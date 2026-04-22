ข่าวต่างประเทศ

จับเจ้าของเพจดัง หลอกสาว 18 แคสติ้ง ถ่ายโป๊ แลกเงิน 200 เหยื่ออื้อ

Aindravudh เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 23:21 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 15:26 น.
ศาลอาร์เจนตินามีคำสั่งจำคุกก่อนพิจารณาคดีเป็นเวลา 90 วันกับ จานฟรังโก กัสปาร์ นูนเญซ ชายวัย 30 ปีจากเมืองโรซาริโอ ฐานเป็นผู้สร้างเครือข่ายค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศผ่านช่องทางดิจิทัลภายใต้ชื่อ อาร์เจนตินา แคสติ้ง

หน่วยงานสืบสวนคดีค้ามนุษย์ค้นพบพฤติการณ์ คนร้ายหาเหยื่อผ่านอินสตาแกรม ผู้ต้องหาใช้วิธีหลอกลวง แอบถ่ายคลิปวิดีโอ ยื่นข้อเสนอจ่ายเงินค่าตอบแทน 200 ดอลลาร์สหรัฐให้เหยื่อ แต่ไม่เคยจ่ายเงินจริงตามที่ตกลงไว้

ผู้ต้องหาใช้ตรรกะการหลอกลวงเบ็ดเสร็จ ถ่ายวิดีโอขณะแคสติ้งงาน แล้วเบี้ยวค่าจ้าง ก่อนนำคลิปวิดีโอเหล่านั้นไปเผยแพร่ต่อภายในประเทศอาร์เจนตินา ละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับที่ทำไว้กับเหยื่อทั้งหมด

ตำรวจสอบสวนกลางยึดของกลางประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฮาร์ดดิสก์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายในมีไฟล์วิดีโอมากกว่า 150 รายการ

ปัจจุบันมีเหยื่อยืนยันตัวตนแล้ว 8 ราย อายุระหว่าง 18 ถึง 19 ปี ตำรวจประเมินจากปริมาณไฟล์ข้อมูลว่าอาจมีผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่า 50 ราย บางรายอาจเป็นเยาวชน

อัยการเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหาใช้ประโยชน์จากช่องทางอินสตาแกรมเพื่อติดตามดูโปรไฟล์ของผู้หญิงวัยรุ่น จากนั้นเขาจะติดต่อเหยื่อโดยตรง ตำรวจสงสัยว่าเขานำรายได้จากการขายคลิปวิดีโอไปลงทุนขยายเครือข่ายหาเหยื่อในจังหวัดอื่นๆ

จานฟรังโก กัสปาร์ นูนเญซ เผชิญข้อหาค้ามนุษย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ เป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี แสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ประมวลกฎหมายอาญาอาร์เจนตินากำหนดระวางโทษจำคุก 8 ถึง 12 ปี

จุดเริ่มต้นของคดีมาจากการแจ้งเบาะแสแบบไม่ประสงค์ออกนามผ่านสายด่วน 145 ของหน่วยงานสืบสวนคดีค้ามนุษย์ ช่องทางนี้ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ศาลสามารถแกะรอยกิจกรรมออนไลน์ของ อาร์เจนตินา แคสติ้ง ได้สำเร็จ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยดิจิทัลเตือนว่าเครือข่ายลักษณะนี้มักเปลี่ยนชื่อเพจสลับโปรไฟล์อย่างรวดเร็ว การแจ้งเบาะแสแต่เนิ่นๆ คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทลายขบวนการเหล่านี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
42 วินาที ที่แล้ว
นาทีระทึก! เสือโคร่ง กระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ คนดูวิ่งหนีตายจ้าละหวั่น ข่าว

คลิปนาที! เสือโคร่ง กระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ วิ่งหนีตายจ้าละหวั่น

