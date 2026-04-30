ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ระบายความผิดหวัง นำรถเข้าศูนย์ BYD ชลบุรีเช็คระยะ แต่ช่างแอบดึงสายกล้องหน้ารถออก หัวเราะเยาะ ขับรถมือเดียวแถมสบถคำหยาบ วอนผู้บริหารตรวจสอบด่วน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ ที่ได้โพสต์บอกเล่าประสบการณ์สุดแย่ หลังนำรถยนต์เข้าไปใช้บริการเช็คระยะและให้ช่างตรวจสอบเสียงดังจากช่วงล่าง ที่ศูนย์บริการ BYD แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
เจ้าของโพสต์เล่าว่า หลังจากรับรถและขับออกจากศูนย์บริการมาไกลกว่า 100 กิโลเมตร ผ่านไปครึ่งวันเพิ่งสังเกตเห็นว่า พนักงานดึงสายไฟของกล้องบันทึกภาพหน้ารถและกล้องภายในห้องโดยสารออกทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทาง กล้องจะไม่สามารถบันทึกภาพเป็นหลักฐานได้เลย
เมื่อทราบดังนั้น เจ้าของรถจึงไล่ตรวจสอบภาพวิดีโอก่อนที่พนักงานจะดึงสายกล้องออก และต้องตกใจกับพฤติกรรมของพนักงาน โดยพบเหตุการณ์หลัก 3 ประเด็น ได้แก่
เหตุการณ์แรก ภาพบันทึกพฤติกรรมพนักงานขณะกำลังถอดสายกล้อง โดยพนักงานมีท่าทีหัวเราะขบขันและพูดจาในทำนองเยาะเย้ยว่าลูกค้าไม่มีทางรู้ว่าพวกเขาแอบดึงสายกล้องออก
เหตุการณ์ที่สอง ระหว่างพนักงานนำรถออกไปทดลองขับเพื่อหาเสียงผิดปกติ พนักงานขับรถด้วยความประมาท ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ อีกทั้งไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงช่วงล่างตามที่ลูกค้าแจ้ง ทำให้การทดลองขับ 3 รอบแรกไม่พบความผิดปกติ จนกระทั่งรอบที่ 4 ซึ่งเจ้าของรถต้องขึ้นไปนั่งด้วยจึงหาสาเหตุเจอ
เหตุการณ์ที่สาม มีเสียงพนักงานสบถคำหยาบคายภายในรถ เช่นคำว่า “หน้าหี” และคำว่า “มัน” ซึ่งแม้จะไม่แน่ชัดว่าด่าทอใคร แต่ก็สร้างความไม่สบายใจอย่างมาก
เจ้าของรถระบุเพิ่มเติมว่า ตนเองออกรถและใช้บริการศูนย์นี้มาโดยตลอด วันเกิดเหตุยังรู้สึกเห็นใจที่ทีมช่างทำงานหนัก จึงสั่งน้ำอัดลมและน้ำแข็งมาเลี้ยงทีมงานด้วยความเชื่อมั่น แต่เมื่อมาเห็นคลิปวิดีโอเหล่านี้กลับรู้สึกเสียความรู้สึกอย่างรุนแรง จึงเรียกร้องให้ศูนย์บริการและผู้บริหาร BYD เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ เจ้าของโพสต์ยังเปิดเผยสาเหตุที่ต้องมาโพสต์ลงบนพื้นที่ส่วนตัว เป็นเพราะก่อนหน้านี้พยายามนำเรื่องราวและคลิปวิดีโอไปโพสต์ในกลุ่มผู้ใช้ BYD แล้ว แต่แอดมินกลุ่มกลับลบคลิปและปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น
- เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น
- บราซิลฟ้องบริษัท BYD ของจีน ฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน-ใช้แรงงานคล้ายทาส
- BYD ประเทศไทย ฟ้องสื่ออิสระ โพสต์ข้อมูลบิดเบือน หมิ่นประมาท
