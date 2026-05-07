สลดใจ! นกต่อวัยใส ลวงเพื่อนร่วมชั้น ป.6 เข้าม่านรูด 2 เดนทนชนขืนใจ แลกเงินหลักร้อย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 11:46 น.
สังคมเสื่อม! นกต่อวัยใส ลวงเพื่อนร่วมชั้น ป.6 เข้าม่านรูด ให้ 3 เดนทนชน รุมขืนใจจนเสร็จกิจ แลกเงินหลักร้อย แม่เหยื่อร้องสื่อคดีไม่คืบ หวั่นผู้ก่อเหตุมีเส้นสาย

ช่วงบ่ายวานนี้ (6 พ.ค. 69) ช่อง 8 มีรายงานว่า ครอบครัวของเด็กหญิงชั้น ป.6 อายุประมาณ 12 ปี จำนวน 2 ราย ได้เข้าร้องทุกข์ต่อเพจสายไหมต้องรอด เพื่อขอความเป็นธรรม หลังลูกสาวถูกกระทำชำเราจากวัยรุ่น 3 คน โดยการถูกลวงไปจากเพื่อนหญิงอีกคนในระดับชั้นเดียวกัน แต่เมื่อนำเรื่องไปแจ้งความ คดีกลับไม่คืบหน้า จึงเกิดความกังวลว่า ผู้ก่อเหตุจะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือไม่

ด.ญ.เอ เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ด.ญ. เตย ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับผู้เสียหายโทรศัพท์มาชวนไปนั่งเล่นที่บ้าน ต่อมามีวัยรุ่นชายขี่รถจักรยานยนต์มารับพวกตนไป โดยนั่งซ้อน 4 เดินทางไปยังซุ้มชนไก่แห่งหนึ่งใกล้กับ สน.ทุ่งสองห้อง

กระทั่งเริ่มดึก ผู้เสียหายทั้ง 2 เลยขอให้วัยรุ่นชายไปส่งที่บ้าน แต่กลุ่มวัยรุ่นชายทั้ง 3 กลับพาเลี้ยวรถเข้าโรงแรมแถวงามวงศ์วานแทน ก่อนจะเริ่มลงมือก่อเหตุกระทำชำเราทั้ง ด.ญ.เอ และ ด.ญ.บี พร้อมกันในห้องเดียวกันอย่างทารุณ ขณะที่ ด.ญ.เตย (นกต่อ) นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องเฉย ๆ ไม่ช่วยเหลือใด ๆ ทั้งยังอ้างว่า ที่รอดจากการถูกกระทำเพราะเป็นประจำเดือน

หลังกระทำชำเราเสร็จ กลุ่มชายผู้ก่อเหตุยื่นเงินให้ 200 บาท เพื่อเป็นค่ารถแท็กซี่ให้เด็ก ๆ นั่งกลับบ้านกันเอง ทั้งยังขู่ห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาด

เมื่อกลับถึงบ้านครอบครัวสังเกตเห็นความผิดปกติของทั้ง ด.ญ.เอ และด.ญ.บี จึงได้เค้นถามและทราบความจริงที่เกิดขึ้น จึงรีบเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที

แม่ของเหยื่อ เปิดเผยว่า “เสียใจและกังวลมาก เนื่องจากหลังแจ้งความ ตำรวจยังไม่มีการเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ แม้จะรู้ตัวคนผิดชัดเจน อีกทั้งทางฝั่งผู้ก่อเหตุยังกล้าติดต่อมาขอเคลียร์เพื่อจบคดี ทำให้ครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม”

ขณะที่ทางด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด กล่าวถึงคดีนี้ว่า “จะประสานกับ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ให้เร่งรัดความคืบหน้าทางคดี เนื่องจากมีเด็ก 2 คนสามารถเป็นพยานให้กันได้ และการออกหมายจับไม่ต้องรอผลตรวจร่างกายสามารถใช้พยานได้ ขณะที่ผู้ก่อเหตุยังเดินลอยหน้าลอยตาเชื่อว่าเลี้ยงไก่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แม่เด็กเกิดความไม่สบายใจจึงอยากให้เร่งรัดคดี ล่าสุดทราบว่าตำรวจจะออกหมายจับภายในวันนี้ และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องด้วย”

อ้างอิงจาก : thaich8

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

