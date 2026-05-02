“กัน จอมพลัง” ฟาดกลับดราม่าขุดคดีชนคน! เผยความจริงสุดพีค

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 02 พ.ค. 2569 09:23 น.
จุดเริ่มต้นของการช่วยคน! เปิดเบื้องหลังคดีอุบัติเหตุในอดีต ยันขับมาทางตรงแต่ถูกรถคู่กรณีขับย้อนศรปาดหน้ากะทันหัน เผยใช้กล้องหน้ารถสู้คดีจนศาลตัดสินบริสุทธิ์ ชี้ฝ่ายตรงข้ามมีนามสกุลดังพยายามแจ้งความปิดปาก

จากกรณีที่มีกระแสขุดคุ้ยเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุรถชนที่มีผู้บาดเจ็บสาหัส ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2569 “กัน จอมพลัง” ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเพจส่วนตัว โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัดสินใจหันมาช่วยเหลือคนอื่นจนถึงปัจจุบัน

เหตุการณ์ในวันนั้นเริ่มต้นจากการที่กัน จอมพลัง ให้โอกาสอดีตลูกน้องที่ขโมยเงินไปนัดมาคืนเงิน แต่คู่กรณีไม่เพียงไม่คืนเงิน กลับนำระเบิดมาปาใส่ร้านบะหมี่ของตนเองถึง 4 รอบ ซึ่งเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากแก๊งดังกล่าวเพิ่งก่อเหตุปาระเบิดรอบล่าสุดเสร็จสิ้น

กัน จอมพลัง เล่าว่าขณะที่ตนเองขับรถมาในทางตรงปกติ กลุ่มคู่กรณีได้ขับรถย้อนศรหนีฝ่ากลางแยกมาปาดหน้าอย่างกะทันหัน โดยที่ตนเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่า คนในรถคือใครเพราะมาจากถนนคนละเส้น จังหวะนั้นตนได้เหยียบเบรกและหักหลบอย่างสุดชีวิตจนรถพุ่งชนแท่งแบริเออร์ และรถลอยข้ามถนนเพชาเกษม 2 เลนไปหยุดที่หน้าบ้านชาวบ้าน

เหตุผลที่ฝ่ายกัน จอมพลัง ชนะคดีในครั้งนั้น เนื่องจากมีหลักฐานจากกล้องหน้ารถที่ยืนยันเส้นทางและวินาทีเกิดเหตุอย่างชัดเจน แม้ว่า ภายหลังกลุ่มคู่กรณีซึ่งหนึ่งในนั้นมีคนนามสกุลดังรวมอยู่ด้วย จะแจ้งความกลับในข้อหาหมิ่นประมาทและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อกดดัน

แม้จะชนะคดีและได้รับใบยืนยันความบริสุทธิ์ แต่กัน จอมพลัง เผยว่าต้องสูญเสียทั้งเงินและเวลาชีวิตในการสู้คดีด้วยตัวเองเพียงลำพัง ทั้งที่ตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทำ ทั้งถูกขโมยเงิน ถูกปาร้าน รถพัง และเจ็บตัว จึงขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไปทำร้ายใคร แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรม.

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

