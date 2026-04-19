สรุปความเสียหาย ไฟไหม้ “ทาวน์โฮมหรูอุดมสุข” คาดต้นเพลิงจากชั้นล่าง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 11:17 น.
ไฟไหม้ทาวน์โฮมหรู อุดมสุข 33
ไฟไหม้ทาวน์โฮมหรูอุดมสุข เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำนานกว่า 30 นาที ก่อนพบเหตุสลด หญิงไทยพร้อมหญิงเยอรมันวัย 70 เสียชีวิต พ่อ-ลูกหนีตายไฟลวกตัว

วันนี้ (19 เม.ย.) เมื่อเวลา 02.45 น.ที่ผ่านมา สน.บางนา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในโครงการหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ตรงข้ามซอยอุดมสุข 33 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นทาวน์โฮม 4 ชั้นปลูกติดกันหลายคูหา

เจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงกำลังลุกไหม้เต็มพื้นที่ บริเวณชั้น 2-3 จึงระดมฉีดน้ำประมาณ 30 นาที ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามข้างเคียง

เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ถูกไฟลวกบริเวณลำตัว จึงเร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล และพบผู้เสียชีวิต 2 ราย จึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมชันสูตรศพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับต้นเพลิงนั้นทราบว่า เกิดขึ้นที่ชั้น 1 โดยลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 100 ตารางเมตร รถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ

เบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากเพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง

สำหรับผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายแรกเป็นเพศหญิง อายุประมาณ 40 ปี สำลักควัน รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 70 ปี สัญชาติเยอรมัน สำลักควัน

ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย เป็นชายอายุประมาณ 50 ปี สัญชาติเยอรมัน ได้รับบาดเจ็บ มีอาการถูกไฟลวกตามร่างกาย อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลเลิดสิน อีกรายเป็นชาย อายุประมาณ 20 ปี สัญชาติเยอรมัน ได้รับบาดเจ็บ มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์.

ข่าวล่าสุด
ข่าวภูมิภาค

วงการสงฆ์เศร้า! สิ้น “พระครูจริยสารธรรม” เจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรม เปิดสาเหตุมรณภาพ

50 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

โป๊ะแตกสนั่น TikTok “เภสัชเก๊” รีบขอโทษ หลังสภาเภสัชฯ แท็กทีม อย. จ่อลงดาบ

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งดำเนินการวินัยและอาญาเด็ดขาด “หมวดโจ้” ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! มหาดไทยสั่งทุกจังหวัด สำรวจรถพุ่มพวง ตลาดนัด เตรียมลดค่าครองชีพช่วยคนไทย

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น ขณะกลับจากหาปลา

49 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้โกดังแว่นตา บางบัวทอง นนทบุรี ข่าว

ไฟไหม้ “โกดังโรงงานแว่นตา” บางบัวทอง ยังคุมเพลิงไม่ได้ (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลเขมรร้อง! พิธีแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ลอกงานแต่งแบบเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบัติเหตุจังหวัดน่าน เยียวยาผู้เสียชีวิต ข่าว

เปิดตัวเลขเยียวยา อุบัติเหตุสลด “กระบะแหกโค้ง” จ.น่าน จ่ายสูงสุด 3 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันฮเยจิน ถูกแบน ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ “อันฮเยจิน” ไร้ชื่อในทีมชาติเกาหลี พร้อมถูกแบน 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย! ค่าดัชนีความร้อน กทม. อยู่ในระดับอันตราย ติดต่อกัน 19 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่เข้าร้องปวีณา ลูกถูกหมากัดอัณฑะฉีกขาด คดีไม่คืบ เจ้าของไม่รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลงดาบสองนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ฝ่าฝืนคำสั่งลงเล่นน้ำอ่าวมาหยาช่วงฟื้นฟู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ทาวน์โฮมหรู อุดมสุข 33 ข่าว

สรุปความเสียหาย ไฟไหม้ “ทาวน์โฮมหรูอุดมสุข” คาดต้นเพลิงจากชั้นล่าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะตกเขาโค้งห้วยยอด เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ยอดดับพุ่ง 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น โรงเรียนน่านโพสต์อาลัย 4 ชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่งเข้าห้องขัง! ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเมา ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ เผยปกตินิสัยดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวนำเด็กแช่แม่น้ำคงคาแทนไปหาหมอ หลังถูกงูกัด สุดท้ายเด็กเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผัวคลั่ง บางเสาธง ข่าวอาชญากรรม

อดีตผัวโหดคลั่ง บุกซ้อมมาราธอน 2 ชม. จุดไฟเผาห้อง ลูก 11 ขวบโดนหางเลข

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเก็บขยะอังกฤษ รายได้ปีละ 27 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

จากพนง.บริษัทสู่ “คนเก็บขยะรวยที่สุด” ในอังกฤษ! ไปดูโกยรายได้ปีเท่าไหร่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครูเอกชน เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบ Real-Time เริ่มใช้ 1 พ.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอพรทิพย์” โพสต์ไฟใต้ไม่จบ เพราะมีการปกปิดความจริง ถูกเจ้าหน้าที่รัฐขวาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำพูดก่อนปล่อยออกจากร้าน เด็กวัย 15 เล่านาที “เอก” รุมยำ “ตี๋” สุดอำมหิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินเชียงใหม่พรุ่งนี้ ติดตามสถานการณ์ไฟป่า-ฝุ่น PM 2.5

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มทุนลอบขุดแม่น้ำปาย คือใคร ข่าวภูมิภาค

ทุนใหญ่เย้ยกฎหมาย ลอบขุด “แม่น้ำปาย” ชาวบ้านร้องไปทุกระดับ แต่เงียบเป็น 10 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่งชาวกัมพูชา 106 คนกลับประเทศ หลังถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มือปืนชาวรัสเซียกราดยิง ก่อนจับตัวประกันในกรุงเคียฟ เสียชีวิต 6 ศพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วงการสงฆ์เศร้า! สิ้น “พระครูจริยสารธรรม” เจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรม เปิดสาเหตุมรณภาพ

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
ไฟไหม้โกดังแว่นตา บางบัวทอง นนทบุรี

ไฟไหม้ “โกดังโรงงานแว่นตา” บางบัวทอง ยังคุมเพลิงไม่ได้ (คลิป)

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569

โซเชียลเขมรร้อง! พิธีแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ลอกงานแต่งแบบเขมร

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
อุบัติเหตุจังหวัดน่าน เยียวยาผู้เสียชีวิต

เปิดตัวเลขเยียวยา อุบัติเหตุสลด “กระบะแหกโค้ง” จ.น่าน จ่ายสูงสุด 3 แสน

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
Back to top button