52 นาที ที่แล้ว
พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69 ข่าว

พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน เลขเด็ด

ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69 สรุปเลขเด่น 4 ตัว รับหวยวันแรงงาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา ให้ประกัน “อัจฉริยะ” วงเงิน 4 แสน พร้อมสั่งห้ามยุ่งพยานหลักฐาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง งัดภาพดาวเทียมแฉ กัมพูชา เปลี่ยนเส้นทางน้ำ รุกล้ำดินแดนไทย ข่าว

โอ้โห! เพจดัง งัดภาพดาวเทียมแฉ กัมพูชา เปลี่ยนเส้นทางน้ำ รุกล้ำดินแดนไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข่าวการเมือง

ด่วน ฝ่ายค้านแพ้โหวต ตั้งคณะ กมธ. ศึกษาสภาพอากาศ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. ซื้ออาหารกินเองวันแรกที่ห้องอาหารสภา ข่าวการเมือง

สส. แห่รีวิวซื้อข้าวกินเองวันแรก เห็นราคาแล้วอึ้ง จ่ายแค่นี้ก็อิ่มท้อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ควักเงินส่วนตัว 1 แสน จ่ายค่าดูแลหมาปอม &quot;น้องกะทิ&quot; แทนเจ้าของ ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ควักเงินส่วนตัว 1 แสน จ่ายค่าดูแลหมาปอม “น้องกะทิ” แทนเจ้าของ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดแชท ท็อป Lazyloxy ทักอ้อนขอกอดหลังเห็นชุดชั้นใน บันเทิง

เปิดวาร์ปชุด เบียร์ เดอะวอยซ์ แฟนเก่าทักอ้อนขอกอด อวดผิวขาวเนียน ทำใจสั่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถคืออะไร มีกี่ประเภท เลือกแบบไหนให้คุ้มค่า เศรษฐกิจ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถคืออะไร มีกี่ประเภท เลือกแบบไหนให้คุ้มค่า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก พลอย หอวัง กับ เต Three Man Down รักต่างวัย 9 ปีจนถึงแต่งงาน บันเทิง

เส้นทางรัก พลอย หอวัง กับ เต Three Man Down รักต่างวัย 9 ปีจนถึงแต่งงาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย &quot;ห้ามสูบบุหรี่&quot; ข่าว

มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตร.ภูเก็ตเข้าสอบ นักท่องเที่ยวเล่นพาราเซล ร่วงตกน้ำเชือกขาดกลางอากาศ (คลิป)

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย ข่าว

แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยหนุ่ม 19 ปี ถูกรุ่นพี่ซ้อมกะโหลกยุบ ข่าว

หดหู่! หนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่รุมยำปางตาย นอนโคม่า สมองบวม-กะโหลกยุบ ไร้ความรู้สึก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานสุดซวย หลังรวบ &quot;อัจฉริยะ&quot; คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน ข่าว

พนักงานสุดซวย หลังรวบ “อัจฉริยะ” คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แมงปอ ชลธิชา ฟาดแรง! ใจแคบโดยสันดาน-เสร่อ วงตลกแห่คอมเมนต์ ชาวเน็ตจับโยงสนั่น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าเสียหายหนัก ขณะกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์ และ ทนายธรรมราช ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังถูกสั่งจำคุก ข่าวดารา

ทนายรักษ์ ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังโดนคุก 2 ปี ลั่น ไม่ได้แพ้ทุกคดี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปรดเกล้าฯ 3 นายทหาร ประดับเหรียญต่างประเทศ เชิดชูเกียรติจากฝรั่งเศส

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

10 สส. พรรคประชาชนลุ้น ศาลฎีกาพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดีแก้ ม.112

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แต่งอีกคู่! เต Three Man Down ยกขันหมากสู่ขอ พลอย หอวัง คนสำคัญร่วมเป็นผู้ใหญ่ในพิธี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน

ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569

หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69

เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69 สรุปเลขเด่น 4 ตัว รับหวยวันแรงงาน

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
Back to top button