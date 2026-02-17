ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 14:16 น.
76
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด
ภาพจาก : Embassy of The People's Republic of China in the United States

จากเพียงการเต้นโชว์สู่ขีดสุดแห่งความคล่องตัวทางยุทธวิธี เผยคลิปเทียบชัด 2025-2026 หุ่นยนต์จีนโชว์ไต่กำแพง-ใช้อาวุธ ผสานศิลปะการต่อสู้ที่ทำเอาตะวันตกต้องจับตามอง

เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสหรัฐอเมริกา (Embassy of The People’s Republic of China in the United States) ได้ทำการเผยแพร่สื่อวิดีโอแสดงแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญ

คลิปดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “2025 VS 2026 Chinese #SpringFestival Gala” ได้เปรียบเทียบวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robots) ของจีนในระยะเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรากฏสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการเทคโนโลยีความมั่นคงทั่วโลก

ย้อนกลับไปในปี 2025 ขีดความสามารถของหุ่นยนต์จีนยังจำกัดอยู่เพียงการเดินและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีเพื่อความบันเทิง แต่ภาพที่ปรากฏในปี 2026 คือการก้าวกระโดดทางวิศวกรรมอย่างมีนัยสำคัญ

คลิปโชว์หุ่นยนต์จีน 2026 ทำท่ากังฟูอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ภาพจาก : Embassy of The People’s Republic of China in the United States

หุ่นยนต์รุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางกายภาพ (Physical Capability) ที่ซับซ้อนและรวดเร็วเทียบเท่ามนุษย์ หรือในบางมิติอาจเหนือกว่า โดยมีการสาธิต กระบวนท่ากังฟู ซึ่งต้องใช้การประมวลผลการทรงตัวแบบเรียลไทม์ขั้นสูง โดยมีการสาธิตการออกหมัดและลูกเตะที่มีน้ำหนักและความเร็ว

การเปรียบเทียบหุ่นยนต์จีน 2025 และ 2026 แสดงถึงการพัฒนาที่น่าทึ่ง
ภาพจาก : Embassy of The People’s Republic of China in the United States

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงให้เห็นถึงปรสิทธิภาพในการจับและควงอาวุธยาวประกอบท่วงท่าการต่อสู้ที่ลื่นไหล และที่น่าจับตามองที่สุดคือการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง การไต่กำแพง และการตีลังกา ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ การรบในเมือง (Urban Warfare) หรือภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ซับซ้อน

ความลื่นไหลของหุ่นยนต์ที่ปรากฏในคลิป ซึ่งแทบไม่ต่างจากภาพยนตร์ไซไฟ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตในซีกโลกตะวันตกและสหรัฐอเมริกา โดยมีความเห็นในเชิงตั้งคำถามว่า “In the US, they will say this is A.I making” หรือเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าวิดีโอนี้อาจถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI (CGI/Deepfake) มากกว่าจะเป็นความสามารถของหุ่นยนต์จริง

หุ่นยนต์จีน 2026 สามารถไต่กำแพงและทำท่าปาร์กูร์ได้อย่างน่าทึ่ง
ภาพจาก : Embassy of The People’s Republic of China in the United States

อย่างไรก็ตาม หากนี่คือของจริง มันคือเครื่องยืนยันว่าอัลกอริทึมการควบคุมมอเตอร์และการทรงตัวของจีนได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมไปแล้ว ซึ่งเป็นนัยสำคัญที่บ่งบอกว่า จีนพร้อมที่จะนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เข้าสู่การใช้งานจริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและอาจรวมถึงภาคความมั่นคงในอนาคตอันใกล้

การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์จีน 2026 ทำให้ดูเหมือนภาพยนตร์ไซไฟ
ภาพจาก : Embassy of The People’s Republic of China in the United States

Thosapol Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

