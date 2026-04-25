นักศึกษา ป.เอก ถูกฆ่าหั่นศพ ตร.บุกรวบ รูมเมตหนุ่ม สอบเครียด เหยื่ออีกรายยังสูญหาย
รวบรูมเมตหนุ่มเอี่ยวคดีฆ่าหั่นศพ นักศึกษา ป.เอก ทิ้งชิ้นส่วนบนสะพาน พบเหยื่อหายอีก 1 ราย ตร.แจ้งข้อหาหนักกักขังและเคลื่อนย้ายศพ
เกิดเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญขึ้นที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วย SWAT บุกเข้าจับกุมชายหนุ่มรายหนึ่งภายในที่พัก หลังจากมีการตรวจพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกทิ้งไว้บนสะพาน Howard Frankland Bridge สร้างความตกใจให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย South Florida (USF) จำนวน 2 คน คือ ซามิล ลิมอน (Zamil Limon) และ นาฮิดา บริสตี้ (Nahida Bristy)
กระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ ถูกทิ้งอยู่บนสะพาน Howard Frankland Bridge ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของหนึ่งในนักศึกษาที่หายตัวไป ส่วนนักศึกษาอีกหนึ่งคนยังคงสูญหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอย่างสุดความสามารถ
จากนั้นหน่วย SWAT วางกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุม ฮิชาม ซาเลห์ อาบูการ์บีเยห์ (Hisham Saleh Abugharbieh) ซึ่งเป็นรูมเมตของผู้สูญหายทั้ง 2 คน โดยเขถูกควบคุมตัวออกมาจากบ้านพักด้วยสภาพที่นุ่งผ้าขนหนูเพียงตัวเดียว
ขณะนี้รูมเมตหนุ่มมือสังหาร ถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทง ได้แก่ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, ทำร้ายร่างกาย, กักขังหน่วงเหนี่ยว, ทำลายหรือปกปิดหลักฐาน และการเคลื่อนย้ายศพ
เหตุการณ์นี้นำมาสู่การตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยภายในหอพักและมหาวิทยาลัย รวมถึงการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาอยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งความหละหลวมเพียงเล็กน้อยอาจนำมาสู่ความสูญเสียที่ไม่มีวันหวนคืนของครอบครัวนักศึกษาเหล่านี้
อ้างอิงจาก : X @AmericaPapaBear
