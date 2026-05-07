เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย แฮปปี้เผยโฉม “น้องมีเมตตา” ลูกสาวคนที่ 2 น่ารักมาก

สิ้นสุดการรอคอย! เจมส์ เรืองศักดิ์ แฮปปี้เผยโฉม “น้องมีเมตตา” หลังภรรยา ครูก้อย ให้กำเนิดลูกสาวคนที่ 2 แล้ว น่ารักน่าชังมาก
สิ้นสุดการรอคอยเสียที เมื่อนักร้องนักแสดงชื่อดัง เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้ออกมาโพสต์ภาพประกาศข่าวดีพร้อมหน้า ครูก้อย หลังให้กำเนิดลูกสาวคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุชื่อเล่น-ชื่อจริงไพเราะความหมายดี เอาไว้ในแคปชั่นภาพครอบครัว ระบุว่า
“ในที่สุดวันรอคอยมาถึงแล้ว ภาพเเรกของลูกสาวผมครับ..ยินดีต้อนรับน้องเมตตา “ดญ มีเมตตา ลอยชูศักดิ์ ” ลูกสาวคนเล็กของปะป๊าและเเม่ก้อย ฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนรักและเมตตาหนูด้วยนะครับ ขอหนูเติบโตท่ามกลางความรัก ความเมตตาและพลังดี ๆ จากทุกคนครับ ขอบคุณ พญ Kamonlapat Wijuckhapan คุณหมอกล้วย และ Vichaiyut Hospital โรงพยาบาล วิชัยยุทธ ครับ”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับครอบครัวของ เจมส์ เรืองศักดิ์ และ ครูก้อย เป็นอย่างมาก สำหรับการต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวลอยชูศักดิ์
อ้างอิงจาก : IG jamesruangsak.co.th
