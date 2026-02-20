ย้อนรายชื่อเหยื่อ “แอม ไซยาไนด์” สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต

ข่าว

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 13:26 น.
ย้อนรายชื่อ 14 เหยื่อ “แอม ไซยาไนด์” คดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญ หลังศาลตัดสินคดีล่าสุด สรุปไทม์ไลน์คนใกล้ชิดที่ถูกลวงวางยาพิษล้างหนี้ ดับ 13 รอด 1

ศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิต นางสรารัตน์ รังสิวุฒิฒาภรณ์ หรือ แอม ไซยาไนด์ ในความผิดฐานวางแผนตระเตรียมการฆ่า พ.ต.ต.หญิงนิภา แสนจันทร์ หรือ สารวัตรปู นางสรารัตน์ได้ใส่สารพิษไซยาไนด์ปลอมปนในอาหาร ยา หรือเครื่องดื่มให้ผู้ตายรับประทานเข้าไปในปริมาณมากจนเสียชีวิต เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ศาลมองว่า นางสรารัตน์ มีเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อปกปิดความผิดฐานฉ้อโกงและหวังผลประโยชน์จากผู้ตาย แต่คำให้การของนางสรารัตน์ยังเป็นประโยชน์ ศาลจึงลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิต

คดีนี้ถือเป็นการตัดสินโทษครั้งที่สองของนางสรารัตน์ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2567 ศาลได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนางสรารัตน์มาแล้วในคดีฆาตกรรม น.ส.ศิริพร หรือ ก้อย ศาลชี้ว่า นางสรารัตน์ มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อชิงทรัพย์ เหตุการณ์ครั้งนั้นนางสรารัตน์นำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ผสมลงในอาหารหรือน้ำดื่มให้ น.ส.ศิริพร ดื่มกินระหว่างเดินทางไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จากพฤติการณ์ก่อเหตุที่ต่อเนื่องยาวนานและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก สังคมจึงให้ความสนใจกับรายชื่อเหยื่อทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับนางสรารัตน์ ข้อมูลการสืบสวนพบรายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องทางการเงินและเสียชีวิตในลักษณะผิดปกติดังนี้

แอม ไซยาไนด์
แฟ้มภาพ

รายชื่อเหยื่อในคดี “แอม ไซยาไนด์”

  1. น.ส.มณฑาทิพย์ ชาว จ.กำแพงเพชร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2558 ที่กรุงเทพมหานคร ก่อนเสียชีวิต น.ส.มณฑาทิพย์ เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยมีนางสรารัตน์เป็นคนขับรถไปรับที่สนามบิน

  2. น.ส.นิตยา (อายุ 36 ปี) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2563 ในบ้านพักพื้นที่ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม สาเหตุการตายมาจากระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว ผู้เสียชีวิตเป็นคนค้ำประกันเงินกู้ให้นางสรารัตน์ และพบว่านางสรารัตน์อยู่ด้วยในคืนสุดท้าย

  3. น.ส.ดาริณี หรือ ฟ้า (อายุ 34 ปี) เสียชีวิตด้วยสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2563 ที่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีทรัพย์สินสูญหายจำนวน 60,000 บาท

  4. นายสุรัตน์ (อายุ 35 ปี) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ช่วงเสียชีวิตพบเงินจากบัญชีธนาคารถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของนางสรารัตน์เป็นเงิน 60,000 บาท

  5. ร.ต.อ.หญิง กานดา หรือ ผู้กองนุ้ย (อายุ 36 ปี) เสียชีวิตด้วยสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 ที่บริเวณหน้าห้างโกลบอล จ.นครปฐม ผู้เสียชีวิตได้ร่วมวงแชร์ 100,000 บาทกับนางสรารัตน์

  6. น.ส.รสจินทร์ หรือ เจ๊น้อยขายผัก เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 ที่ตลาดมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ด้วยสาเหตุเลือดเป็นกรด ผู้เสียชีวิตได้ร่วมวงแชร์ 100,000 บาทกับนางสรารัตน์

  7. นางจันทร์รัตน์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2565 ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยสาเหตุโลหิตล้มเหลว มีประวัติร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้จำนวน 70,000 บาท

  8. นางมณีรัตน์ หรือ ครูต่าย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2565 ที่ตลาดบน-ตลาดล่าง พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ด้วยสาเหตุเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ก่อนเสียชีวิตนางสรารัตน์ได้โทรศัพท์และมานัดเจอกับครูต่าย

  9. น.ส.กะณิกา (อายุ 44 ปี) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 ที่ปั๊ม ปตท. บริเวณวงเวียนโพธาราม จ.ราชบุรี ด้วยสาเหตุหลอดเลือดในสมอง ในช่วงเสียชีวิตพบว่าเงินในบัญชีธนาคารถูกถอนออกไป 300,000 บาท โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำสูญหายไปอีกอย่างละเส้น

  10. น.ส.ผุสดี หรือ ครูอ๊อด (อายุ 39 ปี) เสียชีวิตวันที่ 20 พ.ย. 2565 ในบ้านพัก ต.ลำบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม สาเหตุมะเร็งเม็ดเลือด มีภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ผู้เสียชีวิตร่วมวงแชร์ 100,000 บาทกับนางสรารัตน์

  11. นายสุทธิศักดิ์ (อายุ 35 ปี) สามีใหม่และพ่อของเด็กในท้องนางสรารัตน์ เสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจเต้นผิดจังหวะ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2566 ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ทรัพย์สินที่สูญหายคือสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม 8 บาท พระเครื่องมูลค่า 100,000 บาท และเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง

  12. พ.ต.ต.หญิง นิภา แสนจันทร์ (อายุ 38 ปี) เสียชีวิตด้วยสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2566 ที่บ้านเลขที่ 196 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วยเงินสด 10,000 บาท และเงินในบัญชีธนาคารถูกถอนออกไป 140,000 บาท

  13. น.ส.สาวิตรี หรือ หนิม (อายุ 40 ปี) เจ้าหนี้ของนางสรารัตน์หลักแสนบาท เสียชีวิตในพื้นที่ จ.มุกดาหาร หลังกินยาลดความอ้วนตามที่นางสรารัตน์ชวนกิน

  14. นางกานติมา หรือ ปลา (อายุ 36 ปี) ผู้รอดชีวิตเพียง 1 ราย เป็นภรรยาตำรวจ เหตุเกิดเดือน ก.ย. 2565 ที่ห้างแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี นางสรารัตน์ติดหนี้ผู้รอดชีวิตจำนวน 250,000 บาท โดยมีการใช้คืนมาแล้วกว่า 50,000 บาท

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 13:26 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

