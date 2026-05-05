อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 15:52 น.
อย. บุกอายัดปลากระป๋องยัดไส้ปลาอื่นแทนแมคเคอเรลกว่า 1.2 หมื่นกระป๋อง แนะวิธีสังเกตเนื้อปลาแมคเคอเรลแท้เพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภค

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีคลิปวิดีโอบนเฟซบุ๊ก ผู้บริโภคคนหนึ่งพบปลากระป๋องมีลักษณะผิดปกติ เนื้อปลาไม่ตรงกับปลาแมคเคอเรลตามที่พิมพ์บนฉลาก แม้ต่อมาผู้โพสต์ลบคลิปวิดีโอทิ้งหลังจากบริษัทผู้ผลิตรับผิดชอบเยียวยาพร้อมเรียกคืนสินค้า ทางหน่วยงาน อย. ตัดสินใจเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

อย. ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด ในตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร โรงงานเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋อง เจ้าหน้าที่พบโรงงานไม่ผ่านหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี เจ้าหน้าที่ยังพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาแมคเคอเรลจริง

เจ้าหน้าที่สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าออกจากท้องตลาดทั้งหมดทันที เจ้าหน้าที่ดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ที่โรงงานจำนวน 12,760 กระป๋อง เจ้าหน้าที่อายัดผลิตภัณฑ์ที่สถานที่จำหน่ายอีก 250 กระป๋อง อย. ดำเนินการประสานงานกรมประมงเพื่อตรวจสายพันธุ์ปลาให้ชัดเจนอีกครั้ง

เลขาธิการ อย. เน้นย้ำเรื่องการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอย การกระทำนี้เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค บริษัทมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ฐานผลิตอาหารปลอม มีโทษจำคุก 6 เดือนถึง 10 ปี ปรับ 5,000 ถึง 100,000 บาท ความผิดฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท อย. จะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดหากพบการกระทำผิด

ผู้บริโภคสามารถสังเกตลักษณะเนื้อปลาแมคเคอเรลแท้ด้วยตัวเอง ปลาชนิดนี้มีเกล็ดเล็กละเอียดมากจนผิวดูเรียบ เนื้อปลาจะนุ่ม แตกง่ายเมื่อแช่อยู่ในซอสมะเขือเทศ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถโทรศัพท์แจ้งสายด่วน อย. 1556 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป

ส่วนวิธีสังเกต ปลาหมอคางดำ แยกจากปลานิล ดูได้จากจุดเด่นใต้คางมีสีดำ ตัวผู้จะมีสีดำบริเวณหัวและแผ่นปิดเหงือกเข้มกว่าตัวเมีย ปลานิลใต้คางสีอ่อน ลำตัวมีลายแถบแนวตั้ง ปลาหมอเทศใต้คางสีอ่อน ตัวสีออกเทาเขียว

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

