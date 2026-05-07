สาวแชร์อุทาหรณ์ รถยนต์ไฟฟ้าล็อคประตูเอง ทำลูกสาว 1 ขวบติดในรถ
สาวแชร์อุทาหรณ์ รถยนต์ไฟฟ้าล็อคประตูเอง ขณะกำลังชาร์จไฟฟ้า ทำลูกสาว 1 ขวบติดในรถ ต้องเรียกช่างมาช่วย ย้ำทุกคนอย่าประมาท
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Ma’mind LY ได้โพสต์ข้อความเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า หลังจากที่รถล็อคประตูอัตโนมัติขณะชาร์จไฟฟ้าทำให้ลูกสาววัย 1 ขวบติดอยู่ในรถยนต์
โดยหญิงคนดังกล่าวเล่าว่า “อยากจะมาเล่าประสบการณ์ฝันร้ายของตัวเอง เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเพื่อนๆ ที่กำลังจะประมาทกับระบบล็อครถระหว่างชาร์จรถค่ะ
เรื่องมีอยู่ว่า วันนี้เวลา5ทุ่มกำลังชาร์จรถที่สถานีชาร์จแห่ง1จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยความที่เคยลงจากรถมาเสียบชาร์จโดยไม่ได้หยิบกุญแจลงมาด้วยแต่ระบบรถไม่เคยล็อค ก็เลยทำแบบนี้มาเรื่อยๆ(ไม่แนะนำนะคะ ประมาทมากๆ)
และเหตุการณ์ที่ต้องจำไปจนตายเลยก็เกิดขึ้น คือวันนี้เราลงไปชาร์จแบตรถและทำเหมือนทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ดันมีลูกน้อยวัย1ขวบ6เดือนอยู่ในรถคนเดียว พอเสียบชาร์จเสร็จกำลังจะขึ้นรถ ปรากฎว่ารถล็อค เปิดไม่ได้
ดีที่ยังเอาโทรศัพท์ลงมาด้วย เลยทำการติดต่อศูนย์และหาร้านช่างกุญแจบริเวณใกล้ๆไปด้วย จนไปเจอร้านนึงในกูเกิ้ลแมพ พอพี่เค้ารับเรื่องก็รีบมาทันที โชคดีที่ร้านพี่ช่างคนนี้อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุ พอมาถึงใช้เวลาไม่ถึง30นาทีก็สามารถเปิดประตูได้
เราสติเกือบแตกตอนลูกร้องสะอื้นมากเลยค่ะ ทำอะไรต้องใช้สติอย่างเดียวเลยจริงๆถึงจะรอด พอพี่ช่างเค้าช่วยเปิดประตูเสร็จ เค้าดันไม่คิดเงิน เค้าบอกเต็มใจช่วย แต่เราไม่สบายใจ เลยว่าจะเข้าไปขอบคุณพี่ช่างอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เพราะถ้าไม่ได้พี่เค้าช่วยก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงต่อ
-ไม่แน่ใจว่าลูกไปกดล็อคตรงหน้าจอหรือรถล็อคเองค่ะเพราะตอนเสียบชาร์จรถลั่น1ครั้งพร้อมเสียงรถล็อคค่ะ เลยเดินไปดูลูกที่อยู่ในรถปรากฎว่าตัวลูกอยู่ตรงกลางช่องใส่ของที่อยู่ระหว่างเบาะหน้า ขาลูก1ข้างอยู่ด้านหลังช่องเก็บของ ส่วนขาอีกข้างกำลังพาตัวมาเบาะคนขับเพื่อเอาหน้ามาใกล้กระจกเพราะเรายืนอยู่ตรงประตู ไม่รู้ว่าเป็นความไวของมือลูกหรือระบบรถที่รวน
ทั้งนี้ทั้งนั้นเจตนาคือต้องการเตือนทุกท่านไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าประมาท เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นเราหรือร้ายไปกว่าเราค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะต่อไปจะมีสติให้มากกว่านี้ค่ะ”
