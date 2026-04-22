จับเจ้าของเพจดัง หลอกสาว 18 แคสติ้ง ถ่ายโป๊ แลกเงิน 200 เหยื่ออื้อ
ศาลอาร์เจนตินามีคำสั่งจำคุกก่อนพิจารณาคดีเป็นเวลา 90 วันกับ จานฟรังโก กัสปาร์ นูนเญซ ชายวัย 30 ปีจากเมืองโรซาริโอ ฐานเป็นผู้สร้างเครือข่ายค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศผ่านช่องทางดิจิทัลภายใต้ชื่อ อาร์เจนตินา แคสติ้ง
หน่วยงานสืบสวนคดีค้ามนุษย์ค้นพบพฤติการณ์ คนร้ายหาเหยื่อผ่านอินสตาแกรม ผู้ต้องหาใช้วิธีหลอกลวง แอบถ่ายคลิปวิดีโอ ยื่นข้อเสนอจ่ายเงินค่าตอบแทน 200 ดอลลาร์สหรัฐให้เหยื่อ แต่ไม่เคยจ่ายเงินจริงตามที่ตกลงไว้
ผู้ต้องหาใช้ตรรกะการหลอกลวงเบ็ดเสร็จ ถ่ายวิดีโอขณะแคสติ้งงาน แล้วเบี้ยวค่าจ้าง ก่อนนำคลิปวิดีโอเหล่านั้นไปเผยแพร่ต่อภายในประเทศอาร์เจนตินา ละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับที่ทำไว้กับเหยื่อทั้งหมด
ตำรวจสอบสวนกลางยึดของกลางประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฮาร์ดดิสก์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายในมีไฟล์วิดีโอมากกว่า 150 รายการ
ปัจจุบันมีเหยื่อยืนยันตัวตนแล้ว 8 ราย อายุระหว่าง 18 ถึง 19 ปี ตำรวจประเมินจากปริมาณไฟล์ข้อมูลว่าอาจมีผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่า 50 ราย บางรายอาจเป็นเยาวชน
อัยการเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหาใช้ประโยชน์จากช่องทางอินสตาแกรมเพื่อติดตามดูโปรไฟล์ของผู้หญิงวัยรุ่น จากนั้นเขาจะติดต่อเหยื่อโดยตรง ตำรวจสงสัยว่าเขานำรายได้จากการขายคลิปวิดีโอไปลงทุนขยายเครือข่ายหาเหยื่อในจังหวัดอื่นๆ
จานฟรังโก กัสปาร์ นูนเญซ เผชิญข้อหาค้ามนุษย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ เป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี แสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ประมวลกฎหมายอาญาอาร์เจนตินากำหนดระวางโทษจำคุก 8 ถึง 12 ปี
จุดเริ่มต้นของคดีมาจากการแจ้งเบาะแสแบบไม่ประสงค์ออกนามผ่านสายด่วน 145 ของหน่วยงานสืบสวนคดีค้ามนุษย์ ช่องทางนี้ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ศาลสามารถแกะรอยกิจกรรมออนไลน์ของ อาร์เจนตินา แคสติ้ง ได้สำเร็จ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยดิจิทัลเตือนว่าเครือข่ายลักษณะนี้มักเปลี่ยนชื่อเพจสลับโปรไฟล์อย่างรวดเร็ว การแจ้งเบาะแสแต่เนิ่นๆ คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทลายขบวนการเหล่านี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ อึ้งเข้าเว็บโป๊เพียบ
- “มุก กันและกัน” อินฟลูฯ สาว เล่าระทึก โดนมือปริศนาแอบถ่ายในห้องน้ำ ตอนเปลี่ยนชุด
- เปิดภาพนาที กู้ภัยล่วงละเมิด-แอบถ่าย “คริสติน กุลสตรี” หลักฐานวงจรปิดมัดตัว
