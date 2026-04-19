สรุปความเสียหาย ไฟไหม้ “ทาวน์โฮมหรูอุดมสุข” คาดต้นเพลิงจากชั้นล่าง
ไฟไหม้ทาวน์โฮมหรูอุดมสุข เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำนานกว่า 30 นาที ก่อนพบเหตุสลด หญิงไทยพร้อมหญิงเยอรมันวัย 70 เสียชีวิต พ่อ-ลูกหนีตายไฟลวกตัว
วันนี้ (19 เม.ย.) เมื่อเวลา 02.45 น.ที่ผ่านมา สน.บางนา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในโครงการหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ตรงข้ามซอยอุดมสุข 33 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นทาวน์โฮม 4 ชั้นปลูกติดกันหลายคูหา
เจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงกำลังลุกไหม้เต็มพื้นที่ บริเวณชั้น 2-3 จึงระดมฉีดน้ำประมาณ 30 นาที ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามข้างเคียง
เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ถูกไฟลวกบริเวณลำตัว จึงเร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล และพบผู้เสียชีวิต 2 ราย จึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมชันสูตรศพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
สำหรับต้นเพลิงนั้นทราบว่า เกิดขึ้นที่ชั้น 1 โดยลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 100 ตารางเมตร รถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ
เบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากเพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง
สำหรับผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายแรกเป็นเพศหญิง อายุประมาณ 40 ปี สำลักควัน รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 70 ปี สัญชาติเยอรมัน สำลักควัน
ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย เป็นชายอายุประมาณ 50 ปี สัญชาติเยอรมัน ได้รับบาดเจ็บ มีอาการถูกไฟลวกตามร่างกาย อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลเลิดสิน อีกรายเป็นชาย อายุประมาณ 20 ปี สัญชาติเยอรมัน ได้รับบาดเจ็บ มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: