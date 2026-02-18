แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์
แก๊งค้ายายิ้มร่าหลังศาลยกฟ้องคดีฆ่าโดยเจตนา เผาบ้านผิดตัวคร่าชีวิตสองตายายเพียงเพราะหนี้ค่ายา 400 ปอนด์
บรรยากาศในศาลลิเวอร์พูลคราวน์เต็มไปด้วยความสะเทือนใจ กลุ่มจำเลยในคดีวางเพลิงเผาบ้านจนเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุสองคนเสียชีวิต แสดงกิริยาไม่สำนึกผิดต่อ
โดยนายลี โอเวนส์ และนายเควิน วีทแมน ยิ้มแย้มและหัวเราะหยอกล้อกันในคอกจำเลย หลังจากคณะลูกขุนมีมติยกฟ้องในข้อหาฆาตกรรม แต่ยังคงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
คณะลูกขุนใช้เวลาพิจารณาคดีเกือบ 12 ชั่วโมง ก่อนตัดสินว่านายวีทแมน พ่อค้ายาวัย 34 ปี และนางสาวไคลี เมย์นาร์ด มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ขณะที่นายโอเวนส์ วัย 46 ปี ซึ่งอ้างว่ามึนเมาอย่างหนักในคืนเกิดเหตุ ได้ยอมรับสารภาพในข้อหาเดียวกันไปก่อนหน้านี้
เหตุน่าสลดเกิดขึ้นที่บ้านพักในเมืองเซนต์เฮเลนส์ เมอร์ซีย์ไซด์ เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 15 กรกฎาคม ปีที่แล้ว เพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงทำให้นางชีลา แจ็คสัน วัย 83 ปี และนายเอริก กรีนเนอร์ วัย 77 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
ผลการสอบสวนพบว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มคนร้ายคือนายจอร์จ ลูกชายของนางแจ็คสัน ซึ่งออกไปร้านค้าก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาที
ชนวนเหตุของความรุนแรงมาจากเงินค่ายาเสพติดมูลค่า 400 ถึง 700 ปอนด์ ซึ่งนายวีทแมนหรือฉายา หัวแดง ต้องการให้นายจอร์จชดใช้หนี้สิน แต่นายจอร์จปฏิเสธ อ้างว่ายาจำนวนนี้เป็นของขวัญตอบแทนที่เขาให้นางสาวเมย์นาร์ดเข้าพักอาศัย สร้างความโกรธแค้นให้นายวีทแมนจนสั่งการให้นายโอเวนส์และนายพอล สมิธ ไปวางเพลิงเผาบ้านเพื่อรักษาหน้าในวงการค้ายา
นายพอล สมิธ หนึ่งในผู้ลงมือได้จบชีวิตตัวเองหลังเกิดเหตุเพียงหนึ่งสัปดาห์ แต่ได้ทิ้งคำสารภาพไว้กับแฟนสาวว่าเขาได้รับคำสั่งจากนายวีทแมนให้ไปเผาบ้าน และรู้สึกผิดที่ทำให้พ่อแม่ของเป้าหมายต้องเสียชีวิต ด้านนายวีทแมนพยายามปฏิเสธข้อหาในศาลโดยอ้างว่าตนเองเป็นเพียงคนขายยา ไม่ใช่นักฆ่า และจะลงมือกับคนในวงการเดียวกันเท่านั้น
แม้จำเลยจะพ้นผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา แต่ผู้พิพากษาศาลสูง นายเจย์ ระบุว่านายวีทแมนเป็นบุคคลอันตรายมาก และมีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแบบใช้ดุลยพินิจ โดยศาลมีกำหนดนัดฟังคำพิพากษาลงโทษในวันพฤหัสบดีนี้ นอกจากนี้จำเลยทั้งหมดยังมีความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทโคเคนเพิ่มเติมด้วย
