้กรรม หรือ แก้ผ้า” โดนหมอดูหลอกกันกี่ครั้งแล้ว?
ยังคงเป็นประเด็นฉาวที่คนทั้งประเทศจับตามอง หลังจากมีหนุ่มนักธุรกิจผู้เสียหาย ร้องเรียนต่อเพจสายไหมต้องรอด ว่าถูกหมอดูชื่อดังภาคเหนือ มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีลูกศิษย์เป็นดาราในวงการบันเทิงเยอะมาก ล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ปาก และสั่งให้สำเร็จความใคร่ต่อหน้าสองต่อสอง อ้างว่าเป็นการแก้กรรมรักษาโรคแบบฮินดู ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นี้
ล่าสุดหน้าเพจเฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีฉาวดังกล่าวเช่นกัน โดยระบุว่า “ดูดวงเพื่อความสบายใจ กูว่าสบาย xำ มากกว่า แก้กรรม หรือ แก้ผ้า โดนหมอดูหลอกกี่ครั้งแล้ว พูดสอนไม่เคยฟัง” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาอ่านแล้วถึงกับได้ยินเสียงของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม หลุดออกมาจากตัวหนังสือเลยทีเดียว
อ้างอิงจาก : FB คนตื่นธรรม
