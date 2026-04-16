Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 09:46 น.
สำนักข่าวดัง จ่อปลดพนักงาน 2 พันคน เซ่นวิกฤตการเงิน 500 ล้าน

สำนักข่าวบีบีซีเตรียมปลดพนักงาน 2,000 ตำแหน่งเพื่อลดรายจ่าย 500 ล้านปอนด์ อ่านสาเหตุวิกฤตการเงิน การเปลี่ยนผู้บริหาร

สำนักข่าวบีบีซีประกาศแผนลดจำนวนพนักงานสูงสุด 2,000 ตำแหน่ง เป้าหมายเพื่อประหยัดงบประมาณประจำปีร้อยละ 10 คิดเป็นเงิน 500 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2.16 หมื่นล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า ถือเป็นการปรับลดขนาดองค์กรครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ ผู้บริหารแจ้งข่าวการเลิกจ้างให้พนักงานทราบผ่านการประชุมทางโทรศัพท์

รอดรี ทัลฟาน เดวีส์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ส่งอีเมลถึงพนักงานใจความว่า “ผมรู้ว่าเรื่องนี้สร้างความไม่แน่นอนอย่างแท้จริง แต่เราต้องการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความท้าทาย” เดวีส์อธิบายว่าปัญหาเงินเฟ้อ แรงกดดันด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รายได้เชิงพาณิชย์ลดลง ตลอดจนเศรษฐกิจโลกผันผวน เป็นสาเหตุหลักของการลดรายจ่าย บีบีซีวางแผนลดรายจ่ายส่วนใหญ่ในปีงบประมาณหน้าซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน 2570

การปรับลดพนักงานเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหาร แมตต์ บริตติน อดีตผู้บริหารกูเกิลเตรียมเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ในเดือนหน้า เขาจะเข้ามาแทนที่ ทิม เดวี ผู้อำนวยการใหญ่คนเดิม กับ เดโบราห์ เทอร์เนส หัวหน้าฝ่ายข่าว ผู้บริหารทั้งสองคนลาออกเพื่อรับผิดชอบกรณีนำเสนอสารคดีที่มีการตัดต่อบิดเบือนเนื้อหาสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ก่อนเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้สนับสนุนบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันทรัมป์กำลังฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีหมิ่นประมาทจากบีบีซีเป็นเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์

บีบีซีก่อตั้งกิจการในปี 2465 โดยเริ่มต้นจากการให้บริการวิทยุ ปัจจุบันดำเนินกิจการช่องโทรทัศน์ระดับชาติระดับภูมิภาค 15 ช่อง ช่องโทรทัศน์ต่างประเทศ สถานีวิทยุระดับชาติ 10 แห่ง สถานีวิทยุท้องถิ่นหลายสิบแห่ง บริการวิทยุเวิลด์เซอร์วิส รวมถึงบริการสตรีมมิงไอเพลเยอร์

องค์กรพึ่งพารายได้หลักจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 180 ปอนด์ หรือเกือบ 8 พันบาทครัวเรือนในสหราชอาณาจักรที่รับชมรายการสดหรือคอนเทนต์ของบีบีซีต้องจ่ายเงินส่วนนี้

ฝ่ายค้านรวมถึงสถานีโทรทัศน์คู่แข่งวิจารณ์การเก็บค่าธรรมเนียมนี้อย่างหนักในยุคสตรีมมิงดิจิทัล ผู้คนจำนวนมากไม่มีโทรทัศน์ ไม่ได้ติดตามตารางออกอากาศแบบดั้งเดิม รัฐบาลพรรคเลเบอร์ให้คำมั่นว่าจะจัดการให้องค์กรสื่อแห่งนี้มีเงินทุนอย่างยั่งยืนยุติธรรม รัฐบาลไม่ปิดกั้นแนวคิดเรื่องการยกเลิกระบบค่าธรรมเนียมเพื่อเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการระดมทุนวิธีอื่น

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 เม.ย. 69 ผลสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้าน

24 วินาที ที่แล้ว
เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด ข่าว

เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัว “น้องเบญ” ปิดรับบริจาคยอดทะลุ 3 ล้าน ขอเก็บ 1.3 ล้าน ที่เหลือบริจาคทั้งหมด

