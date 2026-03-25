เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ

เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 18:20 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 16:48 น.
66
เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ
กลุ่มจัดอีเวนต์สยองขวัญ ANNYA ประกาศหาคนทดสอบห้องพักประวัติหลอนที่เมืองอุสึโนมิยะ จำนวน 3 คืน พร้อมกฎเหล็กห้ามหลับและห้ามใช้มือถือ แลกกับค่าจ้าง 130,000 เยน เช็กรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่

ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) แชร์ประกาศรับสมัครงานพาร์ตไทม์จากประเทศญี่ปุ่น งานนี้ให้ค่าตอบแทน 130,000 เยน (ประมาณ 26,000 บาท ถึง 31,000 บาท) ผู้รับจ้างต้องนั่งเฝ้าห้องพักจำนวน 3 คืน คืนละ 5 ชั่วโมง

บัญชี @ANNYAOBAKE ของกลุ่ม “อันยะ” (暗夜-ANNYA-) โพสต์ประกาศดังกล่าว กลุ่มอันยะคือผู้จัดอีเวนต์สยองขวัญในญี่ปุ่น พวกเขาเชี่ยวชาญการซื้อบ้านที่มีประวัติคนเสียชีวิตหรือเรื่องเหนือธรรมชาติ (จิโกะ บุคเค็น) เพื่อเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปค้างคืน

ค่าจ้าง 130,000 เยน ทำอะไรบ้าง?

สถานที่ทำงานตั้งอยู่ที่เมืองอุสึโนมิยะ จังหวัดโทจิงิ กลุ่มอันยะรับสมัครผู้ชายอายุ 20 ปีขึ้นไปที่มีร่างกายแข็งแรงเพียง 1 คน ผู้จัดงานจ่ายค่าตอบแทน 130,000 เยน และจ่ายค่าเดินทางแยกต่างหาก

ผู้รับจ้างต้องเข้าไปอยู่ในห้องพักที่กลุ่มอันยะกำหนดเป็นเวลา 3 คืน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. (คืนละ 5 ชั่วโมง) การทำงานจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม กลุ่มอันยะจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านอีเมล anye3133@gmail.com เท่านั้น

ฎเหล็ก 6 ข้อสำหรับการทำงาน
กฎเหล็ก 6 ข้อสำหรับการทำงาน

ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎ 6 ข้ออย่างเคร่งครัด ได้แก่

  • ข้อ 1 ห้ามออกจากห้องตลอดเวลาทำงาน หากต้องการเข้าห้องน้ำ ต้องใช้ถุงปัสสาวะพกพาเท่านั้น

  • ข้อ 2 ล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานให้สนิท ห้ามเปิดรับบุคคลที่มากดกริ่งหน้าประตูเด็ดขาด

  • ข้อ 3 ห้ามจับหรือแตะต้องสิ่งของใดๆ ภายในห้อง

  • ข้อ 4 จุดธูปตามเวลาที่ผู้จัดงานกำหนด

  • ข้อ 5 ห้ามหลับ ผู้รับจ้างต้องตื่นตลอด 5 ชั่วโมง

  • ข้อ 6 ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้อง แต่ผู้จัดงานอนุญาตให้นำหนังสือการ์ตูน บุหรี่ อาหาร และเครื่องดื่มเข้าไปได้

จุดประสงค์ของการจ้างงาน

งานพาร์ตไทม์นี้ไม่ใช่การ “เฝ้าศพ” แต่งานนี้คือการเฝ้าห้องในบ้านที่มีประวัติ ซึ่งหมายถึงบ้านที่เคยเกิดเหตุคนเสียชีวิตผิดธรรมชาติหรือเหตุฆาตกรรม

นายคิริกิ เค็นโบ ผู้ก่อตั้งกลุ่มอันยะ ต้องการให้คนเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังใหม่ที่กลุ่มกำลังพิจารณาซื้อ เพื่อดูว่ามีปรากฏการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ก่อนที่กลุ่มจะนำบ้านหลังนี้ไปเปิดเป็นสถานที่จัดอีเวนต์ การจุดธูปในห้องคือส่วนหนึ่งของการทดสอบสิ่งผิดปกติ

ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม 2024 กลุ่มอันยะเคยประกาศรับสมัครคนเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่กรุงโตเกียวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยจ่ายค่าตอบแทน 60,000 เยน แต่ผู้รับจ้างทำภารกิจไม่สำเร็จ กลุ่มอันยะจึงต้องเปิดรับสมัครใหม่และเพิ่มค่าตอบแทนเป็น 80,000 เยน ครั้งนั้นนายคิริกิกำหนดเงื่อนไขรับสมัครคนที่มีประสบการณ์ด้านศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันบุคคลอันตรายบุกรุก

จุดประสงค์ของการจ้างงาน
ธุรกิจอีเวนต์บ้านผีสิงของกลุ่มอันยะ

กลุ่มอันยะเปิดธุรกิจนี้มาหลายปี พวกเขาซื้อบ้านที่มีประวัติและจัดอีเวนต์ให้คนทั่วไปเข้ามาค้างคืน ลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมอีเวนต์ต้องจ่ายเงินเริ่มต้น 46,000 เยน (ประมาณ 11,000 บาท) สำหรับกลุ่ม 1-5 คน สถิติของกลุ่มระบุว่าผู้เข้าร่วมอีเวนต์มากกว่า 50% ทนความกลัวไม่ไหวและขอยกเลิกภารกิจก่อนเวลาทุกปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 18:20 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 16:48 น.
66
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

