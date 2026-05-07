“อนุทิน” เตรียมบินร่วมประชุมอาเซียน เย็นนี้เจอ “ฮุน มาเนต” คาดไม่คุยสองต่อสอง
อนุทิน เตรียมบินร่วมประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งเป้าแสดงจุดยืนประเทศไทย เผยเย็นนี้เจอ ฮุน มาเนต คาดไม่คุยสองต่อสอง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2569
โดยนายอนุทินได้กล่าวถึงความคาดหวังในการเดินทางครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในด้านใดบ้าง ว่า ในทุกเรื่องเมื่อไปก็ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทย
เมื่อถามว่าเป้าหมายประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าว เสนออะไรบ้าง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “เดี๋ยวผมพิมพ์แจกให้เลยดีกว่า” เพราะการไปแน่นอนว่า ไม่ใช่การไปเที่ยว ไปพบหรือไปพบปะผู้นำเพราะความคิดถึง แต่การไปคือการไปทำงาน และไปเจรจา รวมถึงหารือและแถลงจุดยืนของประเทศไทย พร้อมต้องบอกให้ประชาคมอาเซียนรับทราบถึงสถานการณ์นโยบาย และสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำ
เมื่อถามว่าการเดินทางไปในครั้งนี้จะมีโอกาสได้เจอกับ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา หรือไม่ และเตรียมอะไรที่จะการสื่อสารบ้าง นายกรัฐมนตรีพยักหน้า และระบุว่า เย็นนี้ก็เจอ
และเมื่อถามย้ำว่าจะมีการเจอกันแบบสองต่อสองหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า คงไม่เจอกันสองต่อสอง ซึ่งจะมีประเทศฟิลิปปินส์ที่เป็นประธาน ซึ่งเขาได้มีการจัดให้เป็น Section เนื่องจากต้องการให้บรรยากาศในที่ประชุมที่รวมอาเซียนทุกประเทศเป็นไปด้วยดี ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะให้พบกันก่อน แต่เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น ตนอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้บริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา มาแต่วันแรกในการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งตนทราบดีว่าต้องยืนอยู่บนหลักการ ซึ่งการหารือในการพูดคุยใดๆ ก็ตาม ต้องเป็นประโยชน์และรักษาอธิปไตยของประเทศไทยไว้เป็นสิ่งสูงสุด รวมถึงประโยชน์ของคนไทย พร้อมย้ำว่า ไม่ต้องกังวลในจุดนี้
