สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อสงสัยดื่มน้ำเปล่า ก่อนเจาะเลือดได้ไหม?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 12:37 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 12:37 น.
สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อสงสัยดื่มน้ำเปล่า ก่อนเจาะเลือดได้ไหม ยืนยันทานน้ำเปล่าได้ แต่ห้ามเป็นน้ำมีสีหรือมีรส จะกระทบผลตรวจ

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมามีการตั้งคำถามว่าต้องงดน้ำก่อนจะเลือดหรือไม่ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ระบุว่า “จากกรณีที่มีการสื่อสารในเอกสารใบนัดและคำแนะนำของสถานพยาบาลบางแห่ง ให้ “งดน้ำและงดอาหาร” ก่อนการเจาะเลือด ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมว่าน้ำเปล่า ต้องงดเช่นเดียวกับอาหารและเครื่องดื่มอื่นนั้น สภาเทคนิคการแพทย์ขอชี้แจงข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้ น้ำเปล่าสามารถดื่มได้ตามปกติ โดยน้ำเปล่า หมายถึง น้ำที่บริสุทธิ์ (ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีแคลอรี่ และไม่มี ส่วนผสมอื่น) ไม่ส่งผลต่อผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ที่ต้องการภาวะอดอาหาร อย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก ในทางกลับกัน การงดน้ำเปล่าไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ และอาจส่งผลกระทบ ต่อผลการตรวจได้ เนื่องจากการอดน้ำ อาจทำให้เกิดภาวะเลือดข้น

ส่งผลให้ค่าทางห้องปฏิบัติการเทคนิค การแพทย์ ได้แก่ Hemoglobin, Creatinine และ BUN มีค่าสูงกว่าความเป็นจริง และทำให้การเจาะ เลือดทำได้ยากขึ้น เพิ่มความไม่สะดวก และความเสี่ยงต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้ ค่าอ้างอิงทาง ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โดยทั่วไปถูกกำหนดภายใต้เงื่อนไขที่งดอาหารแต่สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ หากมีการงดน้ำร่วมด้วย อาจทำให้ผลตรวจเกิดความคลาดเคลื่อนได้

ทั้งนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลปรับข้อความเป็น

“งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ซึ่งสามารถดื่มได้ตามปกติ” โดยการสื่อสารที่ถูกต้องใน ระยะก่อนการวิเคราะห์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิค การแพทย์และความปลอดภัยของผู้ป่วย”

สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อสงสัยดื่มน้ำเปล่า ก่อนเจาะเลือดได้ไหม?

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

