โชว์มรณะ! มอนสเตอร์ทรัคพุ่งชนผู้ชม ดับ 3 ศพ สลดเด็ก 10 หนีไม่ทัน สังเวยชีวิตคาสนาม
โศกนาฏกรรม มอนสเตอร์ทรัคเสียหลักพุ่งชนฝูงชนในโคลอมเบีย บาดเจ็บเจ็บระนาว ดับ 3 ราย สลดเด็กหญิง 10 ขวบเสียชีวิตคาสนาม นายกเทศมนตรีสั่งสอบสวนด่วน พบเบรกขัดข้อง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสะเทือนขวัญกลางงานแสดงรถยนต์มอนสเตอร์ทรัค (Monster Truck) ในเมืองปาปายัน ทางตอนใต้ของประเทศโคลอมเบีย คลิปวิดีโอเผยให้เห็นจังหวะที่รถมอนสเตอร์ทรัคคันหนึ่งกำลังร่อนลงสู่พื้นหลังจากกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง แต่จู่ ๆ กลับเสียการทรงตัวและพุ่งตรงเข้าไปยังกลุ่มผู้ชมที่นั่งดูอยู่ขอบสนามส่งผลให้ผู้คนพากันวิ่งหนีและกรีดร้องด้วยความตกใจ ก่อนที่รถคันดังกล่าวจะหยุดนิ่งลงหลังจากพุ่งชนเสาไฟฟ้า
ข้อมูลจาก BBC News ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากระบบเบรกขัดข้องระหว่างการแสดง อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 38 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานว่ามีเด็กหญิงวัยเพียง 10 ขวบรวมอยู่ด้วย 1 รายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
นายฮวน คาร์ลอส มูโญซ บราโว นายกเทศมนตรีเมืองปาปายัน ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าได้ระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและครอบครัวอย่างเต็มที่ “เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น และผมได้สั่งการให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้มากที่สุด”
ขณะที่ นายอ็อกตาวิโอ กุซมาน ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกมาแสดงความเสียใจและยืนหยัดเคียงข้างชาวเมืองปาปายันและครอบครัวผู้สูญเสียในครั้งนี้เช่นกัน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การแสดงมอนสเตอร์ทรัคกลายเป็นโศกนาฏกรรม เพราะในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์สลดในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2013 ที่เม็กซิโก มีรถชื่อว่า The Big Show เสียหลักพุ่งชนผู้ชมในรัฐชิวาวา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 9 ราย (เป็นเด็ก 4 ราย) และบาดเจ็บอีก 80 ราย ภายหลังตรวจพบว่าคนขับดื่มแอลกอฮอล์
ต่อมาในปี 2014 ที่เนเธอร์แลนด์ เกิดเหตุรถยักษ์เสียการควบคุมพุ่งชนฝูงชนหลังจากขับข้ามรถยนต์ 6 คัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบคน
ข้อมูลจาก : unilad
