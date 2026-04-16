สำนักข่าวดัง จ่อปลดพนักงาน 2 พันคน เซ่นวิกฤตการเงิน 500 ล้าน

สำนักข่าวบีบีซีเตรียมปลดพนักงาน 2,000 ตำแหน่งเพื่อลดรายจ่าย 500 ล้านปอนด์ อ่านสาเหตุวิกฤตการเงิน การเปลี่ยนผู้บริหาร
สำนักข่าวบีบีซีประกาศแผนลดจำนวนพนักงานสูงสุด 2,000 ตำแหน่ง เป้าหมายเพื่อประหยัดงบประมาณประจำปีร้อยละ 10 คิดเป็นเงิน 500 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2.16 หมื่นล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า ถือเป็นการปรับลดขนาดองค์กรครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ ผู้บริหารแจ้งข่าวการเลิกจ้างให้พนักงานทราบผ่านการประชุมทางโทรศัพท์
รอดรี ทัลฟาน เดวีส์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ส่งอีเมลถึงพนักงานใจความว่า “ผมรู้ว่าเรื่องนี้สร้างความไม่แน่นอนอย่างแท้จริง แต่เราต้องการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความท้าทาย” เดวีส์อธิบายว่าปัญหาเงินเฟ้อ แรงกดดันด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รายได้เชิงพาณิชย์ลดลง ตลอดจนเศรษฐกิจโลกผันผวน เป็นสาเหตุหลักของการลดรายจ่าย บีบีซีวางแผนลดรายจ่ายส่วนใหญ่ในปีงบประมาณหน้าซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน 2570
การปรับลดพนักงานเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหาร แมตต์ บริตติน อดีตผู้บริหารกูเกิลเตรียมเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ในเดือนหน้า เขาจะเข้ามาแทนที่ ทิม เดวี ผู้อำนวยการใหญ่คนเดิม กับ เดโบราห์ เทอร์เนส หัวหน้าฝ่ายข่าว ผู้บริหารทั้งสองคนลาออกเพื่อรับผิดชอบกรณีนำเสนอสารคดีที่มีการตัดต่อบิดเบือนเนื้อหาสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ก่อนเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้สนับสนุนบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันทรัมป์กำลังฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีหมิ่นประมาทจากบีบีซีเป็นเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์
บีบีซีก่อตั้งกิจการในปี 2465 โดยเริ่มต้นจากการให้บริการวิทยุ ปัจจุบันดำเนินกิจการช่องโทรทัศน์ระดับชาติระดับภูมิภาค 15 ช่อง ช่องโทรทัศน์ต่างประเทศ สถานีวิทยุระดับชาติ 10 แห่ง สถานีวิทยุท้องถิ่นหลายสิบแห่ง บริการวิทยุเวิลด์เซอร์วิส รวมถึงบริการสตรีมมิงไอเพลเยอร์
องค์กรพึ่งพารายได้หลักจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 180 ปอนด์ หรือเกือบ 8 พันบาทครัวเรือนในสหราชอาณาจักรที่รับชมรายการสดหรือคอนเทนต์ของบีบีซีต้องจ่ายเงินส่วนนี้
ฝ่ายค้านรวมถึงสถานีโทรทัศน์คู่แข่งวิจารณ์การเก็บค่าธรรมเนียมนี้อย่างหนักในยุคสตรีมมิงดิจิทัล ผู้คนจำนวนมากไม่มีโทรทัศน์ ไม่ได้ติดตามตารางออกอากาศแบบดั้งเดิม รัฐบาลพรรคเลเบอร์ให้คำมั่นว่าจะจัดการให้องค์กรสื่อแห่งนี้มีเงินทุนอย่างยั่งยืนยุติธรรม รัฐบาลไม่ปิดกั้นแนวคิดเรื่องการยกเลิกระบบค่าธรรมเนียมเพื่อเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการระดมทุนวิธีอื่น
