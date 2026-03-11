ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ วางยาฆ่า นิตยา ประสงค์ทรัพย์

เปิดสาเหตุศาลยกฟ้อง “แอม ไซยาไนด์” คดีที่ 3 ชี้พยานหลักฐานยังมีข้อสงสัย

วันนี้ (11 มี.ค. 2569) ความคืบหน้ามหากาพย์คดีสะเทือนขวัญ “แอม ไซยาไนด์” หรือ นางสรารัตน์ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำพิพากษาในคดีที่ 3 ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของ น.ส.นิตยา แก้วบุปผา ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อชิงทรัพย์

เปิดสาเหตุหลัก ทำไมศาลถึง “ยกฟ้อง”

หลักฐานไม่สิ้นสงสัย: ศาลได้ทำการพิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆ ที่ถูกนำสืบเข้ามาในคดีแล้วพบว่า พยานหลักฐานยังมีช่องโหว่และเกิด “เหตุแห่งความสงสัยตามสมควร” ว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่

ตามหลักมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญา เมื่อพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ไม่มีน้ำหนักความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะชี้ชัดความผิดได้อย่างปราศจากข้อสงสัย ศาลจึงต้องพิพากษา ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลย ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสากลในกระบวนการยุติธรรมครับ

ขตลอดกระบวนการพิจารณาคดีที่ผ่านมา แอม ไซยาไนด์ ได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในคดีนี้มาโดยตลอด

ย้อนรอยคดีที่ 3 ข้อกล่าวหาในคดี น.ส.นิตยา

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2563 ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครปฐม แอมถูกกล่าวหาว่าแอบผสมสารพิษลงในเครื่องดื่มให้ น.ส.นิตยา (อายุ 36 ปี) ดื่ม จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตจากภาวะระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว

ข้อกล่าวหาระบุว่าหลังผู้ตายเสียชีวิต จำเลยได้ทำการชิงรถยนต์และทรัพย์สินหลบหนีไป

แม้ในคดีล่าสุดศาลจะตัดสินยกฟ้อง แต่ในทางกฎหมาย แอม ไซยาไนด์ ยังคงต้องรับโทษหนักจากคำพิพากษาขั้นเด็ดขาดใน 2 คดีแรกที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วก่อนหน้านี้ ได้แก่

  1. คดีที่ 1 วางยา “ก้อย” น.ส.ศิริพร ศาลมีคำพิพากษาลงโทษสูงสุดคือ “ประหารชีวิต” สถานเดียว

  2. คดีที่ 2 วางยา “สารวัตรปู” พ.ต.ต.หญิงนิภา ศาลมีคำพิพากษาลงโทษ “จำคุกตลอดชีวิต”

ไขข้อข้องใจ ทำไมศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย

หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย (In dubio pro reo) เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย มีไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกัน สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) ของไทย มาตรา 227 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ “เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย”

ความหมายคือ หากโจทก์ (ผู้ฟ้อง) นำสืบพยานหลักฐานแล้ว ศาลยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจ 100% หรือยังมีช่องโหว่ ที่ทำให้คิดได้ว่าจำเลยอาจจะไม่ได้ทำผิดจริง ศาลจะไม่มีสิทธิเดา หรือใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินลงโทษจำเลยเด็ดขาด แต่ศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องจำเลยทันทีครับ

2. ปรัชญาเบื้องหลัง ทำไมต้องปกป้องจำเลย?

หลักการนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดทางนิติศาสตร์ที่โด่งดังระดับโลกที่เรียกว่า Blackstone’s Ratio ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ปล่อยคนผิดสิบคน ดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิ์เพียงคนเดียว”

กระบวนการยุติธรรมมองว่า การเอาคนบริสุทธิ์ไปขังคุกหรือประหารชีวิต เป็นความอยุติธรรมที่ร้ายแรงที่สุดและไม่อาจยอมรับได้ ดังนั้น กฎหมายจึงยอมให้คนผิดบางคนที่หลักฐานไม่ชัดเจนรอดพ้นคุกไป ดีกว่าเสี่ยงจับแพะรับบาปครับ

ในคดีอาญาภาระการพิสูจน์จะตกอยู่กับฝั่งโจทก์เสมอ โจทก์มีหน้าที่ต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นจนปราศจากข้อสงสัยตามสมควร

จำเลย ไม่ต้อง หาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์ เพราะกฎหมายมีหลัก Presumption of Innocence หรือ สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสิน จำเลยแค่หาหลักฐานมา “หักล้าง” ให้ศาลเกิดความลังเลใจ จำเลยก็มีโอกาสชนะคดีมากขึ้น หากหลักฐานฝั่งโจทกย์ไม่พิสูจน์จนสิ้นสงสัยได้

กลับมามองที่คดีแอม ไซยาไนด์

จากหลักการข้างต้น จะเห็นได้ชัดเจนในคดีที่ 3 ของแอม ไซยาไนด์ ครับ แม้ในสายตาสังคม แอมจะมีประวัติการกระทำผิดในคดีอื่นมาแล้ว ศาลตัดสินประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตไปแล้ว หรือดูมีแรงจูงใจน่าสงสัยแค่ไหนก็ตาม แต่ในการพิจารณาคดี ศาลจะต้องดู “เฉพาะพยานหลักฐานของคดีนั้นๆ เท่านั้น” เอาคดีอื่นมาปะปนไม่ได้

เมื่อหลักฐานในคดีที่ 3 (กรณี น.ส.นิตยา) ของโจทก์ยังไม่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นภาพการวางยาและการชิงทรัพย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบจนไร้ข้อกังขา ศาลจึงต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด คือการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย และพิพากษายกฟ้องในคดีนี้นั่นเองครับ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

