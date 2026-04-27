ด่วน! แอป Facebook ดับ กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก เป็นทั้งระบบ iOS และ Android
ผู้ใช้เฟซบุ๊กในไทยโอดครวญ เจอปัญหาแอปเด้งปิดตัวเองเมื่อกดอ่านความคิดเห็น เพจดัง Drama-addict โพสต์เช็กชื่อพบเป็นเหมือนกันเพียบ คาดเป็นบั๊กจากระบบเซิร์ฟเวอร์
กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในไทย เมื่อวันนี้ 27 เมษายน 2569 แอปพลิเคชัน Facebook เกิดอาการขัดข้องอย่างหนัก ผู้ใช้งานจำนวนมากพบปัญหาแอปพลิเคชันเด้งและปิดตัวลงเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นชัดเจนในจังหวะที่ผู้ใช้งานกดเข้าไปเพื่ออ่านความคิดเห็นในโพสต์ต่าง ๆ
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ออกมาโพสต์สอบถามลูกเพจถึงอาการดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 โพสต์นี้กลายเป็นจุดรวมพลคนเจอปัญหา ชาวเน็ตแห่เข้ามายืนยันว่าพบอาการแอปดับเช่นเดียวกัน
จากการสำรวจข้อมูลพบว่าปัญหานี้กระทบผู้ใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บางคนอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ยังพบอาการหน้าฟีดไม่โหลดข้อมูลใหม่และแอปค้างจนเด้งออกเหมือนเดิม
ผู้ใช้งานบางส่วนพยายามหาวิธีแก้ไขเบื้องต้นด้วยการล้างแคช (Clear Cache) หรือลบแอปพลิเคชันแล้วติดตั้งใหม่ แต่หลายคนลงความเห็นว่าปัญหานี้น่าจะเกิดจากบั๊กของระบบเซิร์ฟเวอร์จากบริษัท Meta โดยตรง
ขณะนี้บริษัท Meta ยังไม่มีประกาศชี้แจงสาเหตุหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการ ผู้ใช้งานต้องรอการอัปเดตแพตช์ระบบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวต่อไป
