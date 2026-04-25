นักศึกษา ป.เอก ถูกฆ่าหั่นศพ ตร.บุกรวบ รูมเมตหนุ่ม สอบเครียด เหยื่ออีกรายยังสูญหาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 เม.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 25 เม.ย. 2569 14:22 น.
เกิดเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญขึ้นที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วย SWAT บุกเข้าจับกุมชายหนุ่มรายหนึ่งภายในที่พัก หลังจากมีการตรวจพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกทิ้งไว้บนสะพาน Howard Frankland Bridge สร้างความตกใจให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

เหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย South Florida (USF) จำนวน 2 คน คือ ซามิล ลิมอน (Zamil Limon) และ นาฮิดา บริสตี้ (Nahida Bristy)

กระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ ถูกทิ้งอยู่บนสะพาน Howard Frankland Bridge ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของหนึ่งในนักศึกษาที่หายตัวไป ส่วนนักศึกษาอีกหนึ่งคนยังคงสูญหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอย่างสุดความสามารถ

จากนั้นหน่วย SWAT วางกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุม ฮิชาม ซาเลห์ อาบูการ์บีเยห์ (Hisham Saleh Abugharbieh) ซึ่งเป็นรูมเมตของผู้สูญหายทั้ง 2 คน โดยเขถูกควบคุมตัวออกมาจากบ้านพักด้วยสภาพที่นุ่งผ้าขนหนูเพียงตัวเดียว

ขณะนี้รูมเมตหนุ่มมือสังหาร ถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทง ได้แก่ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, ทำร้ายร่างกาย, กักขังหน่วงเหนี่ยว, ทำลายหรือปกปิดหลักฐาน และการเคลื่อนย้ายศพ

เหตุการณ์นี้นำมาสู่การตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยภายในหอพักและมหาวิทยาลัย รวมถึงการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาอยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งความหละหลวมเพียงเล็กน้อยอาจนำมาสู่ความสูญเสียที่ไม่มีวันหวนคืนของครอบครัวนักศึกษาเหล่านี้

อ้างอิงจาก : X @AmericaPapaBear

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

