เปิดมาถึงกับช็อก! สภาพห้อง หนุ่มขาวตี๋ เช่ามา 9 ปี ดองขยะเพียบ จนแทบไม่มีที่เดิน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 13:41 น.
เปิดมาถึงกับช็อก! สภาพห้อง หนุ่มหล่อขาวตี๋ เช่ามา 9 ปี ดองขยะเพียบ ทั้งขวดน้ำ-ก้นบุหรี่ สุมกองหน้ากระจกแทบไม่มีที่เดิน

เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอสภาพห้องพักแห่งหนึ่งหลังผู้เช่าเป็นหนุ่มหล่อ ขาว ตี๋ คาดว่าได้ย้ายออกจากห้องแล้ว ระบุว่า “สภาพห้องหลังเช่าอยู่มา 9 ปี พอเจ้าของหอเปิดเข้าไปถึงกับตกใจ ทั้งขวดชาเขียว ถุงขยะ และก้นกรองบุหรี่กองเต็มห้อง แทบไม่เหลือพื้นที่เดิน”

เจ้าของหอพักถ่ายคลิปวิดีโอสำรวจภายในห้องพัก บริเวณกำแพงและข้างเตียงนอนมีถุงพลาสติกและขวดน้ำวางกองพะเนินจำนวนมาก และเมื่อเดินไปที่ห้องน้ำพบกองก้นกรองบุหรี่ถูกทิ้งสุมกันจำนวนมากตรงหน้ากระจก บริเวณเดียวกันยังพบขวดยาสระผม หลอดยาสีฟัน และหลอดครีมล้างหน้ากองรวมอยู่ด้วย

นอกจากนี้เพจได้ระบุเพิ่มเติมว่า “อาการแบบ “ชอบสะสมของ ขยะ ของเก่า ของเน่า จนใช้ชีวิตลำบาก” ในทางการแพทย์มักเรียกว่า Hoarding Disorder ภาษาไทยเรียกว่าโรคชอบสะสม ภาวะสะสมสิ่งของผิดปกติ คือ ทิ้งของไม่ได้ แม้เป็นของไม่มีค่าสะสมจนห้องรก เดินแทบไม่ได้ รู้ว่ารกแต่หยุดเก็บไม่ได้ ต้องไปหาหมอนะ รู้มั๊ย”

หลังจากที่ชาวเน็ตเห็นโพสต์ดังกล่าว ต่างแสดงความคิดเห็นอย่างมาก เช่น “รักษาปอดยังตอนนี้5555” , “ก็ยังมีระเบียบอยู่น้าา แยกกองชัดเจน”, “สบายใจละ จากสภาพนี้ ฉันกลายเป็นคนสะอาดขึ้นมาเลย” , “น่าจะเป็นคนขี้เกียจที่มีระเบียบละมั้งเนี้ย 5555 แยกของไว้ชัดเจน เป็นกองๆ มีทางเดินและเว้นที่นอน แถม..ทางเดินดูสะอาดเหมือนทำความสะอาด 5555”

สภาพห้องพักหนุ่มหล่อเต็มไปด้วยขวดชาเขียวและถุงพลาสติก
สภาพความสกปรกภายในห้องเช่าของชายหนุ่มหน้าตาดี
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

