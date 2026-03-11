ฮือฮา บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าเข่า จ่ายแค่หลักพัน กลับมาเดินได้

การเงินเศรษฐกิจ

ฮือฮา “หมอเหรียญทอง” ชูโมเดล “บัตรทองแพลตตินั่ม” รพ.มงกุฎวัฒนะ คนไข้จ่ายหลักพันตรวจก่อนผ่า ส่วนค่าผ่าตัดหลักแสนใช้สิทธิรัฐ ย้ำชัดไม่ต้องง้อใบส่งตัว

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2569 อธิบายคอนเซปต์การใช้สิทธิ “บัตรทองแพลตตินั่ม” หลังจากมีผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจนสำเร็จ กลับมาเดินได้โดยไม่ปวดขาอีกต่อไป

หลายคนอาจจะสงสัยว่านี่คือบัตรสมาชิกวีไอพีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแพงๆ หรือไม่? คำตอบคือไม่ใช่ ทาง นพ.เหรียญทอง อธิบายว่า นี่คือโมเดลการรักษาแบบผสมผสานที่ทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะริเริ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือก สร้างสมดุลระหว่างการใช้สวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับการที่ประชาชนยอมกัดฟันพึ่งตนเอง เพื่อแลกกับความรวดเร็วและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

จุดเด่นไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง (สปสช.) จากทุกเขตและทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถเดินทางตรงมาที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. ไม่ต้องเสียเวลาไปขอใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด

คนไข้จ่ายค่าเตรียมผ่าตัดเอง ในราคา รพ.รัฐ เมื่อมาถึง ผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดด้วยตนเอง เช่น ค่าเจาะเลือด ตรวจแล็บ เอ็กซเรย์ หรือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดในอัตราเท่ากับโรงพยาบาลรัฐบาล ยกตัวอย่างในเคสผ่าตัดข้อเข่านี้ ผู้ป่วยจ่ายเงินส่วนตัวไปเพียง 3,000 บาท

ที่เหลือ สปสช. จ่ายค่าผ่าตัดและแอดมิต มื่อเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดจริง ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่าตัด ค่าข้อเข่าเทียม ไปจนถึงค่าห้องพักฟื้นระหว่างนอนแอดมิต ทาง รพ.มงกุฎวัฒนะ จะเป็นผู้ดำเนินการตั้งเบิกกับทาง สปสช. เอง ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายหลักแสนในส่วนนี้

ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือเคยแสดงพฤติกรรมไร้มารยาททางสังคมในเขตโรงพยาบาลมาก่อน

ในช่วงท้ายของโพสต์ นพ.เหรียญทอง ได้ทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดเด็ดขาดตามสไตล์ว่า งานนี้คนไข้ไม่ต้องมาขอบคุณหมอ ไม่ต้องขอบคุณโรงพยาบาล หรือแม้แต่ สปสช. แต่ขอให้ผู้ป่วยจงภูมิใจและ “ขอบคุณตัวท่านเอง” ที่ยอมกัดฟันพึ่งตนเอง จ่ายค่าตรวจในราคาประหยัด เพื่อให้ตัวเองได้รับการรักษาที่รวดเร็วและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

