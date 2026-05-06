ฟังอีกมุม! พี่ชาย “หมิว” กางปีกป้อง ลั่นที่น้องสาวสาดน้ำใส่แฟนเก่า ไม่ใช่น้ำกรด
พี่ชาย “หมิว” ออกโรงโต้ แก้ต่างแทนน้องสาว ปมสาดน้ำกรด ยืนยันเป็นแค่น้ำยาล้างห้องน้ำผสมเดทตอล ถ้าเป็นน้ำกรดคงไม่รรอด
จากกรณี “หมิว” อดีตแฟนสาวบุกสาดของเหลวใส่ชายหนุ่มถึงที่ทำงาน ทำให้ชายหนุ่มมีบาดแผลทั่วร่างกายและแขนซ้ายไม่สามารถขยับได้ โดยหมิวยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือพร้อมเผยสาเหตุว่าไม่พอใจชายหนุ่มและแฟนใหม่เดินทางมาด่าทอหมิวถึงที่ทำงาน หมิวตั้งใจสาดของเหลวใส่แฟนใหม่ของชายหนุ่ม แต่หมิวหาตัวแฟนใหม่ไม่พบ หมิวจึงตัดสินใจสาดของเหลวใส่ชายหนุ่มแทน
เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์คลิปวิดีโอพี่ชายของหมิว โดยออกมาแก้ต่างให้กับน้อง ยืนยันว่าของเหลวที่หมิวสาดใส่ชายหนุ่มไม่ใช่น้ำกรด
“ผมเท้าความก่อนว่า วัยรุ่นเด็กอายุประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ด ก็ยังอยู่ในช่วงเกณฑ์วัยรุ่น กำลังทำงานหาตังค์ช่วยกันเลี้ยงกัน ผมก็ถามน้องสาวว่าอยู่กันอย่างไร น้องสาวบอกอยู่กันปกติ ซื้อข้าวซื้ออะไรเข้าไปในบ้าน แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเงินทองเพราะผมจะไม่ยุ่ง ผมจะไม่เxอก แต่นี่มันคือครอบครัวผม คือน้องสาวผม ผมต้องถาม
ผมจะไปเอาบุคคลนอกมา เอาน้องเขยมาไม่ดีมันก็ไม่ใช่ เราก็ต้องดูว่าพ่อแม่มึงอยู่ไหน ชื่ออะไรอย่างไรเราก็ต้องถาม แต่นี่เราก็ต้องถามอยู่กันอย่างไร ตามเรื่องเลยก็ทะเลาะกัน น้องสาวผมบอกว่าจับได้ว่าผู้ชายมีคนอื่น คือก่อนจะมาอยู่กับน้องสาว น้องสาวผมมีเงินก็ไม่เชิงว่ามีเงินมากหรอกแต่ก็ช่วยได้ ประมาณว่าซัพพอร์ตได้
เห็นก่อนหน้านี้ว่าเอารถไปจำนำอะไรหรือไม่ ผมก็ไม่แน่ใจ แล้วน้องสาวผมให้ 5,000 เพื่อที่จะเอารถออกมา แล้วทีนี้ก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกัน เงินทองของน้องสาวก็เริ่มลดลง ผมก็ไม่รู้หรอกอะไรอย่างไรผมก็ฟังอย่างเดียว แต่ผมยังไม่ได้คุยกับผู้ชาย ผมก็อยากคุยกับผู้ชายแบบลูกผู้ชาย อยากรู้ว่าความเป็นมาอย่างไร เรื่องจะตรงกันหรือไม่ แค่นั้นที่ผมอยากจะคุยกับคู่กรณีแต่คุยไม่ได้
แล้วทีนี้รู้แค่ว่าน้องสาวผมหมดไป 30,000 กว่าบาท อยู่กับผู้ชายคนนี้ น้องสาวก็อยากได้เงินคืน แต่ก่อนจะอยากได้เงินคืน จับได้ว่าผู้ชายไปมีคนอื่น น้องสาวก็อยากจะเลิกแล้วทีนี้เหมือนไปขอเงินคืน ผู้ชายก็ไม่ยอม น้องสาวก็มีนิสัยเหมือนผมเลย อยากได้เงินคืนเอาไม้ไปฟาดไฟหน้ารถเขา อันนี้เรื่องจริงถ้าอยากฟ้องก็ไปฟ้องเอา แต่เขาอยากได้เงินก้อน
วันต่อมาสร้างเหตุตอนเมื่อคืน แต่ผมไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่ น้องสาวทำงานอยู่ที่แห่งหนึ่งในบางพลี ไปตามน้องสาวกับเมียใหม่ถึงที่นู่น ก็พยายามจะไปหาเรื่อง แล้วน้องสาวเป็นเชิงแบบพนักงานบริการก็ไปโวยวายเอาผู้ชายไปด้วย แล้วทีนี้น้องเลยปลีกตัวออก วันต่อไปน้องสาวก็วางแผน ก็ข่าวออกเลยทุกคนตีข่าวไปว่าเป็นน้ำกรด แต่หมอวินิจฉัยออกมาแล้วเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำกับเดทตอล จะเป็นน้ำกรดได้อย่างไร ถ้าเป็นน้ำกรดป่านนี้มึงไม่ได้อยู่ทุกวันนี้หรอก”
