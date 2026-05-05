สยองญี่ปุ่น แม่ปลิดชีพ ลูกเล็กยกครัว 3 ศพ ลูกชายวัยรุ่นหนีตายแจ้งตำรวจ
ลูกชายวัยรุ่นหนีตายแจ้งตำรวจเรื่องแม่ทำร้ายร่างกาย ตำรวจบุกเข้าบ้านในอีก 5 ชั่วโมงต่อมา พบศพแม่ ลูกสาว ลูกชายคนเล็ก เสียชีวิตรวม 3 ศพ
สำนักข่าวญี่ปุ่น รายงาน น่าเศร้าขึ้นที่หมู่บ้านอาจิ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ลูกชายวัยรุ่นคนโตวิ่งหนีออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจใกล้เคียง แจ้งตำรวจด้วยอาการหวาดกลัวเรื่องแม่ทำร้ายร่างกาย
ตำรวจเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุทันที เจ้าหน้าที่พยายามตะโกนเรียกคนในบ้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับ แต่ด้วยติดขัดบางอย่างตำรวจไม่สามารถพังประตูเข้าไปได้ทันที เวลาผ่านไปประมาณ 5 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงสามารถบุกเข้าไปในบ้านได้สำเร็จในเวลา 08.20 น.
สภาพภายในบ้านเงียบสงัด ตำรวจพบร่างผู้เสียชีวิต 3 ศพ ประกอบด้วยแม่วัย 50 กว่าปี ลูกสาววัยรุ่น ลูกชายคนเล็ก ครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน พ่อวัย 40 กว่าปีไม่อยู่บ้านช่วงเกิดเหตุ ลูกชายคนโตรอดชีวิตพร้อมบาดแผลบริเวณศีรษะ แพทย์รักษาอาการเขาจนพ้นขีดอันตรายแล้ว
ตำรวจสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้น แม่น่าจะลงมือฆ่าลูกสาวกับลูกชายคนเล็กก่อนจะปลิดชีพตัวเองตาม เจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานอย่างละเอียด ทีมสืบสวนกำลังเร่งค้นหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ รวมถึงไขข้อสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 5 ชั่วโมงก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปในบ้าน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช
- รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน
- 4 โมง ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น อินเดีย วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2021
ติดตาม The Thaiger บน Google News: