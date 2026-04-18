ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 12:39 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 12:39 น.
ทนายเกิดผล กางข้อกฎหมาย ตอบกลับ ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า รปภ.ทำบัตรหาย ชี้ มีความผิด “ต่างกรรมต่างวาระ”

จากกรณีที่มีการแชร์คลิป ไรเดอร์หัวร้อน เตะไม้กั้นทาง เหตุเพราะโมโหที่ รปภ.หมู่บ้านให้แลกบัตรก่อนเข้าไปส่งอาหาร ต่อมาไรเดอร์คนดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยเจ้าตัวเผยว่า รปภ.หมู่บ้านแห่งนี้ทำบัตรของตนสูญหายตั้งแต่รอบที่แล้ว ยังไม่ได้คืน ในคลิปตัดมาแค่บางส่วน ตามได้รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุด ทนายเกิดผล แก้วกิด ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ พร้อมระบุข้อความอธิบายข้อกฎหมายให้ไรเดอร์หัวร้อนคนดังกล่าวได้รับทราบว่า

“ไรเดอร์ในภาพเข้ามาคอมเมนต์อธิบายให้ทนายฟังว่า เคยมีเหตุการณ์ถูก รปภ.หมู่บ้านดังกล่าวตามคลิป แลกบัตรประชาชนไว้ และทำหาย และยังไม่ได้คืน และตนเองยังไม่ได้ทำใหม่

ส่วนเหตุการณ์ตามคลิปเกิดจากการโต้เถียงเรื่องทวงบัตรประชาชนเดิมคืนก็เลยเกิดความโมโห และถีบไม้กั้นประตู

ทนายก็เข้าใจนะครับว่าคุณอาจจะโกรธหรือโมโห เพราะบัตรประชาชนที่ รปภ. เก็บไว้ครั้งก่อนยังไม่ได้คืน เนื่องจาก รปภ. แจ้งว่าหาไม่เจอหรือสูญหาย #แต่มันต่างกรรมต่างวาระนะครับ #ถ้าคุณเข้าใจกฎหมายคุณจะเข้าใจคำว่า “ต่างกรรมต่างวาระ”

ถ้า รปภ. หรือนิติบุคคล ทำบัตรประชาชนคุณสูญหาย และคุณได้รับความเดือดร้อน. #คุณก็ต้องไปดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญาสำหรับเหตุการณ์นั้น

แต่การที่คุณไปถีบไม้กั้นในเหตุการณ์นี้ ด้วยความโมโหเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเคยแลกบัตรประชาชนแล้ว รปภ ทำหาย หรือยังไม่คืนให้ #คุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำลายทรัพย์สินเขานะครับเพราะถือว่าตามกรรมต่างวาระ หากคุณไม่เข้าใจ เดี๋ยวศาลก็จะอธิบายให้คุณฟัง ในคำพิพากษาเองครับ”

อ้างอิงจาก : FB ทนายเกิดผล แก้วเกิด

