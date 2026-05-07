ด่วน! นักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวไทย จับคู่ตัวรับเซลล์มนุษย์ได้ดี
จุฬาฯ ผนึกกำลัง ม.โตเกียว ตรวจพบไวรัสกลุ่มใหม่ในค้างคาวมงกุฎที่ฉะเชิงเทรา เผยรหัสพันธุกรรมใกล้เคียง SARS-CoV-2 แต่ผลทดสอบชี้ยังแพร่เชื้อและก่อโรคในระดับต่ำ
สถานที่พบ: ถ้ำเทียมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พาหนะนำโรค: ค้างคาวมงกุฎ (Rhinolophus acuminatus)
ความเสี่ยง: จับกับตัวรับเซลล์มนุษย์ได้ แต่แพร่เชื้อและก่อโรคได้ต่ำกว่าโควิด-19 มาก
สถานะปัจจุบัน: ยังไม่พบการระบาดในคน วัคซีนและยาเดิมยังเอาอยู่
วงการวิทยาศาสตร์โลกต้องจับตามองอีกครั้ง เมื่อทีมนักวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับโลกอย่าง **Cell** หลังตรวจพบไวรัสโคโรนากลุ่มใหม่ที่มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมกับเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในค้างคาวมงกุฎที่อาศัยอยู่ในถ้ำเทียม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไวรัสกลุ่มใหม่นี้ถูกเรียกว่า Clade B ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับทีมสืบสวนโรค เนื่องจากพบว่าตัวไวรัสมีความสามารถในการจับกับตัวรับ ACE2 ของมนุษย์ ซึ่งเป็นเสมือน ประตูหลัก ที่เชื้อ SARS-CoV-2 ใช้เข้าสู่ร่างกายคน อย่างไรก็ตาม ทีมนักวิจัยยืนยันว่า “ยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดในมนุษย์” และขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการความปลอดภัยชีวภาพระดับ 3 โดยใช้ไวรัสสังเคราะห์ตัวแทนชื่อ RacCS20637 พบว่าแม้เชื้อจะจับกับตัวรับในเซลล์คนได้ดี แต่การเพิ่มจำนวนกลับทำได้ช้ากว่าโควิด-19 มาก นอกจากนี้ การทดสอบในหนูแฮมสเตอร์ยังชี้ให้เห็นว่าไวรัสสายพันธุ์นี้แทบไม่ก่อโรคและไม่มีพฤติกรรมการแพร่จากตัวหนึ่งไปสู่อีกตัวหนึ่ง
ศาสตราจารย์ เคอิ ซาโตะ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ความเห็นว่า ในสภาวะปัจจุบันไวรัสกลุ่มนี้ยังไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ แต่ถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญว่าไวรัสโคโรนาในธรรมชาติสามารถกลายพันธุ์เพียงไม่กี่ตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติทางไวรัสวิทยาได้ การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ ผลการทดลองยังพบข่าวดีว่า ยาต้านไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน รวมถึงซีรัมจากผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ยังคงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์จีโนมระบุว่า ไรวัสกลุ่มนี้อาจมีการเคลื่อนย้ายผ่านเครือข่ายค้างคาวจากยูนนานและลาวตอนเหนือเข้ามาสู่พื้นที่ประเทศไทย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : nikkei, The Institute of Medical Science : The University of Tokyo