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้เขียนบท “หงสาวดี” ชี้แจงเป็นความบังเอิญโดยสุจริต ยันไม่ได้ลอกเนื้อหา

14 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

3 อันดับ เลขเด็ด AI งวด 16 เม.ย. 69 สถิติหวยย้อนหลัง 2 ตัวน่าจับตา

15 นาที ที่แล้ว
สำนักข่าวดัง จ่อปลดพนักงาน 2 พันคน เซ่นวิกฤตการเงิน 500 ล้าน เศรษฐกิจ

สำนักข่าวดัง จ่อปลดพนักงาน 2 พันคน เซ่นวิกฤตการเงิน 500 ล้าน

15 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก 16/4/69 จับตาเลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย งบน้อยห้ามพลาด เด่น 9 รอง 6

16 นาที ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย แจกเลขปิงปองงวด 16 เมษายน 2569 เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์เลขเด็ดงวด 16/4/69 พาหนุ่มเกณฑ์ทหารล้วงไห ได้เลขสวย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน ตำรวจจับพ่อ น้องยูกิ ทิ้งศพลูกชาย 11 ขวบในป่า สารภาพจัดฉาก

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โพสต์ภาพ AI พระเยซูโอบกอดตนเอง ไม่เข็ดหลังเจอดราม่ารอบที่แล้ว

28 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร เก็งเลขท้ายก่อนหวยออกวันนี้ 16/4/69

30 นาที ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด &quot;หลวงปู่ศิลา&quot; 16 เม.ย. 69 ขันน้ำมนต์งานบุญใหญ่ เลขปฏิทินมงคล เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด “หลวงปู่ศิลา” 16 เม.ย. 69 ขันน้ำมนต์งานบุญใหญ่ เลขปฏิทินมงคล

35 นาที ที่แล้ว
โอกาสถูกหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล เลขเด็ด

เฉลย โอกาสถูกหวยรางวัลที่ 1 มีกี่เปอร์เซนต์ ทำไงให้เป็นผู้โชคดี

40 นาที ที่แล้ว
เลฃเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ 16 4 69 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ด 16 เม.ย. 69 ฟันเลขเด่นเน้น ๆ ลุ้นโชคหลังสงกรานต์

41 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 16 เม.ย. 69 เปิดตลาดหลังสงกรานต์ พุ่งแตะระดับ 72,900 บาท

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“มาลี” โต้เป็นเฟคนิวส์ เขมรขอเปิดด่านชายแดน ชี้เป็นความรับผิดชอบของไทย

51 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16 เม.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี รอผลรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันน้ำมันเพียงพอให้ประชาชนกลับบ้าน แต่ขอให้ใช้อย่างรู้คุณค่า-ประหยัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นออสเตรเลียรับผิด ผลิตเนื้อหาอนาจารชนิด Deepfake คดีแรกในประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มร้องเรียน เล่นสงกราน์ถูกลวนลาม โดนดูดคอ ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ทิ้งจดหมายลาตาย ลั่นไกจบชีวิตพร้อมภรรยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมนักข่าว ประณามใช้ IO ใส่ร้าย “ฐปนีย์” ตั้งคำถามซุ่มยิง “สส.กมลศักดิ์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” บินถกโอมาน เจรจาใช้เส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ-กู้เรือ “มยุรี นารี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 16 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 16 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 16 4 69 ดูดวง

12 ราศี เตรียมรับโชคใหญ่ เปิดประตูแห่งโอกาส นำทางชีวิตรุ่งโรจน์ตลอดปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 เม.ย. 69 ผลสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้าน

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569
เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด

เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569

ครอบครัว “น้องเบญ” ปิดรับบริจาคยอดทะลุ 3 ล้าน ขอเก็บ 1.3 ล้าน ที่เหลือบริจาคทั้งหมด

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569

ผู้เขียนบท “หงสาวดี” ชี้แจงเป็นความบังเอิญโดยสุจริต ยันไม่ได้ลอกเนื้อหา

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569
Back to top button