ข่าว

ทบ. แถลงส่งตัวพลทหาร ก่อเหตุข่มขืนสาว ช่วงสงกรานต์ ดำเนินการขั้นเด็ดขาด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 15:39 น.
82

กองทัพบก แถลงส่งตัวพลทหาร ก่อเหตุข่มขืนสาววัย 15 ช่วงสงกรานต์ บนถนนข้าวสาร ยืนยันดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย

จากกรณีเพจ Survive – สายไหมต้องรอดโพสต์ข้อความระบุว่า “งามหน้า! ด.ญ.วัย 15 ปี เข้าแจ้งความถูกแก๊งทหาร ฉุดไปบีบคอ บังคับข่มขืน ในห้องน้ำสาธารณะ ขณะเดินเล่นน้ำวันสงกรานต์ บนถนนข้าวสาร!!

แก๊งทหารรับสารภาพว่าก่อเหตุข่มขืน ด.ญ.วัย 15 ในห้องน้ำกลางถนนข้าวสารจริง! สน. ชนะสงคราม เตรียมประสานขอตัวมาดำเนินคดีแล้ว!!” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า “ทบ. พร้อมร่วมมือตำรวจ ส่งตัวพลทหารผู้ต้องสงสัยคดีล่วงละเมิดทางเพศช่วงสงกรานต์ ดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีผู้เสียหายแจ้งข้อมูลผ่านเพจ “สายไหมต้องรอด” ว่าถูกกลุ่มบุคคลอ้างเป็นทหารทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ บริเวณห้องน้ำสาธารณะใกล้ถนนข้าวสาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น
กองทัพบก ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่ากองทัพภาคที่ 1 ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งคาดว่าเป็นทหารกองประจำการในสังกัด จากกรณีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ เมื่อคืนวันที่ 14 เมษายน 2569 บริเวณถนนตานี ใกล้กับถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

จากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน พบตัวผู้ต้องสงสัยคือ พลทหาร ภาสิทธิ์ โกมะหิ สังกัด กองร้อยกองบังคับการ กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งจากการสอบสวนขั้นต้น เจ้าตัวยอมรับว่าในระหว่างลาพักได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณดังกล่าวจริง และได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียหายตามที่ถูกกล่าวหา ส่วนเพื่อนทหารที่ร่วมเดินทางไปด้วยนั้น เบื้องต้นพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทราบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หน่วยต้นสังกัดได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเข้าให้ปากคำและสอบสวนเพิ่มเติม ณ สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กองทัพบกขอเรียนว่า แม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นพฤติการณ์ส่วนบุคคล แต่ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส่วนรวม กองทัพบกพร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนเจ้าพนักงานตำรวจในทุกขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย และเร่งรัดการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยเร็วที่สุด”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

