เปิดโพสต์ล่าสุด เมียโหด ตัดพ้อชีวิตรัก ก่อนขับรถขยี้ร่างผัว ดับคาที่ เพราะความแค้น
จากกรณีที่มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ สาวขับรถเก๋งพุ่งชนคนขับรถจักรยานยนต์ และขับรถทับร่างผู้บาดเจ็บเข้าอย่างจัง ก่อนสาวผู้ก่อเหตุจะเดินลงมาหาผู้บาดเจ็บก่อนใช้เท้าเหยียบเข้าที่ใบหน้าซ้ำแบบไม่ใยดี กระทั่งผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทราบภายหลังว่า ผู้ก่อเหตุ เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต โดยยอมรับสารภาพว่า ตั้งใจขับรถชนและทับสามี เนื่องจากเกิดความแค้นที่ทุ่มเทเปย์เงินหลักล้าน แต่ฝ่ายชายกลับพยายามตีตัวออกห่าง ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้มีการสืบค้นไปที่โซเชียลมีเดียของผู้ก่อเหตุ จนได้พบกับโพสต์ข้อความอันล่าสุดเมื่อ 6 วันก่อนจะเกิดเหตุสลดนี้ขึ้น โดยผู้ก่อเหตุระบุเอาไว้อย่างชัดเจนถึงความแค้นที่มีว่า “ยอมรับว่ารักมากทุ่มเททุกอย่าง ใครเป็นเพื่อนในเฟสจะรู้เหลือไว้แค่ความแค้น”
และอีกโพสต์ก่อนหน้าถูกเผยแพร่เมื่อเวลา 01.50 น. เข้าวันที่ 29 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ระบุด้วยถ้อยคำหยาบคายคล้ายสบถหลังจากถูกใครบางคนต่อว่าว่าเธอนั้นหลงผู้ชายเพราะเรื่องอย่างว่า แต่เธอยืนยันว่าเพราะรักจริง ๆ ไม่ใช่เพราะหลง
