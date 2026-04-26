สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อสงสัยดื่มน้ำเปล่า ก่อนเจาะเลือดได้ไหม?
สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อสงสัยดื่มน้ำเปล่า ก่อนเจาะเลือดได้ไหม ยืนยันทานน้ำเปล่าได้ แต่ห้ามเป็นน้ำมีสีหรือมีรส จะกระทบผลตรวจ
สภาเทคนิคการแพทย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมามีการตั้งคำถามว่าต้องงดน้ำก่อนจะเลือดหรือไม่ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ระบุว่า “จากกรณีที่มีการสื่อสารในเอกสารใบนัดและคำแนะนำของสถานพยาบาลบางแห่ง ให้ “งดน้ำและงดอาหาร” ก่อนการเจาะเลือด ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมว่าน้ำเปล่า ต้องงดเช่นเดียวกับอาหารและเครื่องดื่มอื่นนั้น สภาเทคนิคการแพทย์ขอชี้แจงข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้ น้ำเปล่าสามารถดื่มได้ตามปกติ โดยน้ำเปล่า หมายถึง น้ำที่บริสุทธิ์ (ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีแคลอรี่ และไม่มี ส่วนผสมอื่น) ไม่ส่งผลต่อผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ที่ต้องการภาวะอดอาหาร อย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก ในทางกลับกัน การงดน้ำเปล่าไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ และอาจส่งผลกระทบ ต่อผลการตรวจได้ เนื่องจากการอดน้ำ อาจทำให้เกิดภาวะเลือดข้น
ส่งผลให้ค่าทางห้องปฏิบัติการเทคนิค การแพทย์ ได้แก่ Hemoglobin, Creatinine และ BUN มีค่าสูงกว่าความเป็นจริง และทำให้การเจาะ เลือดทำได้ยากขึ้น เพิ่มความไม่สะดวก และความเสี่ยงต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้ ค่าอ้างอิงทาง ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โดยทั่วไปถูกกำหนดภายใต้เงื่อนไขที่งดอาหารแต่สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ หากมีการงดน้ำร่วมด้วย อาจทำให้ผลตรวจเกิดความคลาดเคลื่อนได้
ทั้งนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลปรับข้อความเป็น
“งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ซึ่งสามารถดื่มได้ตามปกติ” โดยการสื่อสารที่ถูกต้องใน ระยะก่อนการวิเคราะห์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิค การแพทย์และความปลอดภัยของผู้ป่วย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไขข้อข้องใจ! “หมอแม่” อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่
- มาเจาะเลือด แต่คนไข้หนังเหนียว เข็มแทงไม่เข้า เคสหักมุมจน จู่ ๆ ความรู้พระเครื่องแตกฉาน
