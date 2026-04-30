ข่าว

ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 16:06 น.
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ระบายความผิดหวัง นำรถเข้าศูนย์ BYD ชลบุรีเช็คระยะ แต่ช่างแอบดึงสายกล้องหน้ารถออก หัวเราะเยาะ ขับรถมือเดียวแถมสบถคำหยาบ วอนผู้บริหารตรวจสอบด่วน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ ที่ได้โพสต์บอกเล่าประสบการณ์สุดแย่ หลังนำรถยนต์เข้าไปใช้บริการเช็คระยะและให้ช่างตรวจสอบเสียงดังจากช่วงล่าง ที่ศูนย์บริการ BYD แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

เจ้าของโพสต์เล่าว่า หลังจากรับรถและขับออกจากศูนย์บริการมาไกลกว่า 100 กิโลเมตร ผ่านไปครึ่งวันเพิ่งสังเกตเห็นว่า พนักงานดึงสายไฟของกล้องบันทึกภาพหน้ารถและกล้องภายในห้องโดยสารออกทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทาง กล้องจะไม่สามารถบันทึกภาพเป็นหลักฐานได้เลย

เมื่อทราบดังนั้น เจ้าของรถจึงไล่ตรวจสอบภาพวิดีโอก่อนที่พนักงานจะดึงสายกล้องออก และต้องตกใจกับพฤติกรรมของพนักงาน โดยพบเหตุการณ์หลัก 3 ประเด็น ได้แก่

เหตุการณ์แรก ภาพบันทึกพฤติกรรมพนักงานขณะกำลังถอดสายกล้อง โดยพนักงานมีท่าทีหัวเราะขบขันและพูดจาในทำนองเยาะเย้ยว่าลูกค้าไม่มีทางรู้ว่าพวกเขาแอบดึงสายกล้องออก

เหตุการณ์ที่สอง ระหว่างพนักงานนำรถออกไปทดลองขับเพื่อหาเสียงผิดปกติ พนักงานขับรถด้วยความประมาท ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ อีกทั้งไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงช่วงล่างตามที่ลูกค้าแจ้ง ทำให้การทดลองขับ 3 รอบแรกไม่พบความผิดปกติ จนกระทั่งรอบที่ 4 ซึ่งเจ้าของรถต้องขึ้นไปนั่งด้วยจึงหาสาเหตุเจอ

ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ระบายความผิดหวัง นำรถเข้าศูนย์ BYD ชลบุรีเช็คระยะ แต่ช่างแอบดึงสายกล้องหน้ารถออก หัวเราะเยาะ ขับรถมือเดียวแถมสบถคำหยาบ วอนผู้บริหารตรวจสอบด่วน
ภาพจาก : FB/Suriya Sudsanit
เหตุการณ์ที่สาม มีเสียงพนักงานสบถคำหยาบคายภายในรถ เช่นคำว่า “หน้าหี” และคำว่า “มัน” ซึ่งแม้จะไม่แน่ชัดว่าด่าทอใคร แต่ก็สร้างความไม่สบายใจอย่างมาก

เจ้าของรถระบุเพิ่มเติมว่า ตนเองออกรถและใช้บริการศูนย์นี้มาโดยตลอด วันเกิดเหตุยังรู้สึกเห็นใจที่ทีมช่างทำงานหนัก จึงสั่งน้ำอัดลมและน้ำแข็งมาเลี้ยงทีมงานด้วยความเชื่อมั่น แต่เมื่อมาเห็นคลิปวิดีโอเหล่านี้กลับรู้สึกเสียความรู้สึกอย่างรุนแรง จึงเรียกร้องให้ศูนย์บริการและผู้บริหาร BYD เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ เจ้าของโพสต์ยังเปิดเผยสาเหตุที่ต้องมาโพสต์ลงบนพื้นที่ส่วนตัว เป็นเพราะก่อนหน้านี้พยายามนำเรื่องราวและคลิปวิดีโอไปโพสต์ในกลุ่มผู้ใช้ BYD แล้ว แต่แอดมินกลุ่มกลับลบคลิปและปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button