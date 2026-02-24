ส่งกำลังใจ จันทน์จวง ดวงจันทร์ โกนผมสู้มะเร็ง ลั่น “มันดุมาก ผ่าตัดแล้วแต่ไม่จบ”

บันเทิง

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 08:54 น.
ส่งกำลังใจ จันทร์จวง ดวงจันทร์ โกนผมสู้มะเร็งเต้านม ลั่น “มันดุมาก ผ่าตัดแล้วก็ไม่จบ แต่ไม่กลัว ต้องให้มันกลัวเรา”

เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ไก่ จันทน์จวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง และน้องสาวของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้ออกมาแจ้งข่าวว่า ตนกำลังเผชิญกับ โรคมะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 หลังจากนั้นก็มีข่าวเธอเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอด แต่ก็ยังได้รับกำลังใจดี ๆ จากทั้งคนในวงการ ครอบครัว รวมถึงกลุ่มแฟนคลับที่ส่งมาให้อย่างล้นหลาม

ล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2569 จันทน์จวง ดวงจันทร์ ได้โพสต์คลิปอัปเดตผ่านทางช่องติ๊กต็อกส่วนตัว @junjuang หลังจากเจ้าตัวได้เข้ารับการรักษาด้วยการรับคีโมและยามุ่งเป้าเป็นเข็มที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการรับคีโมกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง เช่น ผมร่วง จันทน์จวง เลยตัดสินใจเข้าร้านทำผม เพื่อโกนผมทั้งหัวตัดปัญหาเรื่องผมร่วงขณะรับคีโมรักษามะเร็งเต้านม

ช่วงหนึ่งของคลิปเผยให้เห็นตอนที่ จันทน์จวง ดวงจันทร์ ใช้ปัตตาเลี่ยนไถผมด้วยตัวเองแบบไม่มีเสียดายเลย โดยเจ้าตัวยังได้พูดอธิบายในคลิปทั้งหมดว่า “เมื่อวานไปสกินเฮดผมมา เนื่องจากทำคีโมแล้วทำให้ผมร่วง เราต้องไม่รอให้มันร่วงจนหมด เราต้องชนะมัน เลยจัดการก่อน ไปพร้อมกับพี่สาว เจ๊จิ๋ม ดวงใจ ดวงจันทร์ ไปตัดผมเป็นเพื่อนน้องหลังจากที่ตัวเองผมยาวมาก…

มะเร็งเหรออย่าฝันฉันโกนเอง ไม่ต้องรอให้เธอร่วง คีโมแล้วเข็มที่สอง ผมเริ่มร่วงเยอะ พี่ผึ้งเคยบอกว่าถ้าเขาหายแล้วผมร่วงหมด เขาจะทาปากแดง ๆ ใส่ต่างหูห่วงใหญ่ ๆ แล้วมานั่งร้องเพลง ถ้านั่งไม่ได้เขาจะสีซอ เจ๊จิ๋มลงผมคนแรกให้ ได้พรแล้วให้หมดโรคหมดภัย เป็นพรอันประเสริฐจากพี่สาว

หนูเป็นมะเร็งระยะแรก คิดว่าตัดออกไปจะจบ โดยไม่ต้องให้คีโม แต่มันมาดุเหมือนหนู มันดุ เราอย่าไปกลัวมัน มันต้องกลัวเรา

ก็ประมาณนี้ อยากได้ฟีลความรู้สึกของพี่ผึ้ง ตอนที่พี่ผึ้งบอกว่า ถ้าพี่ผึ้งหายป่วย แล้วผมเขาร่วงหมด เขาจะทาปากสีแดง ใส่ต่างหูห่วงใหญ่ ๆ วันนี้ลองทำสิ่งที่พี่ผึ้งต้องการ อยากรู้ฟีล บอกเลยว่าสบายมาก เดินห้างโดยไม่แคร์อะไรเลย”

#เทรนด์วันนี้້#จันทน์จวงดวงจันทร์ #ดวงใจดวงจันทร์ @ดวงใจ ดวงจันทร์ อาจจะยาวสักนิดนะคะ 🙏 เราทำผมร้านนี้มาประมาณ6ปีกว่า ทำมาแล้วทุกสี เมื่อวานไปสกรีนเฮดผมมา เนื่องจากทำคีโมแล้วทำให้ผมร่วง เราต้องไม่รอให้มันร่วงจนหมด เราต้องชนะมัน เลยจัดการก่อน ไปพร้อมกับพี่สาว เจ๊จิ๋ม ดวงใจ ดวงจันทร์ ไปตัดผมเป็นเพื่อนน้องหลังจากที่ตัวเองผมยาวมาก🥰 หลานหนิงก็ไปตัดเป็นเพื่อนด้วย แต่สิ่งใดๆแล้ว ขอบคุณน้องดี ขอบใจหลานตะวัน ที่เป็นกำลังใจให้เสมอ ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่อยู่ในร้าน ที่ดูแลเราสามคนเป็นอย่างดี 👉 💇‍♀️ร้านดีแอนด์ดี👈 สาขาใหม่ไฉไลกว่าเดิม เพิ่มเติมคือร้านใหญ่ขึ้น ร้านอยู่ใต้พงหลี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ💕ใครอยากมาทำสวยที่นี่ ราคาจันทน์จวงลด50%นะจ๊ะ🥰🥰 โทรนัดได้เลยที่เบอร์ 081-3741836 ชื่อพี่ดี ใจดีสมชื่อจ้ะ💛หรือไปที่ร้านได้เลย รับรองว่าไม่แพงจริงๆนะ อย่าเชื่อเรา ต้องไปลองเองจ้า🥰😘😘 💛 ขอบคุณน้องดี❤️ อีกครั้งจากหัวใจ ทำตั้งแต่มีผม จนไม่มีผม ก็ยังมั่นใจร้านนี้อยู่ดี🥰

♬ เสียงต้นฉบับ – จันทน์จวง ดวงจันทร์🐝🌙 – จันทน์จวง ดวงจันทร์🐝🌙

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

