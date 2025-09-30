หนุ่ม-คงกระพัน แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ พาเยือน วัดเขาสมอคอนลพบุรี ตามรอยหลวงพ่อบุญมี เกจิดัง

“หนุ่มแท่ง อารามทัวร์” พาเยือนวัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี ตามรอยหลวงพ่อบุญมี เกจิชื่อดัง พร้อมพิชิตบันได 200 ขั้น สัมผัสตำนานและอาหารโบราณที่ไม่ควรพลาด
รายการ “หนุ่มแท่ง อารามทัวร์” สัปดาห์นี้ 2 พิธีกร หนุ่ม-คงกระพัน แสงสุริยะ และ แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง จะพาผู้ชมไปเยือน วัดเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี วัดเก่าแก่ที่รายล้อมด้วยเทือกเขา ซึ่งเคยเป็นตักศิลาหรือศูนย์รวมวิชาความรู้ในอดีต
ทริปนี้เริ่มต้นด้วยการเข้าไปกราบสักการะ หลวงพ่อบุญมี เกจิอาจารย์ชื่อดังสายเหนียวแห่งเมืองลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้พาสำรวจจุดสำคัญภายในวัด ทั้งหอบูรพาจารย์ อุโบสถ และถ้ำพระนอน ก่อนจะไปสู่จุดไฮไลต์ของวัด คือ หนุมานแบกเขาสรรพยา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ผู้ที่ต้องการขึ้นไปสักการะและชมทิวทัศน์ ต้องเดินขึ้นบันไดกว่า 200 ขั้น
หลังจากใช้พลังงานกับการขึ้นเขา หนุ่มและแท่งได้พาไปเติมพลังที่ ร้านครัวไม้หอม ร้านอาหารไทยตำรับโบราณที่ปรุงโดยคนรุ่นใหม่ แต่ยังคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จนกลายเป็นร้านดังที่ชาวลพบุรีภูมิใจนำเสนอ
หนุ่ม-คงกระพัน กับ แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ เล่าถึงความประทับใจว่า “ที่นี่เป็นวัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหา อยากชวนให้ทุกคนมาลองตามรอย มาทำบุญกราบหลวงพ่อบุญมี และได้ฟังตำนานของเมืองลพบุรี รับรองว่าจะประทับใจครับ”
ติดตามการเดินทางของสองพิธีกรได้ในรายการ "หนุ่มแท่ง อารามทัวร์" วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ เวลา 13.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35
