ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน

เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 11:54 น.
ภาพจาก : สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เลขาธิการ สปส. แจงละเอียดปัญหากระทบยอดบัญชี E-Form-GL และ New GFMIS Thai ทำข้อมูลสินทรัพย์ไม่เป็นปัจจุบัน เร่งส่งทีมเฉพาะกิจรวบรวมหลักฐานยืนยัน สตง. พร้อมสั่งตรวจนับทรัพย์สินจริงทั่วประเทศ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออกมาชี้แจงกรณีงบประมาณปี 2568 หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากพบส่วนต่างของตัวเลขสินทรัพย์เกือบ 4,000 ล้านบาท โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เงินกองทุนสูญหาย แต่เป็นความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคของระบบบัญชี

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการด่วนให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน พร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานการจัดทำบัญชีและการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาความมั่นคงของเงินกองทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกันตนว่าทรัพย์สินทุกบาททุกสตางค์ได้รับการดูแลอย่างโปร่งใส

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุว่าสาเหตุหลักเกิดจากข้อขัดข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบบัญชีภายใน (E-Form-GL) กับระบบบัญชีภาครัฐ (New GFMIS Thai) ที่มีการกำหนดรูปแบบข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้การลงรายการทางบัญชีบางส่วนคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน

นอกจากนี้ สปส. ยอมรับว่ามีความบกพร่องในการปรับปรุงข้อมูลระหว่าง “ทะเบียนคุมครุภัณฑ์” และ “ระบบ GFMIS” เช่น มีการลงรายการซ้ำซ้อน หรือบางรายการที่จำหน่ายออกไปแล้วแต่ระบบยังไม่อัปเดต ขณะนี้ได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อเปรียบเทียบตรวจสอบรายการทางบัญชีและรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเพื่อยืนยันต่อ สตง. ว่ามีทรัพย์สินรองรับอยู่จริง

ในส่วนของการแก้ไขระยะยาว สปส. ได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติงานทั่วประเทศทำการตรวจนับสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง (Physical Count) และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อสร้างระบบการควบคุมภายในที่เข้มงวดและปิดช่องโหว่ด้านงานเอกสาร โดย สปส. ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการบริหารกองทุนด้วยความโปร่งใสสูงสุดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ประกันตนทุกคน

