เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ
จากเพียงการเต้นโชว์สู่ขีดสุดแห่งความคล่องตัวทางยุทธวิธี เผยคลิปเทียบชัด 2025-2026 หุ่นยนต์จีนโชว์ไต่กำแพง-ใช้อาวุธ ผสานศิลปะการต่อสู้ที่ทำเอาตะวันตกต้องจับตามอง
เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสหรัฐอเมริกา (Embassy of The People’s Republic of China in the United States) ได้ทำการเผยแพร่สื่อวิดีโอแสดงแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญ
คลิปดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “2025 VS 2026 Chinese #SpringFestival Gala” ได้เปรียบเทียบวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robots) ของจีนในระยะเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรากฏสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการเทคโนโลยีความมั่นคงทั่วโลก
ย้อนกลับไปในปี 2025 ขีดความสามารถของหุ่นยนต์จีนยังจำกัดอยู่เพียงการเดินและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีเพื่อความบันเทิง แต่ภาพที่ปรากฏในปี 2026 คือการก้าวกระโดดทางวิศวกรรมอย่างมีนัยสำคัญ
หุ่นยนต์รุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางกายภาพ (Physical Capability) ที่ซับซ้อนและรวดเร็วเทียบเท่ามนุษย์ หรือในบางมิติอาจเหนือกว่า โดยมีการสาธิต กระบวนท่ากังฟู ซึ่งต้องใช้การประมวลผลการทรงตัวแบบเรียลไทม์ขั้นสูง โดยมีการสาธิตการออกหมัดและลูกเตะที่มีน้ำหนักและความเร็ว
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงให้เห็นถึงปรสิทธิภาพในการจับและควงอาวุธยาวประกอบท่วงท่าการต่อสู้ที่ลื่นไหล และที่น่าจับตามองที่สุดคือการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง การไต่กำแพง และการตีลังกา ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ การรบในเมือง (Urban Warfare) หรือภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ซับซ้อน
ความลื่นไหลของหุ่นยนต์ที่ปรากฏในคลิป ซึ่งแทบไม่ต่างจากภาพยนตร์ไซไฟ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตในซีกโลกตะวันตกและสหรัฐอเมริกา โดยมีความเห็นในเชิงตั้งคำถามว่า “In the US, they will say this is A.I making” หรือเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าวิดีโอนี้อาจถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI (CGI/Deepfake) มากกว่าจะเป็นความสามารถของหุ่นยนต์จริง
อย่างไรก็ตาม หากนี่คือของจริง มันคือเครื่องยืนยันว่าอัลกอริทึมการควบคุมมอเตอร์และการทรงตัวของจีนได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมไปแล้ว ซึ่งเป็นนัยสำคัญที่บ่งบอกว่า จีนพร้อมที่จะนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เข้าสู่การใช้งานจริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและอาจรวมถึงภาคความมั่นคงในอนาคตอันใกล้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักท่องเที่ยวจีนฉาว ระเริงรักกลางน้ำหาดพัทยา ไม่แคร์สายตาชาวบ้าน
- กองทัพไทย ได้รับแจ้งเหตุเขมรจุดไฟเผาป่า ไม่กังวลกระทบความมั่นคง
- คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู
ติดตาม The Thaiger บน Google News: